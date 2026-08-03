Валиева опубликовала фото из Парижа: «Геолокация: внутри своей мечты ✨»

Камила Валиева поделилась фото прогулки по Парижу.

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала фото прогулки по Парижу.

«Геолокация: внутри своей мечты ✨», – написала спортсменка.

Валиева находится во Франции на сборах хореографа Бенуа Ришо – ранее он поставил ей короткую программу для нового сезона.