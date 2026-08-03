Валиева опубликовала фото из Парижа: «Геолокация: внутри своей мечты ✨»
Камила Валиева поделилась фото прогулки по Парижу.
Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала фото прогулки по Парижу.
«Геолокация: внутри своей мечты ✨», – написала спортсменка.
Валиева находится во Франции на сборах хореографа Бенуа Ришо – ранее он поставил ей короткую программу для нового сезона.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Валиевой
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