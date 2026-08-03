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  4. Валиева опубликовала фото из Парижа: «Геолокация: внутри своей мечты ✨»

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Валиева опубликовала фото из Парижа: «Геолокация: внутри своей мечты ✨»
Камила Валиева поделилась фото прогулки по Парижу.

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала фото прогулки по Парижу.

«Геолокация: внутри своей мечты ✨», – написала спортсменка. 

Валиева находится во Франции на сборах хореографа Бенуа Ришо – ранее он поставил ей короткую программу для нового сезона.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Валиевой
Бенуа Ришо
logoКамила Валиева
logoСборная России по фигурному катанию
logoженское катание
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Комментарии

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По нейтральному статусу, интересно, есть новости. Очень бы хотелось, чтобы получила. Может, присутствие на сборах во Франции - хороший знак?
ОтветGr4n0
По нейтральному статусу, интересно, есть новости. Очень бы хотелось, чтобы получила. Может, присутствие на сборах во Франции - хороший знак?
Реально, что-то давненько нет никаких обновлений по взрослым...
ОтветGr4n0
По нейтральному статусу, интересно, есть новости. Очень бы хотелось, чтобы получила. Может, присутствие на сборах во Франции - хороший знак?
Какой Валиевой нейтральный статус, если у нее соцсети - это филиал администрации президента))
И Париж увидеть и у Ришо тренироваться Камиле удалось. В хорошей кондиции находится, наконец-то всё позади и может заниматься любимым делом. Удачи !
Красивая какая. Удачных сборов и наката программы
Мечты сбываются, ждем с нетерпением Камилу в сезоне ✨️❤️
Какая красотка.!!!! Все при ней.
ОтветУтренняя Аврора
Какая красотка.!!!! Все при ней.
Комментарий скрыт
ОтветЖелезная Леди
Комментарий скрыт
Не вы ли писали ранее, что своих фигуристок надо поддерживать?! Надо же, какая двуличная)
Симпатичная и стройная Камила! Успешных сборов и удачи!
как хочется контрольных прокатов уже увидеть
Билеты вот сейчас смотрю, получается дешевых уже нет
ОтветПонита
как хочется контрольных прокатов уже увидеть Билеты вот сейчас смотрю, получается дешевых уже нет
Билетов ещё нет в продаже
ОтветВладислава Крюкова
Билетов ещё нет в продаже
уже вовсю торгуют, не билетами как таковыми, а бронью
Камила красотка! Ждем на льду
ОтветВладислава Крюкова
Камила красотка! Ждем на льду
Да, из милой девочки превратилась в красивую девушку! Очень жду Ками на соревнованиях!
Камила красавица! 😍
с нетерпением жду её в новом сезоне!
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