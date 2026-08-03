Гусева и Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус
Фигуристы Гусева и Овчинников получили нейтральный статус.
Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус.
Информация опубликована на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Овчинникову 18 лет, Гусевой в августе исполнится 14. Они являются бронзовыми призерами первенства России среди юниоров 2026 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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