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  4. Гусева и Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус

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Гусева и Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус
Фигуристы Гусева и Овчинников получили нейтральный статус.

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус. 

Информация опубликована на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). 

Овчинникову 18 лет, Гусевой в августе исполнится 14. Они являются бронзовыми призерами первенства России среди юниоров 2026 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
Даниил Овчинников
Таисия Гусева
пары
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logoISU

Комментарии

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Как-то медленно идёт получение НС даже нашими юниорами, уже не говоря за взрослых фигуристов.
ОтветДок Аксель
Как-то медленно идёт получение НС даже нашими юниорами, уже не говоря за взрослых фигуристов.
Апелляции идут, наверное.
ОтветДок Аксель
Как-то медленно идёт получение НС даже нашими юниорами, уже не говоря за взрослых фигуристов.
Мне кажется им дают по востребованию. То есть кто заявляется на какие турниры - сразу вбивают в базе статус, чтобы список правильный был
Не очень торопится ИСУ с нейтральным статусом, даже у юниоров, хотя ведь можно было этот НС дать сразу многим, а квотами на отдельные старты регулировать выход на соревнования. Неужели, скажем у Парсегой или у допустим целой группы одиночников у девушек и парней существуют некие препятствия в получении статуса. А так получается какие-то крохи. По сути нейтральный статус у юниоров должен был присваиваться всем , кто подал заявки, а таких наверное большинство. А у взрослых вообще полный затык. По сути к соревнованиям могут приступить только Фролова и Федоров, далеко не самые сильные, а Федоров даже не в сборной, т.е. получается на деле определенная профанация с получением НС. Смешно, но даже Гуменник пока его не имеет, хотя имел и даже олимпийский. Одним словом ИСУ проводит очередную акцию, под названием тянем кота за хвост, а ему это очень не нравится, или не мытьем , так катанием, тормозим , как только можем возвращение русских.
Думаю они были раньше заявлены на этап в Китае (поздно уже подавать заявки) , а вот когда получили нейтральный статус, то и появились в заявке.
Хочется видеть обновленный список взрослых фигуристов. Вроде заверили, что все норм, но все равно немного волнительно. Хочется видеть в официальных списках наших ребят.
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