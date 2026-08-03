Гусева и Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус

Фигуристы Гусева и Овчинников получили нейтральный статус.

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус.

Информация опубликована на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Овчинникову 18 лет, Гусевой в августе исполнится 14. Они являются бронзовыми призерами первенства России среди юниоров 2026 года.