Елена Костылева: «Готовлю тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной»

Костылева рассказала, какой контент готовит к этапу Гран-при среди юниоров.

14-летняя российская фигуристка Елена Костылева поделилась ожиданиями от первого международного старта в карьере.

С 20 по 22 августа фигуристка выступит на этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане.

«У меня не то чтобы страх. Скорее волнение, потому что я ни разу не была в этой стране. Тут больше волнения перед чем-то новым, из-за незнания.

Я думаю, международные турниры не сильно отличаются от наших российских. Просто там больше спортсменов из разных стран. Это, наоборот, круче.

Какой набор элементов ультра-си готовлю? Все как обычно. Тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной, буду стараться накатывать этот контент.

У меня бывает так, что я могу за два дня набрать хорошую форму, а бывает, что она набирается долго. Я не могу загадывать, но думаю, что наберу хорошую форму именно к Китаю, а пик придется на само выступление.

Чего жду больше всего? Пока просто жду момента, когда мы приедем в Китай. Потом будет тренировка, я люблю это предстартовое настроение», – сказала Костылева.