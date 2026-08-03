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  4. Елена Костылева: «Готовлю тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной»

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Елена Костылева: «Готовлю тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной»
Костылева рассказала, какой контент готовит к этапу Гран-при среди юниоров.

14-летняя российская фигуристка Елена Костылева поделилась ожиданиями от первого международного старта в карьере. 

С 20 по 22 августа фигуристка выступит на этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане.

«У меня не то чтобы страх. Скорее волнение, потому что я ни разу не была в этой стране. Тут больше волнения перед чем-то новым, из-за незнания.

Я думаю, международные турниры не сильно отличаются от наших российских. Просто там больше спортсменов из разных стран. Это, наоборот, круче.

Какой набор элементов ультра-си готовлю? Все как обычно. Тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной, буду стараться накатывать этот контент.

У меня бывает так, что я могу за два дня набрать хорошую форму, а бывает, что она набирается долго. Я не могу загадывать, но думаю, что наберу хорошую форму именно к Китаю, а пик придется на само выступление.

Чего жду больше всего? Пока просто жду момента, когда мы приедем в Китай. Потом будет тренировка, я люблю это предстартовое настроение», – сказала Костылева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoЕлена Костылева
logoСборная России по фигурному катанию
ТАСС
logoженское катание
logoГран-при среди юниоров

Комментарии

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Господи, когда же эта академия успокоится. Помимо Лены едут и другие ребята, но почему-то они молчат, а у Лены уже 35 интервью за 3 дня
Ответfada
Господи, когда же эта академия успокоится. Помимо Лены едут и другие ребята, но почему-то они молчат, а у Лены уже 35 интервью за 3 дня
Мне страшно представить а сколько будет этих интервью, если Костылева каким-то чудом не завалит прокаты и выиграет этап. Лента будет заспамлена заоблачным пафосом от начинающего, его жены, азербайджанского фигуриста, родниной и К° и, разумеется, опусами мамыры "вышла Лена и спасла отечество, всем ниц перед чемпионкой".
ОтветТотли Тауэрс
Мне страшно представить а сколько будет этих интервью, если Костылева каким-то чудом не завалит прокаты и выиграет этап. Лента будет заспамлена заоблачным пафосом от начинающего, его жены, азербайджанского фигуриста, родниной и К° и, разумеется, опусами мамыры "вышла Лена и спасла отечество, всем ниц перед чемпионкой".
Сначала прочитала "вышла Лена и спасла человечество" 🤣🤣🤣
Очень странные дела,что сальто назад отсутствует в программе...
ОтветСергей Круг
Очень странные дела,что сальто назад отсутствует в программе...
Мама Ира не позволит.
А обязательный 3Lz подготовила? Или старших зубцовых вообще нет? Печаль тогда.
Ответgarovatat
А обязательный 3Lz подготовила? Или старших зубцовых вообще нет? Печаль тогда.
кто то же писал, что на трене перед прокатами прыгала
Ей бы вменяемых тренеров и родителей .
ОтветLapo Elkann
Ей бы вменяемых тренеров и родителей .
Увы родителей не выбирают, а в случае Костылевой и тренеров тоже.
Ответgarovatat
Увы родителей не выбирают, а в случае Костылевой и тренеров тоже.
Она с Рудиками и с мамой испоганят весь сезон , уже достали .
На этом этапе нет сильных спортсменов. Зачем гробить здоровье Лене, которая и так часто травмируется. Лена и с меньшей сложностью контентом спокойно выиграет
Ответlepestok
На этом этапе нет сильных спортсменов. Зачем гробить здоровье Лене, которая и так часто травмируется. Лена и с меньшей сложностью контентом спокойно выиграет
Надо знать плюща)) хочет громко заявить о себе! Ворваться в юниорский межнар, так сказать.
Ответlepestok
На этом этапе нет сильных спортсменов. Зачем гробить здоровье Лене, которая и так часто травмируется. Лена и с меньшей сложностью контентом спокойно выиграет
Комментарий удален модератором
Много болтовни от тебя. Сделаешь -посмотрим.
Ответachamezza
Много болтовни от тебя. Сделаешь -посмотрим.
это все от отсутствия опыта. Сориентируется еще.
С прыжковым контентом давно всё понятно. Не забывай про заходы, скольжение и вращение, уделяй этому больше внимания, чем раньше.
ОтветДок Аксель
С прыжковым контентом давно всё понятно. Не забывай про заходы, скольжение и вращение, уделяй этому больше внимания, чем раньше.
Ну как понятно, хуже она прыгает. Даже иностранцы это отмечают, я была удивлена, но Дзепку без агрессивного пара, ждут больше. Так же прыжки Вики отмечают, а про Лену пишут, что накрывает пубертат. Но мне, кажется, что ее бедро мучает, они так и не залечили травму, хотя ЕП распинаться, что главное это здоровье. Тогда на какой фиг с незалеченной травмой куча у-си в программе. Мне не понятно.
ОтветBecky Sharpe
Ну как понятно, хуже она прыгает. Даже иностранцы это отмечают, я была удивлена, но Дзепку без агрессивного пара, ждут больше. Так же прыжки Вики отмечают, а про Лену пишут, что накрывает пубертат. Но мне, кажется, что ее бедро мучает, они так и не залечили травму, хотя ЕП распинаться, что главное это здоровье. Тогда на какой фиг с незалеченной травмой куча у-си в программе. Мне не понятно.
Нам трудно понять маму, а тем более начинающего с его понтами, пафосом и набросами на другие ТШ. Пройдёт всё удачно и благополучно они на коне. Случись неудача, пойдёт отмазка по рецидиву незалеченной травмы.
Пиар этой юной фигуристки уже превысил норму. Об остальных участниках минимум информации, а об этой новости каждый час. Пока нигде не выступила, но по высказываниям уже ЧМ.
Уси это хорошо, но надеюсь что с перекатами, вращениями и со старшими тройными тоже ведется работа.
ОтветВалентина Королёва_1116383043
Уси это хорошо, но надеюсь что с перекатами, вращениями и со старшими тройными тоже ведется работа.
Позновато уже для работы, ехать надо через пару недель. Судя по тому, как тщательно Плюх замалчивает и маскирует готовность старших зубцовых, логично предположить, что проблема (хроническая контузия пятки), приведшая к снятию с ФГП в марте 26го и забравшая из арсенала лутц и флип, не решена до конца, что травма мучает периодически по сей день. Понятно, что без лутца в КП нельзя, уж как-то вымучят, а вот в ПП интересно посмотреть, будут ли зубцовые, кроме тулупа.
Ответgarovatat
Позновато уже для работы, ехать надо через пару недель. Судя по тому, как тщательно Плюх замалчивает и маскирует готовность старших зубцовых, логично предположить, что проблема (хроническая контузия пятки), приведшая к снятию с ФГП в марте 26го и забравшая из арсенала лутц и флип, не решена до конца, что травма мучает периодически по сей день. Понятно, что без лутца в КП нельзя, уж как-то вымучят, а вот в ПП интересно посмотреть, будут ли зубцовые, кроме тулупа.
Тоже сомневаюсь, что хватит времени. По мне, лучше бы послали Дзепку, но вроде и Лену на кривой козе не объедешь, все-таки двукратная чемпионка страны по юниоркам. Короче, посмотрим. В глубине души, я надеюсь, что Соня выиграет юниорский ЧР и поедет на ЮЧМ.
Вопрос только зачем такой убойный контент в начале сезона. Квоты добывают на чемпионате мира, который обычно в феврале-марте.
ОтветSkyolker
Вопрос только зачем такой убойный контент в начале сезона. Квоты добывают на чемпионате мира, который обычно в феврале-марте.
Комментарий удален модератором
ОтветDELETED_1116133229
Комментарий удален модератором
да ну конечно, ага)) прям с первого старта как впечатлятся, как начнут валить компов в Ленино лукошко! Это так не работает, авторитет и рейтинг надо кропотливо зарабатывать не только на ЭГП, но и на всяких «бэшках» по календарю ISU, в которых есть и юниорская категория, кстати, даже категория новисов где-то есть. Нет никакого резона сейчас громыхать квадами, растеряв напрочь все остальное, или вообще развалившись. Тактически грамотнее показать в Китае свою сбалансированную силу, а потом наращивать форму, пробовать более сложный контент на других стартах. Но Плю как подросток, ему же надо бомбить и кидаться кирдыками, ему надо все, везде и сразу. Так что посмотрим что из этого выйдет, практика показывает - ничего хорошего, увы.
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