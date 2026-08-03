Елена Костылева: «Я хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования»
Костылева: хочу вернуть России три квоты на международных турнирах.
14-летняя российская фигуристка Елена Костылева заявила, что хочет вернуть сборной России максимальное количество квот на международных стартах.
«Я хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования. Вернуть то прошлое, которое у нас было в фигурном катании, как было во времена Саши Трусовой, Алены Косторной, Ани Щербаковой, Алины Загитовой, Жени Медведевой.
Российские фигуристки в последние годы до отстранения были самыми сильными. Так что я хочу, чтобы российские спортсмены и дальше занимали призовые места. Буду бороться за всех русских», — сказала Костылева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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