Елена Костылева: «Я хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования»

Костылева: хочу вернуть России три квоты на международных турнирах.

14-летняя российская фигуристка Елена Костылева заявила, что хочет вернуть сборной России максимальное количество квот на международных стартах.

«Я хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования. Вернуть то прошлое, которое у нас было в фигурном катании, как было во времена Саши Трусовой, Алены Косторной, Ани Щербаковой, Алины Загитовой, Жени Медведевой.

Российские фигуристки в последние годы до отстранения были самыми сильными. Так что я хочу, чтобы российские спортсмены и дальше занимали призовые места. Буду бороться за всех русских», — сказала Костылева.