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Елена Костылева: «Я хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования»
Костылева: хочу вернуть России три квоты на международных турнирах.

14-летняя российская фигуристка Елена Костылева заявила, что хочет вернуть сборной России максимальное количество квот на международных стартах.

«Я хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования. Вернуть то прошлое, которое у нас было в фигурном катании, как было во времена Саши Трусовой, Алены Косторной, Ани Щербаковой, Алины Загитовой, Жени Медведевой.

Российские фигуристки в последние годы до отстранения были самыми сильными. Так что я хочу, чтобы российские спортсмены и дальше занимали призовые места. Буду бороться за всех русских», — сказала Костылева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoженское катание
ТАСС
logoЕлена Костылева
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Лена, на международные соревнования спортсмены и без тебя поедут. А на ЮЧМ ты пока не отобралась.
===Буду бороться за всех русских»==== Янка отбеливается, теперь с Евгеном вовсю играются в патриотизм. Интересно, у кого из них двойное гражданство?
ОтветMarya Y
Лена, на международные соревнования спортсмены и без тебя поедут. А на ЮЧМ ты пока не отобралась. ===Буду бороться за всех русских»==== Янка отбеливается, теперь с Евгеном вовсю играются в патриотизм. Интересно, у кого из них двойное гражданство?
Конечно у Яны. Париж сам к себе на недели моды не слетает, а тут паспорт привалил удобный.
ОтветMarya Y
Лена, на международные соревнования спортсмены и без тебя поедут. А на ЮЧМ ты пока не отобралась. ===Буду бороться за всех русских»==== Янка отбеливается, теперь с Евгеном вовсю играются в патриотизм. Интересно, у кого из них двойное гражданство?
Да, текст явно наклеван усатым голубем)) только с ее подачи можно артикулировать такие глупости. Речь идет о несчастном этапе ГП, какие три квоты для всех русских?))) И для каких это всех, стесняюсь спросить?))) мне кажется, даже Костылева не может не понимать, что фигню городит
Не беги впереди паровоза. Отбор на ЮЧМ будет в следующем году. А ЮГП- это не про квоты.
ОтветKaterina Sunny
Не беги впереди паровоза. Отбор на ЮЧМ будет в следующем году. А ЮГП- это не про квоты.
А как люди хотят выиграть ОИ и говорят об этом? Понятно, что нужно сохранить здоровье, иметь хорошую форму, отобраться на соревнования. Но кто мешает просто хотеть, мечтать. Каждый спортсмен мечтает поехать на какие-то соревнования и выиграть их. Это нормально.
ОтветIr2019
А как люди хотят выиграть ОИ и говорят об этом? Понятно, что нужно сохранить здоровье, иметь хорошую форму, отобраться на соревнования. Но кто мешает просто хотеть, мечтать. Каждый спортсмен мечтает поехать на какие-то соревнования и выиграть их. Это нормально.
Но далеко не каждый, даже вообще не представляю кто еще, будет строить из себя благодетеля для всех остальных, которые только и ждут как Лена завоюет им квоты)), то есть ПР она как бы уже выиграла)))
Я может что-то пропустила, но, вроде бы, раньше на ючм отбирались по результатам пр. Костылевой заранее что ли пообещали туда путевку, с чего вдруг именно она будет возвращать квоты?
ОтветMarinaEst
Я может что-то пропустила, но, вроде бы, раньше на ючм отбирались по результатам пр. Костылевой заранее что ли пообещали туда путевку, с чего вдруг именно она будет возвращать квоты?
Да, она как-то странно игнорирует, что на ЮЧМ еще отобраться надо! Ее прошлая двукратность не имеет в этом ключе никакого значения. Что бы это значило? 🤔
ОтветMarinaEst
Я может что-то пропустила, но, вроде бы, раньше на ючм отбирались по результатам пр. Костылевой заранее что ли пообещали туда путевку, с чего вдруг именно она будет возвращать квоты?
Ей, наверное, не сказали, что ЮГП и ФЮГП, если попадет, для межд.рейтинга, а не для квот на следующий ЮЧМ. Хотя могут, как Пете 6,12, нарисовать +60 баллов и отправить на ЮЧМ
В прошлом году мама была готова выйти за миланского пенсионера , чтобы Лена выступала под итальянским флагом , в этом - за родину.
ОтветLapo Elkann
В прошлом году мама была готова выйти за миланского пенсионера , чтобы Лена выступала под итальянским флагом , в этом - за родину.
Видимо Рудковские подыскали только азербайджанского пенсионера
Удачи Лене, пусть все у нее получится.
Настрой у девочки правильный. А там уже только удачи
Лена - молодец! Амбициозная. Спортсмен должен быть амбициозный. И ставить перед собой большие цели. Цель отличная. Теперь важно исполнение. Дай Бог 🙏
Не надорвись,спасительница России.
Пока виден больше пиар,чем результат
Ответachamezza
Не надорвись,спасительница России. Пока виден больше пиар,чем результат
ожидаемо от этой академии, пафос впереди реальных дел
Удачи Лене, она далеко не моя фигуристка, но она сейчас едет от нашей страны, и я пожелаю удачи и высокого места. 💫
Здравые цели! Железный порыв! Пусть результат будет максимальный!!! Удачи перспективной юниорке!!!
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