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  4. Дегтярев о спортсменах, меняющих гражданство: «Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридические соглашения между федерациями и атлетами»

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Дегтярев о спортсменах, меняющих гражданство: «Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридические соглашения между федерациями и атлетами»
Дегтярев: в РФ могут ввести контракты с атлетами для контроля смены гражданства.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что в РФ могут ввести обязательные контракты между федерациями и атлетами для контроля смены спортивного гражданства.

— Некоторые атлеты меняли спортивное гражданство, чтобы получить возможность выступать на международных первенствах. Если они сейчас захотят вернуться, вы их поддержите?

— Как министр я не могу поддержать смену спортивного гражданства. От меня вы не услышите, что это просто личное дело спортсмена. Я призываю всех выступать под флагом великой спортивной державы — России. Но если это юниор, то решение за родителями. Никаких претензий к самому спортсмену мы предъявить не можем.

Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающие соглашения — не с государством, а между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Срок разный — от двух до трех, а иногда и до четырех лет. Преодолеть этот карантин можно только с согласия российской федерации соответствующего вида спорта.

Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен. Но в принципе нельзя пускать это на самотек.

Государство тратит большие деньги на карьерную траекторию того или иного спортсмена — это и использование инфраструктуры, и зарплата тренеров и специалистов. Плюс командировочные расходы и участие в соревнованиях уже сложившегося спортсмена — на самом деле, очень большие деньги. До 1,5 млн руб. в год на одного, — сказал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Эксперт»
ОКР
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
переходы
logoденьги

Комментарии

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А начать возврат средств с семьи Плющенко, там дело белыми нитками.
Ответalessandro13
А начать возврат средств с семьи Плющенко, там дело белыми нитками.
там федерация разве на него тратилась, а не мать? отец так вообще говорил, что создал академию сначала только для того, чтобы в ней занимались его дети.
ОтветMaxim Koskin
там федерация разве на него тратилась, а не мать? отец так вообще говорил, что создал академию сначала только для того, чтобы в ней занимались его дети.
Региональная федерация Московской области видимо тратилась, он выступал на соревнованиях параллельно за "ГБПОУ МО «УОР № 1» и АФК "Ангелы Плющенко"
Я правильно понял.

Ты ходишь в десткую школу, платишь тренеру, часто платишь на поездку на соревнования (точнее родитель), а потом и сам так как бюджетных денег не хватает и при этом ты еще должен давать гарантии, что не начнешь выступиать за другую страну и регион? Но при этом государство не дает гарантий, что не сделает все, чтобы ты не участвовал как спортсмен и сломал себе жизнь...Круто :) Пожалуй от таких новостей сейчас много юниоров и родителей у кого реально шансы есть пробиться начнут переезжать на фоне дополнительных слухов об осени
ОтветEugene Leonov
Я правильно понял. Ты ходишь в десткую школу, платишь тренеру, часто платишь на поездку на соревнования (точнее родитель), а потом и сам так как бюджетных денег не хватает и при этом ты еще должен давать гарантии, что не начнешь выступиать за другую страну и регион? Но при этом государство не дает гарантий, что не сделает все, чтобы ты не участвовал как спортсмен и сломал себе жизнь...Круто :) Пожалуй от таких новостей сейчас много юниоров и родителей у кого реально шансы есть пробиться начнут переезжать на фоне дополнительных слухов об осени
Это все до уровня сборной региона. Начиная с уровня юниорской сборной страны ты уже в плюсе, а не в минусе. Сборы, экипировка, старты и пр - все окупается и ты остаешься в плюсе. По крайней, в тех видах спорта, в которых я более менее знаю внутреннюю кухню.
ОтветEugene Leonov
Я правильно понял. Ты ходишь в десткую школу, платишь тренеру, часто платишь на поездку на соревнования (точнее родитель), а потом и сам так как бюджетных денег не хватает и при этом ты еще должен давать гарантии, что не начнешь выступиать за другую страну и регион? Но при этом государство не дает гарантий, что не сделает все, чтобы ты не участвовал как спортсмен и сломал себе жизнь...Круто :) Пожалуй от таких новостей сейчас много юниоров и родителей у кого реально шансы есть пробиться начнут переезжать на фоне дополнительных слухов об осени
Это вечная история. Нам всем ссут в уши, что мы кругом и во всём должны этой стране, типа она как боженька нас кормит. А о том, что она живёт на наши налоги и труд, предпочитают молчать.
Интересно, почему эти ораторы забывают, что деньги, "потраченные государством", были изначально заплачены государству родителями? Специально для того, чтобы государство их тратило на их ребёнка.
ОтветСергей Сорока
Интересно, почему эти ораторы забывают, что деньги, "потраченные государством", были изначально заплачены государству родителями? Специально для того, чтобы государство их тратило на их ребёнка.
Комментарий скрыт
ОтветСергей Сорока
Интересно, почему эти ораторы забывают, что деньги, "потраченные государством", были изначально заплачены государству родителями? Специально для того, чтобы государство их тратило на их ребёнка.
Потому что это собачья чушь. Средний спорткомплекс стоит пару миллиардов. Его содержание в месяц - десяток миллионов. Никакие налогоплательщики столько НДФЛа своего не заплатили и не смогли бы заплатить за всю жизнь.
какие ещё "вы" деньги тратите?
откуда у государства деньги - это господин министр, надеюсь, знает?
или и вам тоже деньги аллах посылает?
Ответkenny_182
какие ещё "вы" деньги тратите? откуда у государства деньги - это господин министр, надеюсь, знает? или и вам тоже деньги аллах посылает?
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ОтветNoThanks
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я несравнимо более против того, чтобы мои налоги тратились на то, что потом вынуждает спортсменов массово менять гражданство.
Интересно было бы посмотреть, сколько на каждого тратится на бумаге, и сколько реально. Особенно на тех, кто только числится в сборной.
ОтветKaterina Sunny
Интересно было бы посмотреть, сколько на каждого тратится на бумаге, и сколько реально. Особенно на тех, кто только числится в сборной.
Ну посчитай, сколько стоил, к примеру, Волейград. Сколько там бесплатно живет и тренируется юных спортсменов. Сколько стоит средний комплекс водных видов спорта, в котором все сборники занимаются.
ОтветNoThanks
Ну посчитай, сколько стоил, к примеру, Волейград. Сколько там бесплатно живет и тренируется юных спортсменов. Сколько стоит средний комплекс водных видов спорта, в котором все сборники занимаются.
это тот самый, где прямо сейчас можно на коммерческой основе забронировать себе номер, свадьбу, юбилей и далее по списку?) А точно коммерческий объект нужно подавать, как вы делаете, за царёвый дар народу? Не припомню, чтобы в Новогорске можно было юбилеи отмечать, например.
Нужны крепостные купчие и цепь, а то совсем ахринели, слишком много хотят!
ОтветKrogan_
Нужны крепостные купчие и цепь, а то совсем ахринели, слишком много хотят!
Не бери у государства денег, тренируйся за свой счёт и никто к тебе не придет
Ответalexloop
Не бери у государства денег, тренируйся за свой счёт и никто к тебе не придет
Налоги тоже не платить тогда?
А если спортсмен карьеру завершил/не добился результатов значимых, будем штрафовать?
ОтветR Kukhov
А если спортсмен карьеру завершил/не добился результатов значимых, будем штрафовать?
Если в этом виноват сам спортсмен, то да.
ОтветРакета на старте
Если в этом виноват сам спортсмен, то да.
Допустим, не соблюдал спортивный режим. И это лайт-вариант, конечно, потому что ему бы и по медалям обязательства надо иметь.
мне интересно, за воспитание фернандеса сколько наше министерство спорта отвалило бразилии
Гениально. Сами подсадили спорт на гос бабло, а теперь ноют, что тратят деньги на подготовку спортсменов, которые имеют наглость хотеть выступать на международных соревнованиях. Отечественные чинуши не меняются
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