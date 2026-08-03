Дегтярев о спортсменах, меняющих гражданство: «Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридические соглашения между федерациями и атлетами»

Дегтярев: в РФ могут ввести контракты с атлетами для контроля смены гражданства.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что в РФ могут ввести обязательные контракты между федерациями и атлетами для контроля смены спортивного гражданства.

— Некоторые атлеты меняли спортивное гражданство, чтобы получить возможность выступать на международных первенствах. Если они сейчас захотят вернуться, вы их поддержите?

— Как министр я не могу поддержать смену спортивного гражданства. От меня вы не услышите, что это просто личное дело спортсмена. Я призываю всех выступать под флагом великой спортивной державы — России. Но если это юниор, то решение за родителями. Никаких претензий к самому спортсмену мы предъявить не можем.

Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающие соглашения — не с государством, а между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Срок разный — от двух до трех, а иногда и до четырех лет. Преодолеть этот карантин можно только с согласия российской федерации соответствующего вида спорта.

Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен. Но в принципе нельзя пускать это на самотек.

Государство тратит большие деньги на карьерную траекторию того или иного спортсмена — это и использование инфраструктуры, и зарплата тренеров и специалистов. Плюс командировочные расходы и участие в соревнованиях уже сложившегося спортсмена — на самом деле, очень большие деньги. До 1,5 млн руб. в год на одного, — сказал Дегтярев.