Дегтярев о спортсменах, меняющих гражданство: «Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридические соглашения между федерациями и атлетами»

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что в РФ могут ввести обязательные контракты между федерациями и атлетами для контроля смены спортивного гражданства.
— Некоторые атлеты меняли спортивное гражданство, чтобы получить возможность выступать на международных первенствах. Если они сейчас захотят вернуться, вы их поддержите?
— Как министр я не могу поддержать смену спортивного гражданства. От меня вы не услышите, что это просто личное дело спортсмена. Я призываю всех выступать под флагом великой спортивной державы — России. Но если это юниор, то решение за родителями. Никаких претензий к самому спортсмену мы предъявить не можем.
Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающие соглашения — не с государством, а между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Срок разный — от двух до трех, а иногда и до четырех лет. Преодолеть этот карантин можно только с согласия российской федерации соответствующего вида спорта.
Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен. Но в принципе нельзя пускать это на самотек.
Государство тратит большие деньги на карьерную траекторию того или иного спортсмена — это и использование инфраструктуры, и зарплата тренеров и специалистов. Плюс командировочные расходы и участие в соревнованиях уже сложившегося спортсмена — на самом деле, очень большие деньги. До 1,5 млн руб. в год на одного, — сказал Дегтярев.
Комментарии
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Ты ходишь в десткую школу, платишь тренеру, часто платишь на поездку на соревнования (точнее родитель), а потом и сам так как бюджетных денег не хватает и при этом ты еще должен давать гарантии, что не начнешь выступиать за другую страну и регион? Но при этом государство не дает гарантий, что не сделает все, чтобы ты не участвовал как спортсмен и сломал себе жизнь...Круто :) Пожалуй от таких новостей сейчас много юниоров и родителей у кого реально шансы есть пробиться начнут переезжать на фоне дополнительных слухов об осени
откуда у государства деньги - это господин министр, надеюсь, знает?
или и вам тоже деньги аллах посылает?