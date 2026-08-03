Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская посетили концерт Вани Дмитриенко в Москве
Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская сходили на концерт Вани Дмитриенко.
Фигуристка Елена Костылева рассказала, что побывала на концерте певца Вани Дмитриенко.
«Концерт Вани Дмитриенко, спасибо Яне Александровне за приглашение и крутые места в вип-ложах», – написала Костылева.
Вместе с ней на концерт пришли Александра Трусова, Макар Игнатов, Яна Рудковская и жена Александра Овечкина Анастасия Шубская.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Елены Костылевой
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максимально странная компания, не понимаю, что общего у Рудковской с женой Овечкина, что та вечно льнет к ней и трется рядом... 🫠 видимо, такая же морально чистая.
муж Игнатовой просто треш, бесплатное крашеное приложение к жене.
Люблю Сашу!
Но вот Яну... кхкх...