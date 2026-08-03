Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская посетили концерт Вани Дмитриенко в Москве

Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская сходили на концерт Вани Дмитриенко.

Фигуристка Елена Костылева рассказала, что побывала на концерте певца Вани Дмитриенко.

«Концерт Вани Дмитриенко, спасибо Яне Александровне за приглашение и крутые места в вип-ложах», – написала Костылева.

Вместе с ней на концерт пришли Александра Трусова, Макар Игнатов, Яна Рудковская и жена Александра Овечкина Анастасия Шубская.