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  4. Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская посетили концерт Вани Дмитриенко в Москве

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Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская посетили концерт Вани Дмитриенко в Москве
Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская сходили на концерт Вани Дмитриенко.

Фигуристка Елена Костылева рассказала, что побывала на концерте певца Вани Дмитриенко.

«Концерт Вани Дмитриенко, спасибо Яне Александровне за приглашение и крутые места в вип-ложах», – написала Костылева.

Вместе с ней на концерт пришли Александра Трусова, Макар Игнатов, Яна Рудковская и жена Александра Овечкина Анастасия Шубская.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Елены Костылевой
logoЯна Рудковская
logoфото
logoМакар Игнатов
logoАнастасия Овечкина (Шубская)
logoженское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoмужское катание
logoЕлена Костылева

Комментарии

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Зря Тутберидзе на Трусову поставила, ненадежная она, начнется сезон и вместо соревнований будут шоу у Плюща. Лучше бы уговорила Адель не уходить, толку бы больше было.
ОтветЮлия
Зря Тутберидзе на Трусову поставила, ненадежная она, начнется сезон и вместо соревнований будут шоу у Плюща. Лучше бы уговорила Адель не уходить, толку бы больше было.
Как пить дать! А когда запахнет жареным, скажет, снова беременная.
ОтветЮлия
Зря Тутберидзе на Трусову поставила, ненадежная она, начнется сезон и вместо соревнований будут шоу у Плюща. Лучше бы уговорила Адель не уходить, толку бы больше было.
То есть она в верности им поклялась что ли? Она в интервью сказала, что хотела бы тренироваться у обоих тренеров
я надеялась, что Саша отмежуется от этих людей, льющих на нее грязь, но либо деньги не пахнут, либо голова пустая.
ОтветБу!
я надеялась, что Саша отмежуется от этих людей, льющих на нее грязь, но либо деньги не пахнут, либо голова пустая.
Саша девушка продуманная и расчетливая, ей на двух стульях комфортно.
ОтветOlga.t
Саша девушка продуманная и расчетливая, ей на двух стульях комфортно.
можно и между стульев так упасть)
Игнатова беспринципная, конечно. Деньги не пахнут, за деньги да, похоже давно душу продала.

максимально странная компания, не понимаю, что общего у Рудковской с женой Овечкина, что та вечно льнет к ней и трется рядом... 🫠 видимо, такая же морально чистая.

муж Игнатовой просто треш, бесплатное крашеное приложение к жене.
Ответbezsugar
Игнатова беспринципная, конечно. Деньги не пахнут, за деньги да, похоже давно душу продала. максимально странная компания, не понимаю, что общего у Рудковской с женой Овечкина, что та вечно льнет к ней и трется рядом... 🫠 видимо, такая же морально чистая. муж Игнатовой просто треш, бесплатное крашеное приложение к жене.
Может, наоборот? Этери сперва рассказывала, что Саша в нее коньками кидалась, а сейчас прям любит-обожает. Саша про Этери ни раза слова плохого не сказала
ОтветBlack&White
Может, наоборот? Этери сперва рассказывала, что Саша в нее коньками кидалась, а сейчас прям любит-обожает. Саша про Этери ни раза слова плохого не сказала
Да ладно! А не она на весь мир вопила после ОИ, швыряя в Тутберидзе всем чем попало?
Тутберидзе надо гнать в шею эту двурушницу-собачницу со всеми ее причиндалами.....
ОтветVasily Ivanov
Тутберидзе надо гнать в шею эту двурушницу-собачницу со всеми ее причиндалами.....
Никто еще Макара причиндалами не называл🤭
ОтветVasily Ivanov
Тутберидзе надо гнать в шею эту двурушницу-собачницу со всеми ее причиндалами.....
Вот те раз! А она тут причем в контексте данной статьи?
Хаха, уверена, что Трусова снова сбежит в родной домик с именной табличкой, как только добрые и наивные тренеры ТШТ восстановят ее до нужных кондиций, чтобы юной азербайджанской семье было чем блеснуть на шоу.
ОтветТотли Тауэрс
Хаха, уверена, что Трусова снова сбежит в родной домик с именной табличкой, как только добрые и наивные тренеры ТШТ восстановят ее до нужных кондиций, чтобы юной азербайджанской семье было чем блеснуть на шоу.
И такой вариант от Трусовой возможен, увы...
ОтветТотли Тауэрс
Хаха, уверена, что Трусова снова сбежит в родной домик с именной табличкой, как только добрые и наивные тренеры ТШТ восстановят ее до нужных кондиций, чтобы юной азербайджанской семье было чем блеснуть на шоу.
Хе хе
Прошу заранее прощения, не знаю кто такой Дмитриенко! Но! Я ведь не узнала Макара, пока не прочитала в комментариях что это он на фото! Я решила что это и есть Дмитриенко!
ОтветLyudmila
Прошу заранее прощения, не знаю кто такой Дмитриенко! Но! Я ведь не узнала Макара, пока не прочитала в комментариях что это он на фото! Я решила что это и есть Дмитриенко!
😁😁😁😁
ОтветLyudmila
Прошу заранее прощения, не знаю кто такой Дмитриенко! Но! Я ведь не узнала Макара, пока не прочитала в комментариях что это он на фото! Я решила что это и есть Дмитриенко!
Ваня немного похож на блондинистого Макара)
А жена Овечкина чего так нежно Рудковскую за бока обнимает?))) хочет мужа в ледовые недошоу к Плющу пристроить?
ОтветNatalia_777
А жена Овечкина чего так нежно Рудковскую за бока обнимает?))) хочет мужа в ледовые недошоу к Плющу пристроить?
Ага, впервые на арене, все как Плю и Яна любят)
ОтветNatalia_777
А жена Овечкина чего так нежно Рудковскую за бока обнимает?))) хочет мужа в ледовые недошоу к Плющу пристроить?
Дык Плющенко согласился выступить с Овечкиным в футбольном матче... Вот жены и липнут друг к другу
Если бы не знал что это Игнатов, подумал бы что это жиголо , что недалеко от правды.. 😳
ОтветWestmoreland
Если бы не знал что это Игнатов, подумал бы что это жиголо , что недалеко от правды.. 😳
в майке-алкоголичке... на голове что, вообще кромешный ужас
Рудковская на фото смотрит на Лену, как Голлум смотрел на кольцо Всевластия... " Моя прррелисть" 😊
ОтветWestmoreland
Рудковская на фото смотрит на Лену, как Голлум смотрел на кольцо Всевластия... " Моя прррелисть" 😊
вцепилась всеми когтями
Списибо Яне Александровне,что мы можем читать эти новости...Душа болит,а сердце плачет...До чего радостно,скрепно и патриотично,дайте грант ей,пожайлуста.
ОтветСергей Круг
Списибо Яне Александровне,что мы можем читать эти новости...Душа болит,а сердце плачет...До чего радостно,скрепно и патриотично,дайте грант ей,пожайлуста.
Лучший коммент!))
Люблю Сашу!
Но вот Яну... кхкх...
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