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  4. «Окольцевала своих мусек!» Медведева поделилась фото с девичника

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«Окольцевала своих мусек!» Медведева поделилась фото с девичника
Медведева выложила фото с девичника.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фото с девичника.

Этим летом состоится свадьба Медведевой с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

«Окольцевала своих мусек! Девичник. Плес», – написала Медведева.

На девичнике присутствовали экс-фигуристки Елизавета Худайбердиева и Анастасия Скопцова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Евгении Медведевой
светская хроника
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Анастасия Скопцова

Комментарии

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Объясните, зачем на девичнике окольцовывать мусек?
ОтветЮра Плисецкий
Объясните, зачем на девичнике окольцовывать мусек?
Чтобы все девчонки удачно вышли замуж, кто не замужем естественно)). Это как букет невесты на свадьбе бросить
ОтветЮра Плисецкий
Объясните, зачем на девичнике окольцовывать мусек?
Комментарий скрыт
Плёс - красивое место! Поздравляю Женю с предстоящей свадьбой!
Хорошо, когда есть подруги, с которыми можно так собраться и повеселиться! Жене удачной подготовки к свадьбе!
Красивое место девчонки для девичника выбрали, и с погодой повезло
Красотки! Хорошего времяпрепровождения! Плес- прекрасен и погода хорошая, повезло девчонкам!
Жене счастья!
Все, как на подбор… не знаю, кому это может нравиться.
ОтветMarenka07
Все, как на подбор… не знаю, кому это может нравиться.
Мне нравится
ОтветMarenka07
Все, как на подбор… не знаю, кому это может нравиться.
Это нравится адекватным людям , которые умеют радоваться чужому счастью !
О как ночью возбудились недоброжелатели! Сколько минусов наставили на хорошие комментарии! А казалось бы, порадуйся милому моменту в жизни фигуристки или пройди мимо, но нет. Женя, счастья тебе, милая! Всё у тебя будет хорошо!
ОтветЕлена Спирина
О как ночью возбудились недоброжелатели! Сколько минусов наставили на хорошие комментарии! А казалось бы, порадуйся милому моменту в жизни фигуристки или пройди мимо, но нет. Женя, счастья тебе, милая! Всё у тебя будет хорошо!
Синусоиды всегда именно ночью приходят. Что здесь, что в группах о ФК других площадок))) тёмные силы на стороне зла 🌑
Очень красивое место и красивый праздник! И девочки - красотки! Счастья Жене!
Женя такая счастливая, особенно последнее время, очень рада за неё. Пусть её всегда окружают любимые и приятные люди. И большого ей счастья.
ОтветТайга86
Женя такая счастливая, особенно последнее время, очень рада за неё. Пусть её всегда окружают любимые и приятные люди. И большого ей счастья.
Такие видео- фото симпатичные девчонки выкладывают с девичника, обстановка у них дружеская и Женя очень красивая
ОтветЕлена Спирина
Такие видео- фото симпатичные девчонки выкладывают с девичника, обстановка у них дружеская и Женя очень красивая
Женя прекрасна , нежная , утонченная , сложно представить какую красоту мы увидим на свадьбе , если сейчас уже на девичнике образ достойный лучших похвал !
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