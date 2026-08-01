«Окольцевала своих мусек!» Медведева поделилась фото с девичника
Медведева выложила фото с девичника.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фото с девичника.
Этим летом состоится свадьба Медведевой с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.
«Окольцевала своих мусек! Девичник. Плес», – написала Медведева.
На девичнике присутствовали экс-фигуристки Елизавета Худайбердиева и Анастасия Скопцова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Евгении Медведевой
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