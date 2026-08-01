Илья Авербух: «Если Малинин будет кататься так, как в прошлом сезоне, шансов у наших мужчин против него нет. Другое дело, что может повториться сценарий Олимпиады»

Авербух: не удивлен, что Малинин решил выступать в следующем сезоне.

Хореограф Илья Авербух прокомментировал решение американского фигуриста Ильи Малинина не брать паузу в карьере.

Ранее трехкратный чемпион мира опубликовал тизер к новому сезону с фрагментами своих выступлений на льду. В конце ролика появляются слова «Vision 2030. Part one. 26/27 season. Coming soon» («Взгляд в 2030-й. Часть первая. Сезон-26/27. Скоро»).

«Я вообще не удивлен тому, что Илья Малинин решил выступать в следующем сезоне. Просто не нужно было серьезно относиться к эмоциональным заявлением еще юного спортсмена. А нашим фигуристам должно быть все равно, будет он кататься или нет.

Своего мнения по поводу Ильи после Олимпиады я не изменил. Он был и остается выдающимся спортсменом. К сожалению, в прошлом сезоне свой пик он показал до главного старта, но такое тоже бывает. Безусловно, он остается фаворитом и в предстоящем сезоне, но форма спортсмена порой меняется.

Если Малинин будет кататься так, как в прошлом сезоне, шансов у наших мужчин против него нет. Другое дело, что может повториться сценарий Олимпиады. Вне зависимости от Ильи я рад, что у нас сейчас отличная конкуренция в мужском катании. Есть Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко. Все они безусловно конкурентоспособны», – сказал Авербух.