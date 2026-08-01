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  4. Илья Авербух: «Если Малинин будет кататься так, как в прошлом сезоне, шансов у наших мужчин против него нет. Другое дело, что может повториться сценарий Олимпиады»

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Илья Авербух: «Если Малинин будет кататься так, как в прошлом сезоне, шансов у наших мужчин против него нет. Другое дело, что может повториться сценарий Олимпиады»
Авербух: не удивлен, что Малинин решил выступать в следующем сезоне.

Хореограф Илья Авербух прокомментировал решение американского фигуриста Ильи Малинина не брать паузу в карьере.

Ранее трехкратный чемпион мира опубликовал тизер к новому сезону с фрагментами своих выступлений на льду. В конце ролика появляются слова «Vision 2030. Part one. 26/27 season. Coming soon» («Взгляд в 2030-й. Часть первая. Сезон-26/27. Скоро»).

«Я вообще не удивлен тому, что Илья Малинин решил выступать в следующем сезоне. Просто не нужно было серьезно относиться к эмоциональным заявлением еще юного спортсмена. А нашим фигуристам должно быть все равно, будет он кататься или нет.

Своего мнения по поводу Ильи после Олимпиады я не изменил. Он был и остается выдающимся спортсменом. К сожалению, в прошлом сезоне свой пик он показал до главного старта, но такое тоже бывает. Безусловно, он остается фаворитом и в предстоящем сезоне, но форма спортсмена порой меняется.

Если Малинин будет кататься так, как в прошлом сезоне, шансов у наших мужчин против него нет. Другое дело, что может повториться сценарий Олимпиады. Вне зависимости от Ильи я рад, что у нас сейчас отличная конкуренция в мужском катании. Есть Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко. Все они безусловно конкурентоспособны», – сказал Авербух. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoИлья Малинин
logoмужское катание
logoСборная США по фигурному катанию
logoИлья Авербух

Комментарии

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Всё у наших есть. Надо ни на что не надеяться, самим кататься чисто, красиво, сложно и артистично.
Ответolvl
Всё у наших есть. Надо ни на что не надеяться, самим кататься чисто, красиво, сложно и артистично.
У них рейтинга нет + компы и грибы малининские могут только сниться. Впрочем, таких грибищ и компищ нет ни у кого и в ближайшем будущем, в этом или в следующем сезоне, ими будут вытягивать Малинку на пьдестал.
ОтветWayfaring Stranger
У них рейтинга нет + компы и грибы малининские могут только сниться. Впрочем, таких грибищ и компищ нет ни у кого и в ближайшем будущем, в этом или в следующем сезоне, ими будут вытягивать Малинку на пьдестал.
Будет и рейтинг.
Там ни у кого шансов нет, разве что на ошибки надеяться. Во-первых , у нас никто на межнаре таких компов получать не будет ни с рейтингом ни без, а во-вторых тех.базы такой нет ни у кого. Малинин с 5 квадами спокойно катает, может и 6 делать. А у наших парней 5 квадов предел мечтаний, а 5 квадов чисто вообще редкость.
Иными словами, «остаётся ждать и надеяться. Шайдоров дождался, и мы дождёмся» )))0)
"сценарий олимпиады" может повториться, если Малинин вместо спорта будет отдавать предпочтение тусовкам и нарушению режима
Не может "повториться сценарий Олимпиады". Для этого нужна Олимпиада. А эгп, фгп и чм Илья щелкает как орешки.
Наши вполне могут побороться за медали, а вот Малинин пока может только сам проиграть, в хорошей форме он непобедим.
ОтветМаргарита В Сафронова
Наши вполне могут побороться за медали, а вот Малинин пока может только сам проиграть, в хорошей форме он непобедим.
С такими то компами . Другое дело что кроме прыжков ничего нет
С таким судейством, как в прошлые сезоны, и правда нет ) второй сезон сериала "quadgod" на низком старте...
ОтветPourContre
С таким судейством, как в прошлые сезоны, и правда нет ) второй сезон сериала "quadgod" на низком старте...
Ну, да. Ну, да. А так-то, человек 6-7 по сильнее , чем он катаются.
Илья слишком сильно заматерел. Ему сейчас нужен опытный тренер. А кто его будет тренировать - неясно.
Так что всё вилами по воде писано.
Никакие сценарии не повторяются. Гадать бесполезно и ориентироваться на прошлые события и на прошлых героев бессмысленно. Новые лица способны кардинально изменить ситуацию. Важно готовиться к предстоящим соревнованиям и не пропустить свой счастливый случай, счастливое стечение обстоятельств.
Да, хочется видеть конкуренцию наших ребят с ним. Это будет интересно.
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