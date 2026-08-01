Ирина Роднина: «Дума очень дисциплинированно, показывая пример другим, работала все эти пять лет с высокими требованиями к себе»

Роднина: Дума работала все эти пять лет с высокими требованиями к себе.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина подвела итоги работы восьмого созыва Госдумы.

«Мое главное достижение за созыв в Госдуме? Мы работали в тяжелейшей ситуации: начали во время пандемии, потом СВО. Понятно, что многие вопросы надо было решать быстро и оперативно. Жизнь ставила сложные задачи, но при этом ни одно обязательство Госдума не позволила себе не выполнить. Бюджет страны все время готовился совместно с правительством, ни одно социальное обеспечение не осталось невыполненным.

Еще появилось много вопросов, которых раньше не было: на первом месте оказалось обеспечение СВО, участников, их семей и родных. Очень актуальным для нас было принятие целого пакета законов по миграции и по участникам СВО. Мы взяли на себя много обязательств: если человек выполняет гражданский долг, то обязанности по членам семьи во многом на себя взяло государство.

Было очень много вопросов, которые правительство решало совместно с Госдумой. С изменениями, которые ввели в Конституцию, это был первый созыв, который утверждал правительство, а до этого этим занимался президент.

Было много и тяжелой, и интересной работы. Мне кажется, Дума очень дисциплинированно, показывая пример другим, работала все эти пять лет с высокими требованиями к себе», – сказала Роднина.