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  4. Ирина Роднина: «Дума очень дисциплинированно, показывая пример другим, работала все эти пять лет с высокими требованиями к себе»

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Ирина Роднина: «Дума очень дисциплинированно, показывая пример другим, работала все эти пять лет с высокими требованиями к себе»
Роднина: Дума работала все эти пять лет с высокими требованиями к себе.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина подвела итоги работы восьмого созыва Госдумы.

«Мое главное достижение за созыв в Госдуме? Мы работали в тяжелейшей ситуации: начали во время пандемии, потом СВО. Понятно, что многие вопросы надо было решать быстро и оперативно. Жизнь ставила сложные задачи, но при этом ни одно обязательство Госдума не позволила себе не выполнить. Бюджет страны все время готовился совместно с правительством, ни одно социальное обеспечение не осталось невыполненным.

Еще появилось много вопросов, которых раньше не было: на первом месте оказалось обеспечение СВО, участников, их семей и родных. Очень актуальным для нас было принятие целого пакета законов по миграции и по участникам СВО. Мы взяли на себя много обязательств: если человек выполняет гражданский долг, то обязанности по членам семьи во многом на себя взяло государство.

Было очень много вопросов, которые правительство решало совместно с Госдумой. С изменениями, которые ввели в Конституцию, это был первый созыв, который утверждал правительство, а до этого этим занимался президент.

Было много и тяжелой, и интересной работы. Мне кажется, Дума очень дисциплинированно, показывая пример другим, работала все эти пять лет с высокими требованиями к себе», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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Государственная дума
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Комментарии

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Вопрос к Родниной: А можно полный перечень лично вами решеных вопросов, без "много". И не методом нажимания кнопки. А то ваш отчет похож на спич для КВН.
ОтветТатьяна Васильева
Вопрос к Родниной: А можно полный перечень лично вами решеных вопросов, без "много". И не методом нажимания кнопки. А то ваш отчет похож на спич для КВН.
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ОтветАнтимосковский
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Без депутатов то проблемы с канализацией у нас в стране не решаются, великолепная система выстроена
Мы видим, как вы работали. Судя по финансовым отчётам, работали ОЧЕНЬ много, о стране думали!
ОтветArty K.
Мы видим, как вы работали. Судя по финансовым отчётам, работали ОЧЕНЬ много, о стране думали!
Работали они ОЧЕНЬ много, здесь вы правильно подметили, вот только на СВОЙ карман и ради СВОИХ интересов! Знаю это по своему близкому родственнику из медвежьей партии, тот ещё работник вместе остальными рядом сидящими на благо народа)
Все пальцы в кровь стёрла, давя на кнопки.
Безудержный станок по штамповке глупых и вредных законов
Мы максимально довольны своей работой, но к сожалению она не дала результатов (с) Эльман Пашаев адвокат Михаила Ефремова.
А если серьезно, то почему-то запретили телетрансляции заседаний гос.думы. И сделали это после скандала с голосованием за других депутатов во фракции ЕдРО.
2 лярда премии выписали себе. Нормально за кнопкодавство платят. И это только официально, а сколько пилят... Лепота.
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Если бы работа была тяжёлая, то Роднина в свои 76 лет не потянула бы. Тем более Терешкова в 89 лет.
С интересной работой все ясно. А вот какая работа была тяжелая, конкретно? В чем заключалась тяжесть? Принять закон это тяжело? Или тяжело заседать изо дня в день? А пример вы кому показали? Врачам, педагогам, рабочим, шахтерам, военным?
ОтветMelnikov1968
С интересной работой все ясно. А вот какая работа была тяжелая, конкретно? В чем заключалась тяжесть? Принять закон это тяжело? Или тяжело заседать изо дня в день? А пример вы кому показали? Врачам, педагогам, рабочим, шахтерам, военным?
сканворды трудные очень)))
Отмените пенсионную реформу, работали они.
Какие законы во благо народа приняли?
ОтветДмитрий9779
Отмените пенсионную реформу, работали они. Какие законы во благо народа приняли?
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