Трусова показала упражнения для раскатки: «Пока не буду обещать, что эта рубрика станет регулярной»
Трусова показала упражнения для раскатки.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) опубликовала видео с упражнениями для раскатки.
«Тренировки возвращаются! Не ждали?
Ладно, я пока не буду обещать, что эта рубрика снова станет регулярной. Но если вы вдруг не знали, чем заняться на выходных, то это точно знак», – написала фигуристка.
Наших фигуристов в шоу ждут больше, чем на турнирах: Трусову – в Китае, Семененко – у Ришо
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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А тут ежедневная съемка идет, и не на телефон, видно что профессиональный оператор снимает
Все больше убеждаюсь, что Аделия поэтому и посещала тренировки 1-2 раза в неделю, видимо когда у Трусовой выходной был)
Смотрите ее интервью , Глейха , ЭГ .