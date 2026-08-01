Трусова показала упражнения для раскатки: «Пока не буду обещать, что эта рубрика станет регулярной»

Трусова показала упражнения для раскатки.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова ) опубликовала видео с упражнениями для раскатки.

«Тренировки возвращаются! Не ждали?

Ладно, я пока не буду обещать, что эта рубрика снова станет регулярной. Но если вы вдруг не знали, чем заняться на выходных, то это точно знак», – написала фигуристка.

Наших фигуристов в шоу ждут больше, чем на турнирах: Трусову – в Китае, Семененко – у Ришо