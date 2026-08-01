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  4. Трусова показала упражнения для раскатки: «Пока не буду обещать, что эта рубрика станет регулярной»

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Трусова показала упражнения для раскатки: «Пока не буду обещать, что эта рубрика станет регулярной»
Трусова показала упражнения для раскатки.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) опубликовала видео с упражнениями для раскатки.

«Тренировки возвращаются! Не ждали?

Ладно, я пока не буду обещать, что эта рубрика снова станет регулярной. Но если вы вдруг не знали, чем заняться на выходных, то это точно знак», – написала фигуристка.

Наших фигуристов в шоу ждут больше, чем на турнирах: Трусову – в Китае, Семененко – у Ришо

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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Комментарии

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Интересно, у Саши это уже реальная зависимость от соцсетей или уверенность в том, что фанаты без этих высокоинформационных постов про нее забудут? Если первое - то тут срочно надо к хорошему психологу. Если второе - то насколько же Трусова не уверена в своих поклонниках...
ОтветУльянова
Интересно, у Саши это уже реальная зависимость от соцсетей или уверенность в том, что фанаты без этих высокоинформационных постов про нее забудут? Если первое - то тут срочно надо к хорошему психологу. Если второе - то насколько же Трусова не уверена в своих поклонниках...
Это способ общения с миром, со своими болельщиками. Удобен для Саши.
ОтветУльянова
Интересно, у Саши это уже реальная зависимость от соцсетей или уверенность в том, что фанаты без этих высокоинформационных постов про нее забудут? Если первое - то тут срочно надо к хорошему психологу. Если второе - то насколько же Трусова не уверена в своих поклонниках...
Мы тут тоже каждый день что-то пишем). А некоторые чисто минусовать приходят наверное.
Аделия как то говорила, что не любит когда ее снимают на тренировках
А тут ежедневная съемка идет, и не на телефон, видно что профессиональный оператор снимает
Все больше убеждаюсь, что Аделия поэтому и посещала тренировки 1-2 раза в неделю, видимо когда у Трусовой выходной был)
Ответnina1212
Аделия как то говорила, что не любит когда ее снимают на тренировках А тут ежедневная съемка идет, и не на телефон, видно что профессиональный оператор снимает Все больше убеждаюсь, что Аделия поэтому и посещала тренировки 1-2 раза в неделю, видимо когда у Трусовой выходной был)
У вас ненависть к одной и передоз любви к другой . А в олимпийском сезоне тоже Трусова каталась в ТШТ, когда Аделия тоже неделями не каталась ? Отвечать нет надобности ,
Смотрите ее интервью , Глейха , ЭГ .
Я свою рёбра всегда хорошо чувствую. 12-13ч. лежу на левом боку за нутом и 6-7ч. на правом, когда сплю. ))
Главное, чтобы она "Санта - Барбару" не переплюнула по количеству серий.
Сага о возвращении. Часть 128-я.
Трусова реальнотдобивается, чтобы её возненавидели, и это успешно у неё получается 😊
ОтветWestmoreland
Трусова реальнотдобивается, чтобы её возненавидели, и это успешно у неё получается 😊
Не так много её ненавидят: вы лично, Беглый и ещё человек 20. К примеру, я не фанат, и у меня нет плакатов с Трусовой, но из всех фигуристок Саша мне нравится больше всего и всегда рад её видеть на экране.
ОтветWestmoreland
Трусова реальнотдобивается, чтобы её возненавидели, и это успешно у неё получается 😊
За что ее ненавидеть-то? Она никого не убивает, не ест младенцев, не мучает котят, просто катается и прыгает.
На видео на заднем фоне Макару ставят программы.
Ответrosat.dir
На видео на заднем фоне Макару ставят программы.
Да-да, так что ждем и Макара тоже! Стиль ТШТ подойдет такому фактурному красавцу + красивые квады, только бы сил хватало на все.
Наверное, наша Сашка готовит себя ведущей утренней ежедневной программы: "На зарядку становись".
Жаль из Саши рудковщина никак не выветрится.
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