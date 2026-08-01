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Новая произвольная программа Эгадзе поставлена по мотивам «Человека-паука»
Ника Эгадзе анонсировал произвольную программу по мотивам «Человека-паука».

Чемпион Европы грузинский фигурист Ника Эгадзе анонсировал произвольную программу по мотивам серии фильмов о Человеке-пауке.

Программу поставил французский хореограф Бенуа Ришо.

«С большой силой приходит большая ответственность», – написал Ришо.

Разговор с Никой Эгадзе – лучшим учеником Тутберидзе: от золота Евро до хинкали за 400 евро

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Ники Эгадзе
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Бенуа Ришо
Сборная Грузии по фигурному катанию

Комментарии

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Интересные движения и находки в постановке у Ришо для Ники Эгадзе. Он ещё не катал в такой стилистике и пластике. Удачи и успеха в новом сезоне !
Удачи Нике. После титула наверное будет потяжелее, хочется же ещё медалей и побед.
Ответolvl
Удачи Нике. После титула наверное будет потяжелее, хочется же ещё медалей и побед.
Да, Нике будет непросто отстоять свой титул. В этом сезоне же, наверное, Гуменник выйдет на ЧЕ
ОтветАлёна Вода
Да, Нике будет непросто отстоять свой титул. В этом сезоне же, наверное, Гуменник выйдет на ЧЕ
Хочется, чтобы вышел.
Интересный фрагмент получился, даже не верится, что Эгадзе так может.
Мне понравилось, и Нике идет этот стиль. Ришо класснючий, конечно✌️
Паучья пластика неплохо удается
Смотрю отрывки как Нике и Мише ставят программы, столько интересных фишек Ришо для них придумывает. Не терпится уже глянуть их и Семененко. И программы Камиллы с Сашей тоже.
Очень ему подходит, даже внешне. Просто органичен.
У них там ещё и колоритный фитнес-тренер есть на сборах. Адамчика он регулярно гоняет, в том числе и по подготовке к сальто. А тут ещё на днях видела, как он вплотную взялся за худосочных Нику и Стёпку (Стивена). На самом деле, думаю, раньше.

Короче, прежним не уйдет никто))

Я так понимаю, Ришо хорош именно как, если можно так его назвать, препод. И у него самого крутая пластика))

Ну и фрагменты у всех интересные, и у Ники в том числе ☺️
Неплохо выглядит! Будем ждать всей программы...
Питерадзе Паркерцвали
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