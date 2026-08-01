Новая произвольная программа Эгадзе поставлена по мотивам «Человека-паука»
Ника Эгадзе анонсировал произвольную программу по мотивам «Человека-паука».
Чемпион Европы грузинский фигурист Ника Эгадзе анонсировал произвольную программу по мотивам серии фильмов о Человеке-пауке.
Программу поставил французский хореограф Бенуа Ришо.
«С большой силой приходит большая ответственность», – написал Ришо.
Разговор с Никой Эгадзе – лучшим учеником Тутберидзе: от золота Евро до хинкали за 400 евро
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Ники Эгадзе
Комментарии
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Короче, прежним не уйдет никто))
Я так понимаю, Ришо хорош именно как, если можно так его назвать, препод. И у него самого крутая пластика))
Ну и фрагменты у всех интересные, и у Ники в том числе ☺️