Лев Лазарев: «Я катал «мастерские» программы и рад, что у меня хорошо получилось – по крайней мере, по прыжкам»

Фигурист Лазарев: доволен прокатами новых программ.

Российский фигурист Лев Лазарев оценил свое выступление на контрольных прокатах в Новогорске.

Накануне Лазарев представил произвольную программу «Маленький принц».

– В конце программы ты из-за небольшой помарки так расстроился, как будто забыл, что пять четверных только что выехал. Сейчас у тебя уже какие впечатления и эмоции от твоего проката?

– Я доволен прокатом, на самом деле, несмотря на то, что упал со слайда. Я катал «мастерские» программы (по правилам для мастеров спорта – Спортс’’) и рад, что у меня довольно хорошо получилось их прокатать – по крайней мере, по прыжкам.

Сегодня я в прокате почувствовал, что катал более свободно, чем вчера. Но над слайдом я еще буду работать, потому что на тренировках я с него тоже периодически падаю.

– Насколько новые правила повлияли на программу?

– Мы очень долго придумывали хореографическое вращение. Будем его снова доделывать, потому что специалисты сказали, что нужно сделать что-то поинтереснее. Сказали, что заход, если он будет получаться, то он хороший. А про вращение сказали, что нужно что-то посложнее, – сказал Лазарев во влоге Первого канала .