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Лев Лазарев: «Я катал «мастерские» программы и рад, что у меня хорошо получилось – по крайней мере, по прыжкам»
Фигурист Лазарев: доволен прокатами новых программ.

Российский фигурист Лев Лазарев оценил свое выступление на контрольных прокатах в Новогорске.

Накануне Лазарев представил произвольную программу «Маленький принц».

– В конце программы ты из-за небольшой помарки так расстроился, как будто забыл, что пять четверных только что выехал. Сейчас у тебя уже какие впечатления и эмоции от твоего проката?

– Я доволен прокатом, на самом деле, несмотря на то, что упал со слайда. Я катал «мастерские» программы (по правилам для мастеров спорта – Спортс’’) и рад, что у меня довольно хорошо получилось их прокатать – по крайней мере, по прыжкам.

Сегодня я в прокате почувствовал, что катал более свободно, чем вчера. Но над слайдом я еще буду работать, потому что на тренировках я с него тоже периодически падаю.

– Насколько новые правила повлияли на программу?

– Мы очень долго придумывали хореографическое вращение. Будем его снова доделывать, потому что специалисты сказали, что нужно сделать что-то поинтереснее. Сказали, что заход, если он будет получаться, то он хороший. А про вращение сказали, что нужно что-то посложнее, – сказал Лазарев во влоге Первого канала.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЛев Лазарев
logoмужское катание
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Мне нравится настрой Льва. Хорошо, когда человек доволен тем, что показал, и может говорить это, а не прибедняться. Работал, показал, оценил как есть. 5 квадов в начале августа - это очень круто. Удачи.
Ответsmoky eyes
Мне нравится настрой Льва. Хорошо, когда человек доволен тем, что показал, и может говорить это, а не прибедняться. Работал, показал, оценил как есть. 5 квадов в начале августа - это очень круто. Удачи.
Главное, сохранить их до главных стартов
ОтветТатьяна Васильева
Главное, сохранить их до главных стартов
Скорее всего зимой будут дальше усложняться. Контент есть, посмотрим что физуха позволит.
Лазарев доволен прокатами новых программ, тем самым испытывает положительное эмоциональное состояние перед новым сезоном. Удачи и гладкого льда!
Удачи нашему Левушке в новом сезоне! Пусть все получится!!!
Адаптируются к новым требованиям фигуристы и тренеры. В процессе тренировок и выступлений всё станет на свои места.
Лёва - гигантский молодец! классный контент!
Очень здорово , но и очень ответственно для Льва , что дебют Маленького принца увидит вживую зарубежная публика . Пусть этот дебют окажется максимально удачным !
не, главное, когда были реально интересные вращения в необычных позициях у спортсменов, всем как-то класть было на эти нестандартные интересные позиции.
ОтветБу!
не, главное, когда были реально интересные вращения в необычных позициях у спортсменов, всем как-то класть было на эти нестандартные интересные позиции.
Во во
Рано ему во взрослые ещё,пусть бы в юниорах и дома катал
Все правильно, Лев, хорошо получилось только по прыжкам. Хотя и на международке выигрывают те, кто выполняет все запланированные четвертные хорошо, правда и катаются они по компонентности хорошо. Работать и работать, удачи Льву.
Молодец. Удачи тебе и дальше.
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