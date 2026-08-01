Мишина и Галлямов исполнили программы сезона-2023/24 на мастер-классе в «Игоре»

Мишина и Галлямов катали старые программы на мастер-классе в «Игоре».

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов исполнили старые программы на мастер-классе Тамары Москвиной на курорте «Игора».

Спортсмены катали короткую программу «Ода к радости» и произвольную «Грезы любви» – с этими постановками они выступали в сезоне-2023/24.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов работали над новыми программами с Анжеликой Крыловой и Алексеем Горшковым.