Мишина и Галлямов исполнили программы сезона-2023/24 на мастер-классе в «Игоре»
Мишина и Галлямов катали старые программы на мастер-классе в «Игоре».
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов исполнили старые программы на мастер-классе Тамары Москвиной на курорте «Игора».
Спортсмены катали короткую программу «Ода к радости» и произвольную «Грезы любви» – с этими постановками они выступали в сезоне-2023/24.
Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов работали над новыми программами с Анжеликой Крыловой и Алексеем Горшковым.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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