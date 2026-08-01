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  4. Мишина и Галлямов исполнили программы сезона-2023/24 на мастер-классе в «Игоре»

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Мишина и Галлямов исполнили программы сезона-2023/24 на мастер-классе в «Игоре»
Мишина и Галлямов катали старые программы на мастер-классе в «Игоре».

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов исполнили старые программы на мастер-классе Тамары Москвиной на курорте «Игора».

Спортсмены катали короткую программу «Ода к радости» и произвольную «Грезы любви» – с этими постановками они выступали в сезоне-2023/24.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов работали над новыми программами с Анжеликой Крыловой и Алексеем Горшковым.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoСборная России по фигурному катанию
пары
logoАлександр Галлямов
logoАнастасия Мишина

Комментарии

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Ребята в хорошей форме, молодцы! Замечательно выступили. А новые программы, понятное дело, что еще в процессе вкатывания. Логично, что показывать их не до конца отточенными нет смысла, да и не время еще. Удачи ребятам, пусть у них все-все получится на все 100!
Новые программы поставлены, но, понятно, что еще не накатаны (да и зачем их сейчас спойлерить?)
Уже соскучился по МиГам. Паре удачи и успешных прокатов в новом сезоне!
Новые программы в процессе постановок и совместной работе над ними.
ОтветДок Аксель
Новые программы в процессе постановок и совместной работе над ними.
Это инсайд или как у меня предположение?
Ответribikorto
Это инсайд или как у меня предположение?
Да предположение, которое близко к действительности. У Насти была подготовка к свадьбе и потом сама свадьба и свадебное путешествие. А перед этим оба сдавали госы в институте и получили дипломы. Времени особо не было на работу с постановками, а сейчас будут навёрстывать.
А Угожаев? Он уже катался там?
ОтветSincere
А Угожаев? Он уже катался там?
В ТГ есть фрагмент номера под испанские мотивы, с веером. Возможно, новая показалка. Коля хорош! https://t.me/barhatnykonek777/21715
Посмотрела МиГов, молодцы! Вроде вчера только отдыхали, а катаются уже так слаженно, прекрасно!
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