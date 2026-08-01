Арсений Федотов: «В том сезоне не получалось концентрироваться хорошо. Сейчас это хорошо получилось»

Российский фигурист Арсений Федотов рассказал, как изменился его настрой на прокаты.
Федотов представил произвольную программу под музыку из фильма «Шербурские зонтики» на контрольных прокатах в Новогорске.
– Ты взрослеешь, у тебя появляются разные мысли. Настрой на прокат меняется, или как было, так и сейчас?
– Да, у меня меняются подходы с каждым сезоном. В том сезоне я сильно волновался. Ну, не сказал бы, что сильно волновался, но не получалось концентрироваться хорошо. Сейчас у меня это хорошо получилось. Спокойно [настраивался].
– Ты настолько драйвовый в короткой и настолько одухотворенно катаешься в произвольной – у тебя душа к какому образу лежит?
– К обоим образам лежит.
– Вчера после короткой вы с Алексеем Николаевичем (Мишиным) стояли очень долго у бортика, смотрели всех остальных, о чем-то разговаривали. Обсуждали других ребят или разбор проката был?
– В основном свой прокат обсуждали.
– Что говорил, если не секрет?
– Доволен работой, дальше двигаемся, – сказал Федотов во влоге Первого канала.
Комментарии
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ПП мне понравилась, в ней прежний Арсений, КП -нет. И стиль в КП мне не близок, и показалось, что Арсений здесь теряет свою индивидуальность, становится похожим на одного из многих.
Удачных стартов в сезоне.