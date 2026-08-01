  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Арсений Федотов: «В том сезоне не получалось концентрироваться хорошо. Сейчас это хорошо получилось»

0
Арсений Федотов: «В том сезоне не получалось концентрироваться хорошо. Сейчас это хорошо получилось»
Фигурист Федотов: в прошлом сезоне не получалось концентрироваться на прокаты.

Российский фигурист Арсений Федотов рассказал, как изменился его настрой на прокаты.

Федотов представил произвольную программу под музыку из фильма «Шербурские зонтики» на контрольных прокатах в Новогорске.

– Ты взрослеешь, у тебя появляются разные мысли. Настрой на прокат меняется, или как было, так и сейчас?

– Да, у меня меняются подходы с каждым сезоном. В том сезоне я сильно волновался. Ну, не сказал бы, что сильно волновался, но не получалось концентрироваться хорошо. Сейчас у меня это хорошо получилось. Спокойно [настраивался].

– Ты настолько драйвовый в короткой и настолько одухотворенно катаешься в произвольной – у тебя душа к какому образу лежит?

– К обоим образам лежит.

– Вчера после короткой вы с Алексеем Николаевичем (Мишиным) стояли очень долго у бортика, смотрели всех остальных, о чем-то разговаривали. Обсуждали других ребят или разбор проката был?

– В основном свой прокат обсуждали.

– Что говорил, если не секрет?

– Доволен работой, дальше двигаемся, – сказал Федотов во влоге Первого канала.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoАлексей Мишин
logoАрсений Федотов
logoСборная России по фигурному катанию
logoмужское катание

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
У Арсения хороший настрой на новый сезон. Гладкого льда и успешных прокатов!
Да ладно, Арсений, всё у тебя было неплохо в прошедшем сезоне, Льву всегда по технике проигрывал, если тот не валил, это и понятно, контент у Льва всегда сложнее, а вот то, что компоненты были почти одинаковые, это, действительно, не справедливо. Надеюсь у Мишина будет по другому, собственно за этим и переходил. КП понравилась, удачи тебе и пусть всё получится, как ты задумал. Лично мне, очень жаль, что ушёл из ТШТ, но болеть буду за тебя, как всегда.
ОтветАдриана
Да ладно, Арсений, всё у тебя было неплохо в прошедшем сезоне, Льву всегда по технике проигрывал, если тот не валил, это и понятно, контент у Льва всегда сложнее, а вот то, что компоненты были почти одинаковые, это, действительно, не справедливо. Надеюсь у Мишина будет по другому, собственно за этим и переходил. КП понравилась, удачи тебе и пусть всё получится, как ты задумал. Лично мне, очень жаль, что ушёл из ТШТ, но болеть буду за тебя, как всегда.
Что характерно, следующий сезон у Арса будет на подъёме - со Львом ему в ближайший год не пересекаться на соревах, а иных соперников у него нет в юниорах. Ожидаем триумф с новым ТШ, будут опять рассказывать, что они там открыли и раскрыли в Федотове, не то, что предыдущий штаб.
ОтветСамая цитируемая и вообще недура
Что характерно, следующий сезон у Арса будет на подъёме - со Львом ему в ближайший год не пересекаться на соревах, а иных соперников у него нет в юниорах. Ожидаем триумф с новым ТШ, будут опять рассказывать, что они там открыли и раскрыли в Федотове, не то, что предыдущий штаб.
Конечно, на подъёме, остался же в юниорах, а Лев на российских стартах по взрослым, всё продумано.
Арсений, удачи в сезоне! Интересные программы, светлая голова!
Ну, вообще-то, в прошедшем сезоне всё неплохо было у Арсения, на своих этапах победил. на ЧР и в Финале уступил только Льву. И прыгал ничуть не хуже, чем сейчас. Сейчас даже похуже, поскольку на квад тулупе был степ. Но только июль, всё объяснимо.
ПП мне понравилась, в ней прежний Арсений, КП -нет. И стиль в КП мне не близок, и показалось, что Арсений здесь теряет свою индивидуальность, становится похожим на одного из многих.
Ответrokotovanatali@yandex.ru
Ну, вообще-то, в прошедшем сезоне всё неплохо было у Арсения, на своих этапах победил. на ЧР и в Финале уступил только Льву. И прыгал ничуть не хуже, чем сейчас. Сейчас даже похуже, поскольку на квад тулупе был степ. Но только июль, всё объяснимо. ПП мне понравилась, в ней прежний Арсений, КП -нет. И стиль в КП мне не близок, и показалось, что Арсений здесь теряет свою индивидуальность, становится похожим на одного из многих.
А мне наоборот КП очень понравилось, кроме костюма, а ПП пока не поняла, не вижу лириком пока Арсения. Катает как всегда шикарно.
Удивительное рядом …. Стоило Федотову сменить ТШ и все у него мгновенно стало крышесносным , потрясающим , да и сам Арсений преобразился до неузнаваемости … за месяц .
ОтветArraches
Удивительное рядом …. Стоило Федотову сменить ТШ и все у него мгновенно стало крышесносным , потрясающим , да и сам Арсений преобразился до неузнаваемости … за месяц .
Это точно. Целительный воздух свободы. Что ж мешало концентрироваться в прошлом сезоне? Лучшие в России условия тренировок, лучшие программы, максимальное внимание ТШ?
ОтветArraches
Удивительное рядом …. Стоило Федотову сменить ТШ и все у него мгновенно стало крышесносным , потрясающим , да и сам Арсений преобразился до неузнаваемости … за месяц .
тут ботов с генерированными комментами в каждой ветке, как тараканов на кухне в общаге
Арсению успешной адаптации к питерскому климату, требованиям нового ТШ и удачи в предстоящем сезоне !
Хорошие проги. Ты молодец.
Удачных стартов в сезоне.
Самсонов тоже еще до начала сезона начал меньше бабочек делать. Не беги впереди паровоза, тем более прошлый сезон у тебя очень даже неплохим был
Успехов Арсений. программы крышеснос, произволка растрогал, твоя короткая мощно.
ОтветБумерангъ
Успехов Арсений. программы крышеснос, произволка растрогал, твоя короткая мощно.
Их обе вы видели полностью?
ОтветОльга Плон
Их обе вы видели полностью?
Ну только критиковать же можно не глядя, а хвалить - ни-ни.
Конечно когда шуры муры а потом и расставание с сердцеедкой Алисой
ОтветFobos2067
Конечно когда шуры муры а потом и расставание с сердцеедкой Алисой
Да как бы она следом не воспоследовала
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Арсений Федотов о переходе к Мишину: «Все по плану. Адаптируюсь к самостоятельной жизни»
Арсений Федотов будет исполнять произвольную программу под музыку из фильма «Шербурские зонтики»
Федотов о переходе к Мишину: «Еще нахожусь в стадии адаптации, но все хорошо, все по плану. На льду провожу поменьше времени, приходится активнее тренироваться»
Рекомендуем
Главные новости
Семененко, Кондратюк, Кагановская, Некрасов и еще 16 российских фигуристов получили нейтральный статус
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Мария Павлова: «В Японии удивительная публика. Фигуристы не зря обожают там кататься: это всегда очень теплый прием»
Мария Павлова: «Чок и Бейтс мне казались недосягаемыми небожителями. Но потом мы разговорились с Мэди в раздевалке – она невероятно милая и добрая»
ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ
Американская фигуристка Гленн о работе ТВ-журналистов: «Мы не обязаны устраивать реалити из своих страданий. Если зрители хотят развлечения — пусть приходят на шоу»
Елена Костылева: «Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап в Китай. У нас отличный коннект»
Валиева опубликовала фото из Парижа: «Геолокация: внутри своей мечты ✨»
Фото
Гусева и Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус
Елена Костылева: «Готовлю тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной»
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Если Малинин не поедет на Гран-при, это абсолютно нормально. Он может себе позволить хоть год не кататься, потому что суперталантлив»
Ковтун об уходе Петросян из группы Тутберидзе: «Их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению»
Фигурист Игнатов: «В детстве я смотрел футбол активно, но на этом ЧМ – минут 20 максимум. Не хватает времени сильно во все погружаться»
Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»
Фото
Волков о совместном кэмпе с Амодио: «Восхищен, насколько Флоран вкладывается в работу. Он открытый в общении, без ненужного пафоса – профессионал»
Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция – у меня ощущение, что это повторится сейчас»
Навка о допуске фигуристов: «Огромная победа, несмотря на то, что без флага и гимна. Думаю, это вопрос времени»
Владимир Морозов: «Давно пора было вернуть наших спортсменов. Надеюсь, что все будет без каких‑либо подводных камней»
Бестемьянова о допуске фигуристов: «Испытываю огромную радость, что это наконец‑то произошло»
Илья Авербух: «Москвина – выдающийся тренер и человек, на которого всем нам надо равняться»