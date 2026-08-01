Для Петросян приоритетным вариантом при выборе нового тренера является работа в Москве (Матч ТВ)
Фигуристка Петросян хочет, чтобы ее будущий тренер работал в Москве.
Для трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян приоритетом при выборе нового тренера является проведение тренировок в Москве, сообщает «Матч ТВ».
В июле 19-летняя Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе.
Фигуристка пока не определилась с новым тренерским штабом. Сообщалось, что она рассматривает несколько вариантов, но не будет торопиться с решением, так как в ближайшее время планирует сосредоточиться на здоровье и полностью залечить повреждение бедра.
Уход фигуристок – не проблема группы Тутберидзе, а примета времени
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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А вот наша пресса и фигурное сообщество ее не поддержала от слова совсем , только негатив был в ее сторону . Желаю Адель здоровья и удачи в реализации ее планов .
Тот факт, что фигуристка ушла, выразив теплые слова уважения и искреннюю благодарность людям, которые помогли ей вырасти, свидетельствует об истинном достоинстве и зрелости. Завершая страницу жизни с добрыми и без дурных чувств, сохраняешь внутреннюю чистоту. Только так человек может двигаться вперед с чистой совестью и открытым сердцем навстречу новому.Расставание с командой — это не скандал, а нормальное течение событий. Всему в этом мире свое время и свой цикл. Когда человек отдал и получил максимум от окружающей среды, вполне логично стремиться к переменам, чтобы развить присущие ему качества и потенциал на более высоком уровне.
Касумовой скоро рожать, а так она там очень много занималась с девочками
Ушла же Синичка по какой то причине
Моисеева неплохой юниорский тренер. У нее была Принёва, а теперь Дзепка. Но админ-ресурс не очень, нет поддержки
Давыдов тоже хороший юниорский тренер, у него есть квадистки, но все взрослые от него бегут: Самоделкина, Фролова, Куликова, Яметова
Панова тоже не вариант, хотя Лида Плескачева показывает хорошие результаты
Буянова, там своя звезда Мария Захарова, та еще стерва, как и мамочка ее
Плющенко и Соколовская - нет, только не это.
Буцаева тоже нет.
Может Аделия успокоится, пролечит травмы, отдохнет и вернется в ТШТ?