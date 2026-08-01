Для Петросян приоритетным вариантом при выборе нового тренера является работа в Москве (Матч ТВ)

Фигуристка Петросян хочет, чтобы ее будущий тренер работал в Москве.

Для трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян приоритетом при выборе нового тренера является проведение тренировок в Москве, сообщает «Матч ТВ».

В июле 19-летняя Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе.

Фигуристка пока не определилась с новым тренерским штабом. Сообщалось, что она рассматривает несколько вариантов, но не будет торопиться с решением, так как в ближайшее время планирует сосредоточиться на здоровье и полностью залечить повреждение бедра.

Уход фигуристок – не проблема группы Тутберидзе, а примета времени