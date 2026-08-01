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  4. Для Петросян приоритетным вариантом при выборе нового тренера является работа в Москве (Матч ТВ)

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Для Петросян приоритетным вариантом при выборе нового тренера является работа в Москве (Матч ТВ)
Фигуристка Петросян хочет, чтобы ее будущий тренер работал в Москве.

Для трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян приоритетом при выборе нового тренера является проведение тренировок в Москве, сообщает «Матч ТВ». 

В июле 19-летняя Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. 

Фигуристка пока не определилась с новым тренерским штабом. Сообщалось, что она рассматривает несколько вариантов, но не будет торопиться с решением, так как в ближайшее время планирует сосредоточиться на здоровье и полностью залечить повреждение бедра. 

Уход фигуристок – не проблема группы Тутберидзе, а примета времени

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoСборная России по фигурному катанию
logoАделия Петросян
logoженское катание

Комментарии

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Да не пойдет Аделия в сезон, ни в этот, ни в следующий. Ушла из ТШТ потому что затюкали после ОИ. Пойдет получать образование, восстанавливать здоровье, которое оставила все в ФК, жить нормальную человеческую жизнь. Имхо
Ответsniper74
Да не пойдет Аделия в сезон, ни в этот, ни в следующий. Ушла из ТШТ потому что затюкали после ОИ. Пойдет получать образование, восстанавливать здоровье, которое оставила все в ФК, жить нормальную человеческую жизнь. Имхо
Не стоит сгущать краски . Никто ее не тюкал . ТШ был недоволен , также, как она сама . Но трагедии никто не делал . Вошла в шестерку , что уже неплохо .
А вот наша пресса и фигурное сообщество ее не поддержала от слова совсем , только негатив был в ее сторону . Желаю Адель здоровья и удачи в реализации ее планов .
Ответsniper74
Да не пойдет Аделия в сезон, ни в этот, ни в следующий. Ушла из ТШТ потому что затюкали после ОИ. Пойдет получать образование, восстанавливать здоровье, которое оставила все в ФК, жить нормальную человеческую жизнь. Имхо
Все эти спекуляции о «домогательствах» в тренерском штабе — это абсолютно поверхностные интриги и медийный шум, на который не следует обращать никакого внимания. Жизнь и профессиональный спорт развиваются по совершенно иным, естественным законам, а не по правилам дешевого сенсационализма.Прежде всего, мы должны понимать, что ошибки неизбежны. Каждое падение на льду случается абсолютно с каждым спортсменом – нет безупречных людей, и в этом нет ничего драматичного. Это не неудача, а совершенно естественный процесс, через который проходит человек, чтобы закалить свою волю, закалить характер и стать сильнее. Трудности не разрушают нас, они учат нас и развивают.
Тот факт, что фигуристка ушла, выразив теплые слова уважения и искреннюю благодарность людям, которые помогли ей вырасти, свидетельствует об истинном достоинстве и зрелости. Завершая страницу жизни с добрыми и без дурных чувств, сохраняешь внутреннюю чистоту. Только так человек может двигаться вперед с чистой совестью и открытым сердцем навстречу новому.Расставание с командой — это не скандал, а нормальное течение событий. Всему в этом мире свое время и свой цикл. Когда человек отдал и получил максимум от окружающей среды, вполне логично стремиться к переменам, чтобы развить присущие ему качества и потенциал на более высоком уровне.
Аделия, давай к Пановой. У Соко и Плюща делать нечего. А еще лучше - к Моисеевой.
ОтветТотли Тауэрс
Аделия, давай к Пановой. У Соко и Плюща делать нечего. А еще лучше - к Моисеевой.
Думаете? А мне кажется там ее ждет техническая стагнация. Почти уверена, что если Адель не надумает вернуться в альма-матер, то окажется у Навки с прицелом на ее шоу. При этом, возможно, Татьяна придумает (и оплатит) для нее неординарные коллабы с зарубежными тренерами, стажировки и т.д. Как для Ками. Т.Света слабая, Навка не может не понимать этого, как и то, что для Навка-шоу такая ярчайшая харизматичная фигуристка как Аделия - редкая находка.
ОтветТотли Тауэрс
Аделия, давай к Пановой. У Соко и Плюща делать нечего. А еще лучше - к Моисеевой.
У Пановой нормальный каток? Там же проблемы были со льдом. И Панова слишком часто отсутствует, у нее международные старты, как минимум две топовые иностранные фигуристки
Касумовой скоро рожать, а так она там очень много занималась с девочками
Ушла же Синичка по какой то причине
Это не новость такой инсайд мог бы дать кто угодно , Москвичка которая учится в московском учебном учреждении , какой ей ещё иметь приоритет .
Хочется, чтобы от Адели пока все отстали и дали спокойно принять решение. Каким бы и когда именно оно ни оказалось, пусть оно пойдет ей на пользу. Так что хочется лишний раз поддержать ее и пожелать успехов во всем!
ОтветAleksey 2025
Хочется, чтобы от Адели пока все отстали и дали спокойно принять решение. Каким бы и когда именно оно ни оказалось, пусть оно пойдет ей на пользу. Так что хочется лишний раз поддержать ее и пожелать успехов во всем!
Думаю что там уже всё принято, даже не важно что именно. Осталось только узнать и, желательно, от самой Аделии.
Из тренеров ей больше всего подошла-бы Федченко. Но там вроде условия не очень
Моисеева неплохой юниорский тренер. У нее была Принёва, а теперь Дзепка. Но админ-ресурс не очень, нет поддержки
Давыдов тоже хороший юниорский тренер, у него есть квадистки, но все взрослые от него бегут: Самоделкина, Фролова, Куликова, Яметова
Панова тоже не вариант, хотя Лида Плескачева показывает хорошие результаты
Буянова, там своя звезда Мария Захарова, та еще стерва, как и мамочка ее
Плющенко и Соколовская - нет, только не это.
Буцаева тоже нет.

Может Аделия успокоится, пролечит травмы, отдохнет и вернется в ТШТ?
ОтветРитт
Из тренеров ей больше всего подошла-бы Федченко. Но там вроде условия не очень Моисеева неплохой юниорский тренер. У нее была Принёва, а теперь Дзепка. Но админ-ресурс не очень, нет поддержки Давыдов тоже хороший юниорский тренер, у него есть квадистки, но все взрослые от него бегут: Самоделкина, Фролова, Куликова, Яметова Панова тоже не вариант, хотя Лида Плескачева показывает хорошие результаты Буянова, там своя звезда Мария Захарова, та еще стерва, как и мамочка ее Плющенко и Соколовская - нет, только не это. Буцаева тоже нет. Может Аделия успокоится, пролечит травмы, отдохнет и вернется в ТШТ?
Согласна с Вами полностью, хотелось бы, чтобы вернулась.
ОтветРитт
Из тренеров ей больше всего подошла-бы Федченко. Но там вроде условия не очень Моисеева неплохой юниорский тренер. У нее была Принёва, а теперь Дзепка. Но админ-ресурс не очень, нет поддержки Давыдов тоже хороший юниорский тренер, у него есть квадистки, но все взрослые от него бегут: Самоделкина, Фролова, Куликова, Яметова Панова тоже не вариант, хотя Лида Плескачева показывает хорошие результаты Буянова, там своя звезда Мария Захарова, та еще стерва, как и мамочка ее Плющенко и Соколовская - нет, только не это. Буцаева тоже нет. Может Аделия успокоится, пролечит травмы, отдохнет и вернется в ТШТ?
Только не это,по-моему,это к уход к Плющенко,что решит Аделия-? У Соколовской тоже "звезда" есть-Камила,у Федченко -Алина. Если Аделия сможет "влиться в коллектив",может,и неплохо будет
Лыко да мочало , начинай сначала . Сколько можно об одном и то же ? Когда будут новости , тогда и публикуйте.
ОтветArraches
Лыко да мочало , начинай сначала . Сколько можно об одном и то же ? Когда будут новости , тогда и публикуйте.
Да, вроде было.
Федченко?
Ответзаблокированному пользователю
Федченко?
вот это был бы вызов)) но к сожалению у Федченко пока что не те условия, после ЦФК Адель вряд ли уйдет на скромный Триумф в Химках, тут скорее Навка-арена имеет больше шансов заполучить себе еще одну звезду. Хотя... кто знает?
Ответgarovatat
вот это был бы вызов)) но к сожалению у Федченко пока что не те условия, после ЦФК Адель вряд ли уйдет на скромный Триумф в Химках, тут скорее Навка-арена имеет больше шансов заполучить себе еще одну звезду. Хотя... кто знает?
Адель не пойдет к Навке, там одна прима сейчас. Соколовская ещё и Адель не потянет, ей бы с Камилой справится)
Главное Аделии здоровья и залечить травмы. Мастерство и талант есть, удачи ясное солнышко!
Скорее всего сейчас никуда Аделя не пойдет-будет заниматься здоровьем. К НГ скорее всего увидим в шоу Навки. Там она и останется. Приоритет -Работа в Москве.
Думаю, выбор уже сделан. Ждем.
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