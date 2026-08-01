ФФККР не будет менять фигуристов, заявленных на этап Гран-при среди юниоров в Сиане

ФФККР не будет менять состав фигуристов на этап юниорского Гран-при в Китае.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) не будет менять состав фигуристов, ранее заявленный на этап международной юниорской серии Гран-при в Китае.

По данным источника РИА Новости, это решение было принято на общем собрании, которое прошло по итогам закрытых контрольных прокатов для претендентов на этапы Гран-при.

На первый этап юниорского Гран-при в Сиане заявлены Лев Лазарев и Елена Костылева (одиночное катание), Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева – Егор Карнаухов (парное катание). Этап пройдет с 20 по 22 августа.

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