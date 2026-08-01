  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. ФФККР не будет менять фигуристов, заявленных на этап Гран-при среди юниоров в Сиане

0
ФФККР не будет менять фигуристов, заявленных на этап Гран-при среди юниоров в Сиане
ФФККР не будет менять состав фигуристов на этап юниорского Гран-при в Китае.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет менять состав фигуристов, ранее заявленный на этап международной юниорской серии Гран-при в Китае.

По данным источника РИА Новости, это решение было принято на общем собрании, которое прошло по итогам закрытых контрольных прокатов для претендентов на этапы Гран-при. 

На первый этап юниорского Гран-при в Сиане заявлены Лев Лазарев и Елена Костылева (одиночное катание), Мария Фефелова – Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева – Егор Карнаухов (парное катание). Этап пройдет с 20 по 22 августа. 

Кто из наших фигуристов уже с нейтральным статусом? Костылева готова к мировому дебюту

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Мария Фефелова
logoмужское катание
Полина Шешелева
logoЕлена Костылева
танцы на льду
Егор Карнаухов
Артем Валов
ФФККР
logoженское катание
logoЛев Лазарев
logoГран-при среди юниоров

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Логично, что ж. Если только по травме вдруг. Но жаль что Дзепку на этапах не увидят, ее балетная КП - шедевр, исполнение - блеск. Смотришь и кажется что у Софьи на ногах не коньки, а пуанты, настолько она по балетному хореографична!
Ответgarovatat
Логично, что ж. Если только по травме вдруг. Но жаль что Дзепку на этапах не увидят, ее балетная КП - шедевр, исполнение - блеск. Смотришь и кажется что у Софьи на ногах не коньки, а пуанты, настолько она по балетному хореографична!
определенно с Вами согласна. У Лены пока бардак в плане хореографии(
Если они готовы-логично. Всё-таки это не привилегия, а должно быть основано на результатах.
ОтветKaterina Sunny
Если они готовы-логично. Всё-таки это не привилегия, а должно быть основано на результатах.
Комментарий скрыт
ОтветБезызбежноНаКрасный
Комментарий скрыт
Так вот и не нужно юниорам начинать с отдельной калитки. Должны ехать по результатам.
Доверимся общему собранию, прокатов мы не видели. Юниорам здоровья, до стартов не болеть и обойтись без травм. Удачи !
По тому небольшому куску из ролика Первого канала Дзепка просто порхала и летала, красота неземная.
Надеюсь, Соня по бэшкам поездит.
ОтветВалентина Королёва_1116383043
Надеюсь, Соня по бэшкам поездит.
Нет у юниоров бэшек
ОтветТотли Тауэрс
Нет у юниоров бэшек
Я вчера спрашивала, есть ли у юниоров бэшки? Мне ответили, что есть и даже перечислили какие. Для себя я отметила, что ближайшая бэшка, подходящая по локации, это Казахстан.
⚡️ФФККР могут поменять участников юниорского Гран-при на запасных, если они не попадут в топ-3

Руководство федерации на общем собрании после контрольных прокатов уведомило тренеров, что задача спортсменов — занять призовое место.

Если фигурист или пара не попадает в тройку, они практически теряют шансы на отбор в Финал Гран-при. В таком случае ФФККР планирует снимать их со второго этапа и отправлять туда запасных участников.
Cr - РИА Новости спорт
Если они готовы - логично. Это первые номера
дзепке надо покататься по сантаклаусам хотя бы,там получают техминимум и немного рейтинговых очков.
А чего здесь менять? Ребята в форме, всё показали, на данный момент являются лучшими в своих видах...Всё логично. Удачи им. Уже совсем скоро...
Очень бы хотелось увидеть прокаты, чтобы составить собственное мнение. Удачи на МС нашим звездам
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кто из наших фигуристов уже с нейтральным статусом? Костылева готова к мировому дебюту
Энберт о Гран-при среди юниоров в Китае: «Для первого этапа состав более чем хороший, чтобы громко заявить о нашем возвращении»
Авербух о заявке на Гран-при среди юниоров в Китае: «Огромный глоток воздуха, что наши ребята начинают выступать. Все имена очень сильные»
Рекомендуем
Главные новости
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Мария Павлова: «В Японии удивительная публика. Фигуристы не зря обожают там кататься: это всегда очень теплый прием»
Мария Павлова: «Чок и Бейтс мне казались недосягаемыми небожителями. Но потом мы разговорились с Мэди в раздевалке – она невероятно милая и добрая»
ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ
Американская фигуристка Гленн о работе ТВ-журналистов: «Мы не обязаны устраивать реалити из своих страданий. Если зрители хотят развлечения — пусть приходят на шоу»
Елена Костылева: «Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап в Китай. У нас отличный коннект»
Валиева опубликовала фото из Парижа: «Геолокация: внутри своей мечты ✨»
Фото
Гусева и Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус
Елена Костылева: «Готовлю тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной»
Елена Костылева: «Я хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования»
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Если Малинин не поедет на Гран-при, это абсолютно нормально. Он может себе позволить хоть год не кататься, потому что суперталантлив»
Ковтун об уходе Петросян из группы Тутберидзе: «Их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению»
Фигурист Игнатов: «В детстве я смотрел футбол активно, но на этом ЧМ – минут 20 максимум. Не хватает времени сильно во все погружаться»
Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»
Фото
Волков о совместном кэмпе с Амодио: «Восхищен, насколько Флоран вкладывается в работу. Он открытый в общении, без ненужного пафоса – профессионал»
Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция – у меня ощущение, что это повторится сейчас»
Навка о допуске фигуристов: «Огромная победа, несмотря на то, что без флага и гимна. Думаю, это вопрос времени»
Владимир Морозов: «Давно пора было вернуть наших спортсменов. Надеюсь, что все будет без каких‑либо подводных камней»
Бестемьянова о допуске фигуристов: «Испытываю огромную радость, что это наконец‑то произошло»
Илья Авербух: «Москвина – выдающийся тренер и человек, на которого всем нам надо равняться»