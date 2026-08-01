Валиева присоединится к тренировочному лагерю Ришо во Франции

Валиева полетела во Францию на сбор к хореографу Бенуа Ришо.

Фигуристка Камила Валиева проведет сбор во Франции под руководством Бенуа Ришо .

Об этом сообщила ее тренер Светлана Соколовская . Ранее Ришо поставил Валиевой новую короткую программу.

«После Кисловодска Камила полетела к Бенуа – это наш план подготовки. Почистить программу, обменяться опытом. Это сейчас Камиле необходимо. Там будет Алексей Николаевич Мишин – я ему позвонила и попросила по возможности подсказать и дать рекомендации, какие он посчитает нужными. С Бенуа мы на связи», – сказала Соколовская.

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