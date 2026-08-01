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  4. Валиева присоединится к тренировочному лагерю Ришо во Франции

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Валиева присоединится к тренировочному лагерю Ришо во Франции
Валиева полетела во Францию на сбор к хореографу Бенуа Ришо.

Фигуристка Камила Валиева проведет сбор во Франции под руководством Бенуа Ришо.

Об этом сообщила ее тренер Светлана Соколовская. Ранее Ришо поставил Валиевой новую короткую программу. 

«После Кисловодска Камила полетела к Бенуа – это наш план подготовки. Почистить программу, обменяться опытом. Это сейчас Камиле необходимо. Там будет Алексей Николаевич Мишин – я ему позвонила и попросила по возможности подсказать и дать рекомендации, какие он посчитает нужными. С Бенуа мы на связи», – сказала Соколовская.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoженское катание
logoКамила Валиева
Бенуа Ришо
logoСветлана Соколовская
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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ну что сказать, Навка делает для Камлы все и даже сверх того. Дай Бог Ками взлетит, как феникс соберет себя заново из пепла. Жду ее на стартах! Держу кулаки, чтобы все получилось у нее
Ответgarovatat
ну что сказать, Навка делает для Камлы все и даже сверх того. Дай Бог Ками взлетит, как феникс соберет себя заново из пепла. Жду ее на стартах! Держу кулаки, чтобы все получилось у нее
сезон обещает быть огненным
я бы посмотрела битву вторых оценок Камилы и Софии, обе очень компонентные
ОтветПонита
сезон обещает быть огненным я бы посмотрела битву вторых оценок Камилы и Софии, обе очень компонентные
Софья со своей классической балетной выученностью очень впечатляет, да! забываешь что у нее на ногах коньки, а не пуанты) Но как по мне, талант Камилы, идеальность ее линий, пропорций, тягучесть движений и прыжков, грациозность пантеры, легкость, выразительность сопряженные с силой - это конечно что-то совсем иное, всеобъемлющее и очень редкое. Она одна такая
мне кстати нравится, что нет никаких кружочков, прыжков тренировочных у Камилы.
Поменьше рекламы, побольше работы - отличный рабочий план.
Очень хочется, чтобы Камила вновь вышла на высокий уровень и порадовала своих болельщиков своей одаренностью. Спасибо Ришо, что не боится работать с Ками.
ОтветВалентина Королёва_1116383043
Очень хочется, чтобы Камила вновь вышла на высокий уровень и порадовала своих болельщиков своей одаренностью. Спасибо Ришо, что не боится работать с Ками.
А ему то чего бояться? 😆
ОтветВалентина Королёва_1116383043
Очень хочется, чтобы Камила вновь вышла на высокий уровень и порадовала своих болельщиков своей одаренностью. Спасибо Ришо, что не боится работать с Ками.
Главное, чтобы в следующий раз на одарённость был рецепт.
вот это хорошее решение
Чем больше Соколовская будет отдавать Камилу другим тренерам и постановщикам, и чем меньше сама будет работать, тем лучше)
Ответnina1212
вот это хорошее решение Чем больше Соколовская будет отдавать Камилу другим тренерам и постановщикам, и чем меньше сама будет работать, тем лучше)
И похоже Навка это отлично понимает! На ней лежит большая ответственность за Камилу, требующая серьезных, адекватных, профессиональных решений.
Кто бы Кондратюка с Дикиджи на сбор к Ришо , Арутюняну или еще к кому отправил..
ОтветLuna02
Кто бы Кондратюка с Дикиджи на сбор к Ришо , Арутюняну или еще к кому отправил..
Кстати , а почему их не посылают ? Какой критерий ?
ОтветLuna02
Кто бы Кондратюка с Дикиджи на сбор к Ришо , Арутюняну или еще к кому отправил..
Я бы добавил и Гришу Федорова.
Парень нейтральный статус получил, но почему-то федерации это не интересно.
У Камилы подготовка к сезону полным ходом ❤️❤️❤️
Там она получит более качественную подготовку к контрольным прокатам и сезону, чем у Соколовской. Там сильная компания тренеров, хореографов и фигуристов.
ОтветДок Аксель
Там она получит более качественную подготовку к контрольным прокатам и сезону, чем у Соколовской. Там сильная компания тренеров, хореографов и фигуристов.
Так Ришо - только хореограф и постановщик программ. Связки между элементами отработать сможет, а вот сами прыжки, вращения, дорожки навряд-ли
ОтветAgentSM
Так Ришо - только хореограф и постановщик программ. Связки между элементами отработать сможет, а вот сами прыжки, вращения, дорожки навряд-ли
С вращениями и дорожками уж как-то справится) А для прыжков Ришо всегда зовет Мишина
Умничка Камила так держать солнышко 🌷🌹💐🥀
Камила молодец! Над короткой поработают, Мишин посмотрит на прыжки при необходимости, да и с фигуристами другими пообщается, отличный опыт! Успехов в сезоне
ОтветИра Полубоярова
Камила молодец! Над короткой поработают, Мишин посмотрит на прыжки при необходимости, да и с фигуристами другими пообщается, отличный опыт! Успехов в сезоне
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Прекрасная новость!)
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