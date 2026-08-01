Валиева присоединится к тренировочному лагерю Ришо во Франции
Валиева полетела во Францию на сбор к хореографу Бенуа Ришо.
Фигуристка Камила Валиева проведет сбор во Франции под руководством Бенуа Ришо.
Об этом сообщила ее тренер Светлана Соколовская. Ранее Ришо поставил Валиевой новую короткую программу.
«После Кисловодска Камила полетела к Бенуа – это наш план подготовки. Почистить программу, обменяться опытом. Это сейчас Камиле необходимо. Там будет Алексей Николаевич Мишин – я ему позвонила и попросила по возможности подсказать и дать рекомендации, какие он посчитает нужными. С Бенуа мы на связи», – сказала Соколовская.
Наших фигуристов в шоу ждут больше, чем на турнирах: Трусову – в Китае, Семененко – у Ришо
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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я бы посмотрела битву вторых оценок Камилы и Софии, обе очень компонентные
Поменьше рекламы, побольше работы - отличный рабочий план.
Чем больше Соколовская будет отдавать Камилу другим тренерам и постановщикам, и чем меньше сама будет работать, тем лучше)
Парень нейтральный статус получил, но почему-то федерации это не интересно.