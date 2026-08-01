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  4. Валов о работе с Бенуа Ришо: «Он ничего не меняет, как поставил – так и остается. Сначала неудобно, но триста раз сделаешь и все начинает накатываться»

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Валов о работе с Бенуа Ришо: «Он ничего не меняет, как поставил – так и остается. Сначала неудобно, но триста раз сделаешь и все начинает накатываться»
Валов о работе с хореографом Ришо: это другой стиль постановки, сначала неудобно.

Российский фигурист Артем Валов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Марией Фефеловой, рассказал о новых программах.

«Отрабатывали мы программы как обычно. Ничего не меняется. Делаем много прокатов. Но из-за того, что у нас в коротком танце появился новый стиль – танго, мы в нем не очень пока сильны, стали приглашать специально обученных людей, кто танцует хорошо танго. Начинаем с ними потихоньку работать, чтобы танго у нас было на хорошем уровне.

Прокат короткой программы получился неплохим, но есть над чем работать. Нас это не пугает. Будем все накатывать, все будет хорошо.

Короткий танец поставили за пару недель, но случился небольшой форс-мажор. Судьи посмотрели и сказали, что короткий танец похож на произвольный, поэтому пришлось поменять часть на танго. Долго искали музыку, но так как у нас все было поставлено, поменяли начало и несколько кусочков», – сказал Валов. 

Над произвольным танцем дуэт работал с французским хореографом Бенуа Ришо. По словам Валова, он ставит программы «под ключ».

«Он ничего не меняет. Как поставил, так и остается. Это немного другой стиль постановки... Сначала неудобно, но триста раз сделаешь и все потихоньку начинает накатываться», – отметил фигурист. 

Трусова и Валиева работают с самым модным хореографом мира. В чем секрет Ришо?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
танцы на льду
Артем Валов
Бенуа Ришо
logoСборная России по фигурному катанию
Мария Фефелова

Комментарии

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Обожаю Машу и Артёма!!!
"Короткий танец поставили за пару недель, но случился небольшой форс-мажор. Судьи посмотрели и сказали, что короткий танец похож на произвольный, поэтому пришлось поменять часть на танго."
Вот поэтому и нужно, чтобы специалисты просматривали программы как можно раньше.
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