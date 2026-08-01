Плишкин о программах Дрожжиной и Тельнова: «Для короткой мы выбрали композиции арт-рок-музыканта Надин Шах. В произвольной – классическое танго»

Плишкин рассказал о новых программах Дрожжиной и Тельнова.

Хореограф и тренер Сергей Плишкин рассказал о новых программах танцевального дуэта Дарья Дрожжина – Иван Тельнов .

«В этом году для короткой программы Даши с Иваном мы выбрали композиции арт-рок-музыканта, певицы из Великобритании Надин Шах. По стилистике решили смешать лондонский нуар с арт-роком и шугейзом в ее исполнении. Получилась несколько необычная короткая программа, вальс с прочтением под музыку арт-рока, шугейза и лондонского нуар.

Для ребят абсолютно точно – это новый опыт, ничего подобного они не пробовали. Мы привыкли, что последние сезоны в короткой программе танцевали и танцевали под разные стили, разные направления, начиная с 50-х и до 90-х. Сейчас же, если читать правила, изменилась стилистика работы. Судьи хотели бы видеть больше закрытых близких позиций, катание рука в руке, либо в открытых распорках – нежелательно.

И хотя в требованиях прямо не говорится, что от танцоров хотят видеть что-то вроде бала, вальсовую вязь, но я придерживался этого. Мне хотелось показать в вальсовой части короткой программы больше закрытых позиций, взаимодействия лицом к лицу – то, что ценилось раньше.

В произвольной программе мы поставили классическое танго. Отметили, что Даша у нас повзрослела, расцвела, почему не попробовать танго. Но не под музыку Астора Пьяццоллы, которого так любят в фигурном катании.

Мне захотелось показать, что есть и другие композиторы. Например, Алехандро и Хосе Скарпино. В программе ребят звучит их танго в исполнении всемирно известного российского квартета Solo Tango Orquesta, который удостоен многих музыкальных призов и наград. И то, что музыканты из России – особенно приятно, для меня важны такие детали», – сказал Плишкин.