Короткая программа Стрельцовой поставлена под русскую народную песню, в произвольной – «Жар-птица» Стравинского

Фигуристка Стрельцова назвала музыку для программ будущего сезона.

Фигуристка Виктория Стрельцова рассказала о новых программах.

Программы на новый сезон спортсменке поставил Георгий Похилюк.

«Я в первый раз такие программы катаю. Короткая – русская народная песня в интересной обработке, произвольная – «Жар-птица». Мне нравится. Нравится работать с Георгием Владимировичем, пытаемся всегда что-то разное сделать, что мне удобно, но и как лучше.

Сейчас главное для меня – катать программы чисто. По прыжковому контенту нового пока нет, но, может быть, подумаю», – сказала Стрельцова.