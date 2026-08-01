Короткая программа Стрельцовой поставлена под русскую народную песню, в произвольной – «Жар-птица» Стравинского
Фигуристка Стрельцова назвала музыку для программ будущего сезона.
Фигуристка Виктория Стрельцова рассказала о новых программах.
Программы на новый сезон спортсменке поставил Георгий Похилюк.
«Я в первый раз такие программы катаю. Короткая – русская народная песня в интересной обработке, произвольная – «Жар-птица». Мне нравится. Нравится работать с Георгием Владимировичем, пытаемся всегда что-то разное сделать, что мне удобно, но и как лучше.
Сейчас главное для меня – катать программы чисто. По прыжковому контенту нового пока нет, но, может быть, подумаю», – сказала Стрельцова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
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