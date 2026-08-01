  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Короткая программа Стрельцовой поставлена под русскую народную песню, в произвольной – «Жар-птица» Стравинского

0
Короткая программа Стрельцовой поставлена под русскую народную песню, в произвольной – «Жар-птица» Стравинского
Фигуристка Стрельцова назвала музыку для программ будущего сезона.

Фигуристка Виктория Стрельцова рассказала о новых программах. 

Программы на новый сезон спортсменке поставил Георгий Похилюк.

«Я в первый раз такие программы катаю. Короткая – русская народная песня в интересной обработке, произвольная – «Жар-птица». Мне нравится. Нравится работать с Георгием Владимировичем, пытаемся всегда что-то разное сделать, что мне удобно, но и как лучше.

Сейчас главное для меня – катать программы чисто. По прыжковому контенту нового пока нет, но, может быть, подумаю», – сказала Стрельцова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
logoСборная России по фигурному катанию
Виктория Стрельцова
Георгий Похилюк
logoженское катание

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Незабываемый прокат Анны с двумя квад лутцами на полной арене Скейт Америка, в финале эти вскинутые руки крылья и овации. Лучшее время нашего фк.
ОтветIrina Kuznetsova
Незабываемый прокат Анны с двумя квад лутцами на полной арене Скейт Америка, в финале эти вскинутые руки крылья и овации. Лучшее время нашего фк.
А мне еще вспомнилось , как Этери после завершающего второго соревновательного дня в Лас-Вегасе говорит, обращаясь к Ане , мол, теперь можно и в казино зайти ;)
Кстати, пишут, что в ПП Стрельцова прыгнула 3А и 3 квада, это больше, чем было у Лены, у которой, как говорят, в ПП было два акселя один квад сальхов.
Ответrokotovanatali@yandex.ru
Кстати, пишут, что в ПП Стрельцова прыгнула 3А и 3 квада, это больше, чем было у Лены, у которой, как говорят, в ПП было два акселя один квад сальхов.
Ну Вика тоже отлично прыгает.
Ответolvl
Ну Вика тоже отлично прыгает.
Не просто отлично,--Вика сейчас прыгает лучше всех в этой возрастной категории
Отличный выбор! Среди русских песен есть много не так часто исполняемых, но тоже очень танцевальных и красивых, будет интрига, что же выбрали. Программы под "Жар-птицу" всегда получались удачно, Аня Погорилая была просто роскошна на ЧМ, у Щербаковой была хорошая программа тоже.
Интересно, что за русская народная песня... А вообще народное Викусе пойдёт, как мне кажется!)))
Да и Жар-птицу буду ждать с нетерпением (обожаю эту музыку!)
ОтветАлёна Вода
Интересно, что за русская народная песня... А вообще народное Викусе пойдёт, как мне кажется!))) Да и Жар-птицу буду ждать с нетерпением (обожаю эту музыку!)
На сайте первого канала вчера выложили влог про короткие программы и там есть кусочек проката Вики и музыка слышна
ОтветАлёна Вода
Интересно, что за русская народная песня... А вообще народное Викусе пойдёт, как мне кажется!))) Да и Жар-птицу буду ждать с нетерпением (обожаю эту музыку!)
Вот тоже первая мысль, что Вике такое должно пойти. Надеюсь, программы классные будут, мне нравится как Похилюк ставит.
КП очень заинтриговала. Давно не видела русских народных программ на международке.
Неожиданно, но Вике интересно новое катать и познавать. Посмотрим в сезоне как она будет с этим справляться. Вике уверенности, стабильности и удачи !
Максим Ягудин написал, что у Вики "Во поле березка стояла" в современной аранжировке.
ОтветХрабрая виолончелистка
Максим Ягудин написал, что у Вики "Во поле березка стояла" в современной аранжировке.
так и есть, из влога Ани слышно кусочек короткой. ну пока непонятно, честно говоря.
Вика, не надо нового, просто чисто показывай то, что ты умеешь и сто раз делаешь на тренях! Удачи и стабильности в сезоне, выбор музыки отличный, прокат КП, судя по Аниному влогу из Новогорска, был рабочий, заглавный триксельный каскад сделан. Жаль только интервью у Стрельцовой она не взяла. И еще у некоторых пар хрустальных, это почему, интересно? из-за эксклюзива Окко что ли? Но тут нет конфликта интересов, это же послепрокатные вью.
ЗЫ. Аня - красотка)
Русская красавица под народную песню - умничка Виктория, удачи!
Вика умница, успехов!Посмотрю, что за ПП отрывочки.Удачи тебе на сезон!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Семененко, Кондратюк, Кагановская, Некрасов и еще 16 российских фигуристов получили нейтральный статус
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Мария Павлова: «В Японии удивительная публика. Фигуристы не зря обожают там кататься: это всегда очень теплый прием»
Мария Павлова: «Чок и Бейтс мне казались недосягаемыми небожителями. Но потом мы разговорились с Мэди в раздевалке – она невероятно милая и добрая»
ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ
Американская фигуристка Гленн о работе ТВ-журналистов: «Мы не обязаны устраивать реалити из своих страданий. Если зрители хотят развлечения — пусть приходят на шоу»
Елена Костылева: «Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап в Китай. У нас отличный коннект»
Валиева опубликовала фото из Парижа: «Геолокация: внутри своей мечты ✨»
Фото
Гусева и Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус
Елена Костылева: «Готовлю тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной»
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Если Малинин не поедет на Гран-при, это абсолютно нормально. Он может себе позволить хоть год не кататься, потому что суперталантлив»
Ковтун об уходе Петросян из группы Тутберидзе: «Их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению»
Фигурист Игнатов: «В детстве я смотрел футбол активно, но на этом ЧМ – минут 20 максимум. Не хватает времени сильно во все погружаться»
Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»
Фото
Волков о совместном кэмпе с Амодио: «Восхищен, насколько Флоран вкладывается в работу. Он открытый в общении, без ненужного пафоса – профессионал»
Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция – у меня ощущение, что это повторится сейчас»
Навка о допуске фигуристов: «Огромная победа, несмотря на то, что без флага и гимна. Думаю, это вопрос времени»
Владимир Морозов: «Давно пора было вернуть наших спортсменов. Надеюсь, что все будет без каких‑либо подводных камней»
Бестемьянова о допуске фигуристов: «Испытываю огромную радость, что это наконец‑то произошло»
Илья Авербух: «Москвина – выдающийся тренер и человек, на которого всем нам надо равняться»