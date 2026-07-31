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  4. Лазарев исполнил два четверных прыжка в короткой программе по время закрытых контрольных прокатов

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Лазарев исполнил два четверных прыжка в короткой программе по время закрытых контрольных прокатов
Лазарев прыгнул два четверных в короткой программе на контрольных прокатах.

Фигурист Лев Лазарев представил новую короткую программу «Болеро» на закрытых контрольных прокатах юниоров. 

В прокате 16-летний Лазарев исполнил каскад четверной флип – тройной тулуп, тройной аксель и четверной лутц. Отрывки его новой программы показал Первый канал. 

Ранее стало известно, что спортсмен в новом сезоне планирует соревноваться по взрослым на внутрироссийских турнирах. Он также заявлен на этап международного Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. 

«Короткую программу с четверными довольно страшно было катать. Других вариантов музыки не было, я сразу согласился – мне нравится «Болеро». Понимаю, что пока катаюсь немножка зажато, потому что четверные появились и потому что я давно не выступал. Но, думаю, в будущем у меня получится хорошо откатать эту программу», – сказал Лазарев в интервью Анне Щербаковой. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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logoконтрольные прокаты

Комментарии

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Ого, крутой! Удачи Льву и на российских, и на международных стартах!
ОтветZhuuuzhik
Ого, крутой! Удачи Льву и на российских, и на международных стартах!
Лев. серьезная заявка.
Это все прекрасно. Но фото костюма Федотова кто-то должен выложить сюда. Сюда выложить, а Глейху с ЭГТ никогда не показывать. Там ТАКОЙ треш! Там просто Мишин на Арсении весь свой креатив нишевый вывалил
ОтветOstinato
Это все прекрасно. Но фото костюма Федотова кто-то должен выложить сюда. Сюда выложить, а Глейху с ЭГТ никогда не показывать. Там ТАКОЙ треш! Там просто Мишин на Арсении весь свой креатив нишевый вывалил
А причем тут новость про Леву?
ОтветOstinato
Это все прекрасно. Но фото костюма Федотова кто-то должен выложить сюда. Сюда выложить, а Глейху с ЭГТ никогда не показывать. Там ТАКОЙ треш! Там просто Мишин на Арсении весь свой креатив нишевый вывалил
Что, даже хуже, чем все эти юбки и декольте на Плющенко, когда он катал?
Лева за месяц превратился просто в юношу. Прекрасного юношу. И Арсений тоже.
Квады у Левы пока не очень уверенные и выполнены в недокрут. Но сейчас еще только июль, все впереди. Накатает и напрыгает. Арсений квады не прыгал, но у него очень интересный образ.
ОтветВалентина Королёва_1116383043
Квады у Левы пока не очень уверенные и выполнены в недокрут. Но сейчас еще только июль, все впереди. Накатает и напрыгает. Арсений квады не прыгал, но у него очень интересный образ.
когда не хотят обидеть и сказать приличного нечего, говорят: как интересно... )))
Контент прыжковый для КП на контрольных прокатах очень приличный.
Молодец Левушка,еще посоперничает со взрослыми
ОтветLuna02
Молодец Левушка,еще посоперничает со взрослыми
+++++++
Лёва талантлив не по годам, - Илья Малинин в 16 лет не прыгал квады лутц и флип в кп... Очень хочется, чтобы по ходу сезона Лев удачно и стабильно исполнял в пп секвенцию 4Lz-3А, которую никто в мире ещё не делал... Будем ждать его мощных прокатов на этапах ЮГП и на внутренних взрослых турнирах!..
ОтветСергей Горшт
Лёва талантлив не по годам, - Илья Малинин в 16 лет не прыгал квады лутц и флип в кп... Очень хочется, чтобы по ходу сезона Лев удачно и стабильно исполнял в пп секвенцию 4Lz-3А, которую никто в мире ещё не делал... Будем ждать его мощных прокатов на этапах ЮГП и на внутренних взрослых турнирах!..
Сарновский делал на соревнованиях в начале года.
Вырос Лев, четверные в недокрут.
Лев растет, но все еще такой же тоненький. Болеро, понятное дело, еще не вкатано, эта музыка требует отработки, но все впереди. Держит марку, кп с 2 четверными на перспективу взрослых, хотя мог и по Лайту пройтись.
ОтветYasenka
Лев растет, но все еще такой же тоненький. Болеро, понятное дело, еще не вкатано, эта музыка требует отработки, но все впереди. Держит марку, кп с 2 четверными на перспективу взрослых, хотя мог и по Лайту пройтись.
Лично я ожидал, что на КП будет юниорская программа под Китай, а четверные на взрослых прокатах в конце сентября. Но Давыдов накатывает только взрослую программу.
Этот Лев готов порвать всех.
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