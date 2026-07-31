Лазарев исполнил два четверных прыжка в короткой программе по время закрытых контрольных прокатов

Лазарев прыгнул два четверных в короткой программе на контрольных прокатах.

Фигурист Лев Лазарев представил новую короткую программу «Болеро» на закрытых контрольных прокатах юниоров.

В прокате 16-летний Лазарев исполнил каскад четверной флип – тройной тулуп, тройной аксель и четверной лутц. Отрывки его новой программы показал Первый канал.

Ранее стало известно, что спортсмен в новом сезоне планирует соревноваться по взрослым на внутрироссийских турнирах. Он также заявлен на этап международного Гран-при среди юниоров в китайском Сиане.

«Короткую программу с четверными довольно страшно было катать. Других вариантов музыки не было, я сразу согласился – мне нравится «Болеро». Понимаю, что пока катаюсь немножка зажато, потому что четверные появились и потому что я давно не выступал. Но, думаю, в будущем у меня получится хорошо откатать эту программу», – сказал Лазарев в интервью Анне Щербаковой.

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