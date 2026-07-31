Лев Лазарев в новом сезоне будет соревноваться со взрослыми на внутрироссийских стартах
Лазарев будет соревноваться со взрослыми фигуристами на российских стартах.
Фигурист Лев Лазарев в сезоне-2026/27 будет выступать по взрослым на внутрироссийских стартах.
Об этом сообщил сам спортсмен в сюжете Первого канала.
16-летний Лазарев – победитель первенства России среди юниоров, победитель и призер финала юниорского Гран-при России. Он заявлен на этап Гран-при среди юниоров в китайском Сиане, который пройдет с 20 по 22 августа.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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