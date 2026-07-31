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  4. Лев Лазарев в новом сезоне будет соревноваться со взрослыми на внутрироссийских стартах

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Лев Лазарев в новом сезоне будет соревноваться со взрослыми на внутрироссийских стартах
Лазарев будет соревноваться со взрослыми фигуристами на российских стартах.

Фигурист Лев Лазарев в сезоне-2026/27 будет выступать по взрослым на внутрироссийских стартах.

Об этом сообщил сам спортсмен в сюжете Первого канала. 

16-летний Лазарев – победитель первенства России среди юниоров, победитель и призер финала юниорского Гран-при России. Он заявлен на этап Гран-при среди юниоров в китайском Сиане, который пройдет с 20 по 22 августа. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoСборная России по фигурному катанию
logoЛев Лазарев
logoмужское катание

Комментарии

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У Льва, к сожалению, пока что крайне плохо смотрится Болеро, причем во многом именно постановка рук.

Но поглядим, как это все будет выглядеть в накатанном варианте.

Но пока, ни у него, ни у Костылевой это не Болеро и не пахнет им.

Но у Льва симпатичный костюм.
ОтветЗнаток спорта
У Льва, к сожалению, пока что крайне плохо смотрится Болеро, причем во многом именно постановка рук. Но поглядим, как это все будет выглядеть в накатанном варианте. Но пока, ни у него, ни у Костылевой это не Болеро и не пахнет им. Но у Льва симпатичный костюм.
Вы были на прокатах, видели полную программу ? Сегодня тоже присутствуете ?
ОтветЗнаток спорта
У Льва, к сожалению, пока что крайне плохо смотрится Болеро, причем во многом именно постановка рук. Но поглядим, как это все будет выглядеть в накатанном варианте. Но пока, ни у него, ни у Костылевой это не Болеро и не пахнет им. Но у Льва симпатичный костюм.
симпатичный - вблизи? на камеру не видно особо красоты, типовой
Жизнь покажет, будет ли максимально ранний выход во взрослые оправдан (чай не девушки-юниорки), или вариант позднего выхода типа Угожаева, Дикиджи более правильный.
ОтветAd notam
Жизнь покажет, будет ли максимально ранний выход во взрослые оправдан (чай не девушки-юниорки), или вариант позднего выхода типа Угожаева, Дикиджи более правильный.
17 лет нормальный возраст для взрослых соревнований, чего еще ждать. Интересно Дзепка тоже по взрослым будет? Тоже на днях 17 лет
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Жизнь покажет, будет ли максимально ранний выход во взрослые оправдан (чай не девушки-юниорки), или вариант позднего выхода типа Угожаева, Дикиджи более правильный.
Мне думается, не надо так рано во взрослые. Пару лет бы ещё в юниорах, и закрепиться на МС.
Интересно будет увидеть Лёву на соревнованиях среди взрослых. Одним серьёзным конкурентом прибавится.
Удачи в новом сезоне!
Ещё есть время у ТШ Давыдова поработать над "Болеро", - думаю, программа будет хорошо доработана... Льву побед на этапах ЮГП и удачи на внутренних взрослых турнирах!..
Если есть желание и возможность, почему нет. Удачи Лёве.
У Льва Болеро неплохо смотрится, лучше чем у Костылевой
Видно что хорошо поработали, движения отточены. У Лены рукомах невпопад
На детские этапы Лев ведь поедет?
ОтветMarya Y
На детские этапы Лев ведь поедет?
это как раз сейчас решают на ОП
ОтветMarya Y
На детские этапы Лев ведь поедет?
Вы про ЮГП ИСУ? Да, поедет.
Интересный ход
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