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Костылева будет исполнять короткую программу «Болеро» в красном платье с телесными вставками и стразами
Стало известно, в каком платье Костылева будет катать короткую программу.

Первый канал показал платье Елены Костылевой для новой короткой программы «Болеро».

Фигуристка будет исполнять программу в красном платье с телесными вставками и стразами. 

В Новогорске проходят закрытые контрольные прокаты юниоров. В сюжете Первого канала показано, как Костылева исполняет каскад тройной аксель – тройной тулуп, а затем допускает «бабочку» на тройном лутце. 

Костылева заявлена на этап Гран-при среди юниоров в китайском Сиане, который пройдёт с 20 по 22 августа. 

Мать Костылевой: «Платье на короткую программу — это самое лучшее платье Лены за всю ее карьеру. Вы увидите совершенно другую Лену»

Скриншот из видео Первого канала.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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Комментарии

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наверное,меня заминусуют..но мне понравилось
ОтветAnet_1116877531
наверное,меня заминусуют..но мне понравилось
Красивое платье, правда) насчет кутюр не знаю, но на фотографии красиво)
ОтветAnet_1116877531
наверное,меня заминусуют..но мне понравилось
Платье норм, но что тут кутюрного, не знаю. Это не штучное платье типа змеи или часов, как себе придумала Чок. И не кимоно, какое было у ЕМ
Нормальное платье - не шедевр, но и не ужас.
Не, ну вообще довольно красивое платье.
Зная Мамырины вкусы я какого-то трэша ожидала.
Не совсем привычный для одиночного катания дизайн (не зная спортсменки, я бы предположила, что девочка из танцев на льду), но мне нравится.
ОтветRevery
Не, ну вообще довольно красивое платье. Зная Мамырины вкусы я какого-то трэша ожидала. Не совсем привычный для одиночного катания дизайн (не зная спортсменки, я бы предположила, что девочка из танцев на льду), но мне нравится.
Как для бальников скорее
Не знаю, кому что в этом платье понравилось. Обычное платье, как у всех в наем ФК. Сравните это с костюмами кореянок. Или с уже упомянутыми костюмами гейши, элегии и парфюмера Щербаковой, платьями Загитовой для Клеопатры и Кармен, платьями Чок… вот это кутюр, запоминающиеся платья. А тут обычное красное с вырезами. Не плохо, но абсолютно рядовое.
ОтветSportsfan
Не знаю, кому что в этом платье понравилось. Обычное платье, как у всех в наем ФК. Сравните это с костюмами кореянок. Или с уже упомянутыми костюмами гейши, элегии и парфюмера Щербаковой, платьями Загитовой для Клеопатры и Кармен, платьями Чок… вот это кутюр, запоминающиеся платья. А тут обычное красное с вырезами. Не плохо, но абсолютно рядовое.
Да ещё и не по возрасту.
Ну это какой то рудсковский кутюр
Платье красивое, но для танцев больше подходит, а так лишь бы хорошо откатала
Это то самое платье от кутюр?
Минусуйте, но мне понравилось платье! В движении классно смотрится и цвет очень идет Лене. Единственное - если бы сетка была более приближена к цвету кожи - как по мне, то было бы лучше. Или если бы ее сделали красной. Но в целом - очень хорошее платье, ИМХО!
ОтветБетси Тверская
Минусуйте, но мне понравилось платье! В движении классно смотрится и цвет очень идет Лене. Единственное - если бы сетка была более приближена к цвету кожи - как по мне, то было бы лучше. Или если бы ее сделали красной. Но в целом - очень хорошее платье, ИМХО!
Про эту сетку сколько лет пишут. Видимо, другой нет.
ОтветKaterina Sunny
Про эту сетку сколько лет пишут. Видимо, другой нет.
Наверное так. Но ведь можно же из-за рубежа заказать, тем более при связях Яны. Есть же отличные примеры попадания, у корейских девочек, например. А вообще для меня пока идеал - сетка в платье Лоранс к "Киту". Я ее заметила только на ЧЕ впервые, вот это высший пилотаж.
Насчёт платья пока в сомнениях...
Но Лена как-то вдруг очень повзрослела, это факт, и такие наряды теперь на ней хорошо смотрятся
ОтветЛутц-Ритт
Насчёт платья пока в сомнениях... Но Лена как-то вдруг очень повзрослела, это факт, и такие наряды теперь на ней хорошо смотрятся
Платье не по возрасту, это для девушки лет 18. Неужели этим можно было восхищаться.
Как рулетик из бекона. Из него креветка торчит.
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