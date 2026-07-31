Костылева будет исполнять короткую программу «Болеро» в красном платье с телесными вставками и стразами

Стало известно, в каком платье Костылева будет катать короткую программу.

Первый канал показал платье Елены Костылевой для новой короткой программы «Болеро».

Фигуристка будет исполнять программу в красном платье с телесными вставками и стразами.

В Новогорске проходят закрытые контрольные прокаты юниоров. В сюжете Первого канала показано, как Костылева исполняет каскад тройной аксель – тройной тулуп, а затем допускает «бабочку» на тройном лутце.

Костылева заявлена на этап Гран-при среди юниоров в китайском Сиане, который пройдёт с 20 по 22 августа.

Мать Костылевой: «Платье на короткую программу — это самое лучшее платье Лены за всю ее карьеру. Вы увидите совершенно другую Лену»

Скриншот из видео Первого канала.