Короткая программа Дзепки поставлена под музыку из балета «Раймонда», в произвольной – «Матрица»

Фигуристка Дзепка назвала музыку для программ будущего сезона.

Фигуристка София Дзепка назвала музыку для программ на сезон-2026/27.

В короткой программе спортсменка будет выступать под музыку из балета «Раймонда».

Произвольная программа поставлена по мотивам фильма «Матрица». Об этом сообщили в сюжете Первого канала.

16-летняя Дзепка – победительница Российско-китайских молодежных игр, призер первенства России среди юниоров, победительница финала юниорского Гран-при России.