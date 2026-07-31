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  4. Короткая программа Дзепки поставлена под музыку из балета «Раймонда», в произвольной – «Матрица»

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Короткая программа Дзепки поставлена под музыку из балета «Раймонда», в произвольной – «Матрица»
Фигуристка Дзепка назвала музыку для программ будущего сезона.

Фигуристка София Дзепка назвала музыку для программ на сезон-2026/27. 

В короткой программе спортсменка будет выступать под музыку из балета «Раймонда». 

Произвольная программа поставлена по мотивам фильма «Матрица». Об этом сообщили в сюжете Первого канала.

16-летняя Дзепка –  победительница Российско-китайских молодежных игр, призер первенства России среди юниоров, победительница финала юниорского Гран-при России.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoСофия Дзепка
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию
logoПервый канал

Комментарии

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Балет в кп Сони Дзепки - это здорово!.. И "Матрица" в пп - тоже!.. Невероятно компонентная девочка с уже вполне взрослым катанием!.. Очень рад за Соню и Е. Моисееву!.. Жаль только, что Соня запасная на этапы ЮГП - иначе, болельщики на трибунах могли бы увидеть вживую настоящие шедевры от неё...
ОтветСергей Горшт
Балет в кп Сони Дзепки - это здорово!.. И "Матрица" в пп - тоже!.. Невероятно компонентная девочка с уже вполне взрослым катанием!.. Очень рад за Соню и Е. Моисееву!.. Жаль только, что Соня запасная на этапы ЮГП - иначе, болельщики на трибунах могли бы увидеть вживую настоящие шедевры от неё...
Может и поменяют
ОтветSkyolker
Может и поменяют
Маловероятно, учитывая, кто кум
Жду открытых контрольных прокатов. Очень любопытно посмотреть, особенно Матрицу.
Как же хороша Дзепка. Скорее бы уже сезон.
Раймонда это интересно! Сразу Ульяна Лопаткина вспоминается. Действительно Соня похожа на Раймонду. Наконец то нетривиальный выбор музыки
ОтветElinkas
Раймонда это интересно! Сразу Ульяна Лопаткина вспоминается. Действительно Соня похожа на Раймонду. Наконец то нетривиальный выбор музыки
Лопаткина - моя любовь, как жаль что больше не на сцене.
Интересно посмотреть, Софье очень идут балетные программы
Матрицу тоже хочется увидеть
У Сони, судя по малюсенькому отрывку, восхитительная короткая программа. Лена и Вика явно уступают ей в презентации, но у этих девочек козырь в виде трикселя, и завтра они перепрыгают Соню.
ОтветВалентина Королёва_1116383043
У Сони, судя по малюсенькому отрывку, восхитительная короткая программа. Лена и Вика явно уступают ей в презентации, но у этих девочек козырь в виде трикселя, и завтра они перепрыгают Соню.
сегодня же ПП
ОтветВалентина Королёва_1116383043
У Сони, судя по малюсенькому отрывку, восхитительная короткая программа. Лена и Вика явно уступают ей в презентации, но у этих девочек козырь в виде трикселя, и завтра они перепрыгают Соню.
Завтра? Разве ПП не сегодня?
Дзепка красота, конечно. Но аксели есть аксели
ОтветOrange carrot
Дзепка красота, конечно. Но аксели есть аксели
пишут,что на нее делают ставку,скорее,на долгосрочное будущее,чем на нынешнем юниорском уровне.федра явно очень надеется на нее во взрослых
ОтветAnet_1116877531
пишут,что на нее делают ставку,скорее,на долгосрочное будущее,чем на нынешнем юниорском уровне.федра явно очень надеется на нее во взрослых
Нуу тут сложно, Соня очень субтильная и что будет после пубера это вопрос. А он будет у всех, ну никто без него не обошелся.
Сейчас это очень красиво, но с перспективами вопрос.
очень красивая в ней София, шикарные линии, прекрасные руки.
дзепка шикарна,как и всегда.очень впечатлил арсений.отлично,что после перехода у него все складывается хорошо.лазарев выкатал кп с квадами,невероятно вырос за лето
ОтветAnet_1116877531
дзепка шикарна,как и всегда.очень впечатлил арсений.отлично,что после перехода у него все складывается хорошо.лазарев выкатал кп с квадами,невероятно вырос за лето
КП с квадами?
ОтветВладимир Харько
КП с квадами?
Да, он катал как на взрослый старт
Наконец-то что-то действительно интересное и важное. Теперь бы ещё увидеть хотя бы какие-то отрывки из программ.
Ответolvl
Наконец-то что-то действительно интересное и важное. Теперь бы ещё увидеть хотя бы какие-то отрывки из программ.
Уже есть на сайте Первого канала и в ТГ влог с прокатов
ОтветIrina_1117091913
Уже есть на сайте Первого канала и в ТГ влог с прокатов
Спасибо. ТГ не работает у меня к сожалению.
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