Короткая программа Дзепки поставлена под музыку из балета «Раймонда», в произвольной – «Матрица»
Фигуристка Дзепка назвала музыку для программ будущего сезона.
Фигуристка София Дзепка назвала музыку для программ на сезон-2026/27.
В короткой программе спортсменка будет выступать под музыку из балета «Раймонда».
Произвольная программа поставлена по мотивам фильма «Матрица». Об этом сообщили в сюжете Первого канала.
16-летняя Дзепка – победительница Российско-китайских молодежных игр, призер первенства России среди юниоров, победительница финала юниорского Гран-при России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Матрицу тоже хочется увидеть
Сейчас это очень красиво, но с перспективами вопрос.