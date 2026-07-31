Аделия Петросян пока не определилась с новым тренером. Она планирует сначала полностью залечить травму (РИА Новости)
Петросян пока не выбрала нового тренера, она восстанавливает здоровье.
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян пока не выбрала нового тренера и не будет торопиться с решением этого вопроса.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Фигуристка предварительно рассматривает несколько вариантов, но не будет торопиться с решением; приоритет для нее на ближайшее время – полностью залечить повреждение бедра. После этого она сможет полноценно вернуться к тренировкам.
В июле 19-летняя Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. На Олимпиаде-2026 фигуристка заняла 6-е место.
Уход фигуристок – не проблема группы Тутберидзе, а примета времени
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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Но, видимо, нет сил и желания совсем
Захочет, вернется.
Она устала и не может отойти еще от ОИ.
Где на нее навешали тонны ожиданий.
Здоровья тебе, Адель и всего, что ты захочешь!!!!!🙏