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  4. Аделия Петросян пока не определилась с новым тренером. Она планирует сначала полностью залечить травму (РИА Новости)

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Аделия Петросян пока не определилась с новым тренером. Она планирует сначала полностью залечить травму (РИА Новости)
Петросян пока не выбрала нового тренера, она восстанавливает здоровье.

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян пока не выбрала нового тренера и не будет торопиться с решением этого вопроса. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Фигуристка предварительно рассматривает несколько вариантов, но не будет торопиться с решением; приоритет для нее на ближайшее время – полностью залечить повреждение бедра. После этого она сможет полноценно вернуться к тренировкам. 

В июле 19-летняя Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. На Олимпиаде-2026 фигуристка заняла 6-е место. 

Уход фигуристок – не проблема группы Тутберидзе, а примета времени

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoЭтери Тутберидзе
logoженское катание
logoАделия Петросян
logoСборная России по фигурному катанию
РИА Новости

Комментарии

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Аделя ведь совсем ушла из штаба, хотя могла бы в ТШТ оставаться до восстановления. Но возможно, её гнали на тренировки, не давая долечиться. Как сказал Глейх, у Адели было своё мнение о предстоящем сезоне, не совпадающее с тренерским.
Ответximxim2016
Аделя ведь совсем ушла из штаба, хотя могла бы в ТШТ оставаться до восстановления. Но возможно, её гнали на тренировки, не давая долечиться. Как сказал Глейх, у Адели было своё мнение о предстоящем сезоне, не совпадающее с тренерским.
ЭГ в крайнем интервью говорила о том, что боли у Аделии психосоматические (тут должен быть смайлик со взрывом мозга), а до этого она же в интервью говорила, что едва смогли найти врача, кто бы поставил Адель на ноги, тк во время подготовки к ОИ случилась травма. От такой нестабильной оценки состояния фигуристки даже у меня, взрослого человека, мозг устает, немудрено, что Аделия при всей благодарности тренерскому штабу не готова была там оставаться. Верю, что ей действительно нужна пауза и восстановление. В конце концов, на кой ляд этот большой спорт, если ты всю жизнь в итоге будешь жить с болью
Ответximxim2016
Аделя ведь совсем ушла из штаба, хотя могла бы в ТШТ оставаться до восстановления. Но возможно, её гнали на тренировки, не давая долечиться. Как сказал Глейх, у Адели было своё мнение о предстоящем сезоне, не совпадающее с тренерским.
Комментарий скрыт
Это называется: "взяла паузу". И далее по тексту.
Ответfewral
Это называется: "взяла паузу". И далее по тексту.
Тоже думаю, что другая жизнь затянет.
ОтветKaterina Sunny
Тоже думаю, что другая жизнь затянет.
Балет?
Примеры Алисы, Камилы показывают, что пауза в нынешнем ФК вполне допустима и у Аделии вполне грамотный подход. С ее комплекцией после залечивания травмы можно добиться хороших результатов, успехов спортсменке!
ОтветGr4n0
Примеры Алисы, Камилы показывают, что пауза в нынешнем ФК вполне допустима и у Аделии вполне грамотный подход. С ее комплекцией после залечивания травмы можно добиться хороших результатов, успехов спортсменке!
Камила на текущий момент ещё ничего не показала, а Алиса может с двойными откатать, и первое место с "бьютифул", " эмэйзинг" и прочими восторгами ей гарантировано. Так что примеры не очень подходящие
ОтветСырок с кокосом
Камила на текущий момент ещё ничего не показала, а Алиса может с двойными откатать, и первое место с "бьютифул", " эмэйзинг" и прочими восторгами ей гарантировано. Так что примеры не очень подходящие
Пример олимпийской чемпионки с тройными, в том числе, лутц-рит в КП, неудачный? Очень глупое суждение)
В общем в сезон Адель точно не пойдет(
Ответfada
В общем в сезон Адель точно не пойдет(
Это не вызывало никаких сомнений. После такого треша и травм было очевидно ,что Аделия возьмет паузу.
ОтветZhuuuzhik
Это не вызывало никаких сомнений. После такого треша и травм было очевидно ,что Аделия возьмет паузу.
Я думала, что реальный шанс попасть на международные старты, ее вдохновит
Но, видимо, нет сил и желания совсем
Похоже на пропуск сезона. Здоровья Аделии.
Ответfloret
Похоже на пропуск сезона. Здоровья Аделии.
Не выйдет она никуда. Все. Сделает операцию и по шоу
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Не выйдет она никуда. Все. Сделает операцию и по шоу
Может быть. Но вроде сама сказала, что будет продолжать.
Сезон пропускает, ну ок, может себе позволить, надо восстановиться. Однако до сих пор её уход из ТШТ представляется алогичным. Что мешало ей остаться? Не разрешали пропустить сезон, что?
Ответgarovatat
Сезон пропускает, ну ок, может себе позволить, надо восстановиться. Однако до сих пор её уход из ТШТ представляется алогичным. Что мешало ей остаться? Не разрешали пропустить сезон, что?
Не хотела слушать про себя интервью о том, что пропускает сезон из-за фантомных психосоматических болей, пока кормящая одногруппница штурмует четверные?
Ответgarovatat
Сезон пропускает, ну ок, может себе позволить, надо восстановиться. Однако до сих пор её уход из ТШТ представляется алогичным. Что мешало ей остаться? Не разрешали пропустить сезон, что?
Судя по словам Жукова, да, не разрешили. Требовали кататься в полную силу. Ноль процентов осуждения, что Аделия решила уйти из этого милого места.
Зато ее уже назначили первым номером сборной предстоящего сезона. Анекдот.
ОтветAnneta28
Зато ее уже назначили первым номером сборной предстоящего сезона. Анекдот.
Больные...
ОтветAnneta28
Зато ее уже назначили первым номером сборной предстоящего сезона. Анекдот.
Она таковым является документально
Скорее пропустит сезон. Нет тренера, нет программ, непонятно что со здоровьем
Бомбят про Адель каждый день. Дайте человеку спокойно разобраться в себе, залечить травмы.
Захочет, вернется.
Она устала и не может отойти еще от ОИ.
Где на нее навешали тонны ожиданий.
Здоровья тебе, Адель и всего, что ты захочешь!!!!!🙏
Странно, какое еще бедро? Все проблемы в голове же! (табличка "сарказм") А вообще, конечно, грустно все это. Желаю Аделии спокойного восстановления, физического и ментального, и вернуться, когда действительно захочется. Буду рада снова видеть на соревновательном льду!
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