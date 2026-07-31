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  4. Сарновский не тренируется с группой Тутберидзе из-за травмы. У него стрессовый перелом ноги («Спорт-Экспресс»)

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Сарновский не тренируется с группой Тутберидзе из-за травмы. У него стрессовый перелом ноги («Спорт-Экспресс»)
Сарновский получил стрессовый перелом ноги и пропускает тренировки.

Российский фигурист Никита Сарновский получил травму ноги, из-за которой ему пришлось взять паузу в тренировках. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Сарновского нет на катке уже больше недели. По информации источника, близкого к ситуации, у спортсмена стрессовый перелом ноги.

Весной этого года 18-летний Сарновский перешел из академии Евгения Плющенко в команду Этери Тутберидзе. Он является чемпионом России по прыжкам 2026 года, победителем первенства России старшего возраста (2025), серебряным призером Российско-китайских молодежных игр. 

Воспитанники Плющенко «побежали» к Тутберидзе: причастна скандальная мама Ира?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Никита Сарновский
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Комментарии

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У ТШТ вся основная обойма в травмах, я не была сторонником до этого говорить, что только у них травмы транслируют сми, но посмотрим на факты:

На сейчас в лазарете у них:
Петросян (ушла недавно)
Акатьева
Садкова
Двоеглазова
Сарновский
Бызылюк

Это как вообще? Я уж молчу, что тишина от той же Дины, Андреевой и Приневой. Они там точно здоровы или тоже опять что-то залечивают?

ТШТ пора спуститься с небес на землю и менять методику подготовки. Иначе они в конец всех переломают.
ОтветЗнаток спорта
У ТШТ вся основная обойма в травмах, я не была сторонником до этого говорить, что только у них травмы транслируют сми, но посмотрим на факты: На сейчас в лазарете у них: Петросян (ушла недавно) Акатьева Садкова Двоеглазова Сарновский Бызылюк Это как вообще? Я уж молчу, что тишина от той же Дины, Андреевой и Приневой. Они там точно здоровы или тоже опять что-то залечивают? ТШТ пора спуститься с небес на землю и менять методику подготовки. Иначе они в конец всех переломают.
Какая травма у Садковой?
ОтветЗнаток спорта
У ТШТ вся основная обойма в травмах, я не была сторонником до этого говорить, что только у них травмы транслируют сми, но посмотрим на факты: На сейчас в лазарете у них: Петросян (ушла недавно) Акатьева Садкова Двоеглазова Сарновский Бызылюк Это как вообще? Я уж молчу, что тишина от той же Дины, Андреевой и Приневой. Они там точно здоровы или тоже опять что-то залечивают? ТШТ пора спуститься с небес на землю и менять методику подготовки. Иначе они в конец всех переломают.
Когда-то в ТШТ были ТЩК!
Потом появился СПАД /Садкова-Петросян-Акатьева-Двоеглазова/ или ПСДА
как кому больше нравится...
Уже? Ударно поработали, ничего не скажешь.

А вообще, как говорила наша дорогая Этери Георгиевна, все проблемы от головы. Значит он просто не хочет, симулянт
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Уже? Ударно поработали, ничего не скажешь. А вообще, как говорила наша дорогая Этери Георгиевна, все проблемы от головы. Значит он просто не хочет, симулянт
Он хочет к Мишину.
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Уже? Ударно поработали, ничего не скажешь. А вообще, как говорила наша дорогая Этери Георгиевна, все проблемы от головы. Значит он просто не хочет, симулянт
Недостаточно мотивирован человек просто.
Уже?
ТШТ идëт на рекорд.
Мальчику здоровья!
ОтветRevery
Уже? ТШТ идëт на рекорд. Мальчику здоровья!
Возможно, Этери стоит пересмотреть свой подход к травмам и нагрузке. У них так взрослых спортсменов и не останется.
ОтветSportsfan
Возможно, Этери стоит пересмотреть свой подход к травмам и нагрузке. У них так взрослых спортсменов и не останется.
Да уж пора бы, наверное.
Травмы бывают в каждом штабе, но когда от тебя каждый спортсмен уходит на операционный стол - ты явно делаешь что-то не так.
опять краски плохие..
ОтветYamaha555
опять краски плохие..
Ничего, зато у Этери есть она, самая здоровая, самая трудолюбивая и неубиваемая, наша Сашка)
ОтветJessi
Ничего, зато у Этери есть она, самая здоровая, самая трудолюбивая и неубиваемая, наша Сашка)
Где ж она "неубиваемая", если с тем же диагнозом часть олимпийского сезона пропустила?
Ах вот ты какой "Метод Тутберидзе"
ОтветВертухай98
Ах вот ты какой "Метод Тутберидзе"
на кусочке хлеба напрыгивать 100 квадов за треню))
Это так над компонентностью поработали?
Ну что же...Тутберидзе быстро справилась...)
Я себя к хейтерам ТШТ не отношу. Но и правда прослеживается систематическая проблема. Возможно, плохо разминаются перед тренеровкой/шоу. Как будто уже пора задуматься над этим и придумать алгоритм. Возможно, профилактически делать рентген время от времени, чтобы отлавливать травму, пока не стрельнет.
Ответelkagreenspiral
Я себя к хейтерам ТШТ не отношу. Но и правда прослеживается систематическая проблема. Возможно, плохо разминаются перед тренеровкой/шоу. Как будто уже пора задуматься над этим и придумать алгоритм. Возможно, профилактически делать рентген время от времени, чтобы отлавливать травму, пока не стрельнет.
Поднимите руки у кого ничего не болит - вот такой рентген там
Что она там с ними делает, что у каждого второго стрессовые переломы?
ОтветAnneta28
Что она там с ними делает, что у каждого второго стрессовые переломы?
То же, что с Петросян перед ОИ. Гонят на десятки квадов через боль и травмы.
Видимо что-то не то с тренировочным процессом. Если уж Никита, прыгающая машина, сломался.
ОтветЕлена Пожарская
Видимо что-то не то с тренировочным процессом. Если уж Никита, прыгающая машина, сломался.
Насколько понимаю, стрессовый перелом имеет накопительный эффект. Нет гарантии, что оставаясь у Плющенко, Никита не получил бы его - там тоже постоянно занимался прыжками, ибо только ими он и силён. В любом случае, выздоровления Никите!
ОтветЕлена Пожарская
Видимо что-то не то с тренировочным процессом. Если уж Никита, прыгающая машина, сломался.
Сарновский и у Плющенко был в постоянных травмах, только об этом не докладывали.
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