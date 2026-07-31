Сарновский не тренируется с группой Тутберидзе из-за травмы. У него стрессовый перелом ноги («Спорт-Экспресс»)
Сарновский получил стрессовый перелом ноги и пропускает тренировки.
Российский фигурист Никита Сарновский получил травму ноги, из-за которой ему пришлось взять паузу в тренировках.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Сарновского нет на катке уже больше недели. По информации источника, близкого к ситуации, у спортсмена стрессовый перелом ноги.
Весной этого года 18-летний Сарновский перешел из академии Евгения Плющенко в команду Этери Тутберидзе. Он является чемпионом России по прыжкам 2026 года, победителем первенства России старшего возраста (2025), серебряным призером Российско-китайских молодежных игр.
Воспитанники Плющенко «побежали» к Тутберидзе: причастна скандальная мама Ира?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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На сейчас в лазарете у них:
Петросян (ушла недавно)
Акатьева
Садкова
Двоеглазова
Сарновский
Бызылюк
Это как вообще? Я уж молчу, что тишина от той же Дины, Андреевой и Приневой. Они там точно здоровы или тоже опять что-то залечивают?
ТШТ пора спуститься с небес на землю и менять методику подготовки. Иначе они в конец всех переломают.
Потом появился СПАД /Садкова-Петросян-Акатьева-Двоеглазова/ или ПСДА
как кому больше нравится...
А вообще, как говорила наша дорогая Этери Георгиевна, все проблемы от головы. Значит он просто не хочет, симулянт
ТШТ идëт на рекорд.
Мальчику здоровья!
Травмы бывают в каждом штабе, но когда от тебя каждый спортсмен уходит на операционный стол - ты явно делаешь что-то не так.