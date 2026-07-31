Сарновский не тренируется с группой Тутберидзе из-за травмы. У него стрессовый перелом ноги («Спорт-Экспресс»)

Сарновский получил стрессовый перелом ноги и пропускает тренировки.

Российский фигурист Никита Сарновский получил травму ноги, из-за которой ему пришлось взять паузу в тренировках.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Сарновского нет на катке уже больше недели. По информации источника, близкого к ситуации, у спортсмена стрессовый перелом ноги.

Весной этого года 18-летний Сарновский перешел из академии Евгения Плющенко в команду Этери Тутберидзе. Он является чемпионом России по прыжкам 2026 года, победителем первенства России старшего возраста (2025), серебряным призером Российско-китайских молодежных игр.

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