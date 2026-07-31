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Сын Лобачевой и Авербуха об алкогольной зависимости матери: «Сейчас у мамы все отлично, она работает. Все плохое осталось позади»
Сын Лобачевой и Авербуха заявил, что не страдал из-за развода родителей.

Сын призеров Олимпиады-2002 в танцах на льду Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха Мартин рассказал, как пережил развод родителей. 

Лобачева и Авербух развелись в 2007 году.

– Твой папа Илья Авербух — известный фигурист и продюсер ледовых шоу. В детстве тебе не хватало его внимания?

– Не могу сказать, что был им обделен. Мы всегда куда-то ездили, много времени проводили вместе. Постоянно ходили в торговый центр играть в автоматы — это было мое любимое место. Папа работал 24/7, но старался уделять мне как можно больше времени: приезжал на праздники, в школу на выпускной.

– За что ты благодарен папе больше всего?

– За советы, воспитание, возможности и образование. Все, что у меня есть, благодаря родителям.

– Родители развелись, когда тебе было три года. Тебе объясняли, почему ты остался с мамой?

– Никто ничего не объяснял, а я и не спрашивал. Мне было без разницы. Это их жизнь и их выбор. Я не страдал из-за развода – мама с папой отлично общаются, папа спокойно приезжал и проводил со мной время. С мамой я жил до 13 лет, и все было отлично. Это их история – она меня не касается.

– Несколько лет назад мама призналась в алкогольной зависимости. Как ты ее поддерживал?

– Мы все ее поддерживали. Но я был маленьким, целыми днями находился в школе. Сейчас у мамы все отлично, она работает, все плохое осталось позади.

– Когда ты переехал жить к отцу, многое изменилось?

– Я продолжал ходить в школу, начал заниматься скейтбордингом, собирался выходить на профессиональный уровень. Потом наступил момент поступления, подготовка к ЕГЭ – спорт отошел на второй план. Скейтбординг стал моей первой работой: когда начал тренировать детей, стал более серьезным, больше фокусировался на своем будущем.

– С виду кажется, что у твоего папы мягкий характер. Он был строгим отцом? 

– Нет, он очень мягкий. Если я что-то хотел, он всегда разрешал попробовать. Никогда не запрещал, поддерживал все мои увлечения.

– Часто баловал?

– Не считаю себя избалованным ребенком. Получал что-то, только когда заслуживал. Хорошо окончил школу – вот тебе возможность учиться в вузе. Материальное поощрение только за результат, – сказал 22-летний Мартин Авербух. 

Куда пропала Ирина Лобачева после спорта? Развелась с Авербухом, похоронила трех любимых мужчин и, кажется, перебирает с алкоголем

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoИрина Лобачева
logoСборная России по фигурному катанию
танцы на льду
logoИлья Авербух

Комментарии

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Зачем сына спрашивать про алкоголизм матери-?
ОтветLuna02
Зачем сына спрашивать про алкоголизм матери-?
Да ещё и спрашивать, как ребёнок (!) её поддерживал. Кринжатина.
ОтветZhuuuzhik
Да ещё и спрашивать, как ребёнок (!) её поддерживал. Кринжатина.
Журналисты у нас-....
Какой приятный и адекватный мальчик! Пусть у него всё получится в жизни.
ОтветZhuuuzhik
Какой приятный и адекватный мальчик! Пусть у него всё получится в жизни.
Комментарий скрыт
ОтветАмброзия
Комментарий скрыт
Как именно он обсуждал проблемы? Он сам начал рассказывать про проблемы или максимально обтекаемо ответил на кринжовый вопрос товарища журналиста?
Папа - известный фигурист и продюсер. ( "Вам хватало его внимания в детстве?...)
Мама - бывшая алкоголичка... ("Как вы ее поддержали?...).
Журналист Сергей Козлов - дно. Полное отсутствие мозгов.
Они, вообще-то оба - известные фигуристы и всяческие чемпионы и призеры.
Очень рад, что Ирине удалось справиться с личной проблемой... Но зачем этот горе-журналист задаёт Мартину такие вопросы, которые тут же идут в публичное пространство?! - это личная жизнь человека, куда ему, журналисту, не следовало бы соваться со своими расспросами...
Алкоголизм - это страшно ((. Какая же красавица была Лобачева, потом какая-то череда невезений пошла.
Надеюсь сейчас и в будущем все у нее будет хорошо
Зачем спрашивать о таких вещах? Это личное, такое не стоит обсуждать. Если уж обсуждать, то с самой Ириной, а не с её сыном
Зачем об этом говорить о личных проблемах Ирины.
ОтветРозовый Бегемот
Зачем об этом говорить о личных проблемах Ирины.
Ужас тоже не понимаю зачем такое обсуждать тем более про маму , я бы не смог такие вопросы задавать ?
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Ужас тоже не понимаю зачем такое обсуждать тем более про маму , я бы не смог такие вопросы задавать ?
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Спрашивать у сына про алкоголизм матери - это как?!!!
Дно днищенское этот журналист и редакторы, что заголовок такой сляпали.
ОтветRabbit****
Спрашивать у сына про алкоголизм матери - это как?!!! Дно днищенское этот журналист и редакторы, что заголовок такой сляпали.
Ну а что делать - не повезло парню с мамкой
Женский алкоголизм жестокий и беспощадный и очень трудно излечимый. сожалению. Хорошо, что он не повлиял на Мартина. Илья помог ему адаптироваться в своей второй семье, получить высшее образование и воспитал достойного, адекватного и приятного молодого человека.
Хорошо воспитали сына, всем всех благ!
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