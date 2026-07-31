Сын Лобачевой и Авербуха об алкогольной зависимости матери: «Сейчас у мамы все отлично, она работает. Все плохое осталось позади»

Сын Лобачевой и Авербуха заявил, что не страдал из-за развода родителей.

Сын призеров Олимпиады-2002 в танцах на льду Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха Мартин рассказал, как пережил развод родителей.

Лобачева и Авербух развелись в 2007 году.

– Твой папа Илья Авербух — известный фигурист и продюсер ледовых шоу. В детстве тебе не хватало его внимания?

– Не могу сказать, что был им обделен. Мы всегда куда-то ездили, много времени проводили вместе. Постоянно ходили в торговый центр играть в автоматы — это было мое любимое место. Папа работал 24/7, но старался уделять мне как можно больше времени: приезжал на праздники, в школу на выпускной.

– За что ты благодарен папе больше всего?

– За советы, воспитание, возможности и образование. Все, что у меня есть, благодаря родителям.

– Родители развелись, когда тебе было три года. Тебе объясняли, почему ты остался с мамой?

– Никто ничего не объяснял, а я и не спрашивал. Мне было без разницы. Это их жизнь и их выбор. Я не страдал из-за развода – мама с папой отлично общаются, папа спокойно приезжал и проводил со мной время. С мамой я жил до 13 лет, и все было отлично. Это их история – она меня не касается.

– Несколько лет назад мама призналась в алкогольной зависимости. Как ты ее поддерживал?

– Мы все ее поддерживали. Но я был маленьким, целыми днями находился в школе. Сейчас у мамы все отлично, она работает, все плохое осталось позади.

– Когда ты переехал жить к отцу, многое изменилось?

– Я продолжал ходить в школу, начал заниматься скейтбордингом, собирался выходить на профессиональный уровень. Потом наступил момент поступления, подготовка к ЕГЭ – спорт отошел на второй план. Скейтбординг стал моей первой работой: когда начал тренировать детей, стал более серьезным, больше фокусировался на своем будущем.

– С виду кажется, что у твоего папы мягкий характер. Он был строгим отцом?

– Нет, он очень мягкий. Если я что-то хотел, он всегда разрешал попробовать. Никогда не запрещал, поддерживал все мои увлечения.

– Часто баловал?

– Не считаю себя избалованным ребенком. Получал что-то, только когда заслуживал. Хорошо окончил школу – вот тебе возможность учиться в вузе. Материальное поощрение только за результат, – сказал 22-летний Мартин Авербух.

Куда пропала Ирина Лобачева после спорта? Развелась с Авербухом, похоронила трех любимых мужчин и, кажется, перебирает с алкоголем