Энберт о решении Малинина не брать паузу в карьере: «Вполне возможно, после Олимпиады он отдохнул, перезагрузился, соскучился и хочет на лед»

Энберт о решении Малинина выйти в сезон: возможно, он отдохнул и хочет на лед.

Призер Олимпиады-2018 Александр Энберт прокомментировал решение американского фигуриста Ильи Малинина не брать паузу в карьере.

Ранее трехкратный чемпион мира опубликовал тизер к новому сезону с фрагментами своих выступлений на льду. В конце ролика появляются слова «Vision 2030. Part one. 26/27 season. Coming soon» («Взгляд в 2030-й. Часть первая. Сезон-26/27. Скоро»).

– Насколько правильное решение не брать паузу? И насколько вы симпатизируете Илье как фигуристу?

– Конечно, он мне нравится как фигурист. Он один из лидеров современного мужского фигурного катания, человек, который двигает этот вид спорта вперед. Есть спортсмены, которые больше времени уделяют компонентам, образам, катанию, мягкости и так далее. Илья – атлетичный спортсмен, который больше внимания уделяет технике и старается не забывать о компонентах. Это сильный и разносторонний спортсмен.

Насколько правильное решение не делать паузу – покажет время. Если это будет хороший сезон, если он успел отдохнуть, восстановиться морально и физически, если он чувствует в себе силы, то, конечно, надо идти кататься, побеждать и набирать новые баллы, ставить новые рекорды.

По‑настоящему, как он себя чувствует и что у него внутри, может сказать только сам спортсмен. Вполне возможно, что после Олимпиады он отвлекся, отдохнул, перезагрузился, соскучился и хочет на лед, чтобы реализовать свои новые идеи в программах, элементах и так далее. Посмотрим, время покажет, – сказал Энберт.

Малинин – бог интриги: он остается!