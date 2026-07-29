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Роднина о словах Ригини про Загитову: «За последние годы в адрес российских людей столько наговорили... Это просто пренебрежение к нам»
Роднина: слова Ригини о тренерской карьере Загитовой – это пренебрежение к нам.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на высказывание хореографа Ивана Ригини о тренерских способностях Алины Загитовой.

Ранее Ригини усомнился, что Загитова сможет чему-нибудь научить фигуристов. В этом году готовится к открытию Центр фигурного катания в Казани, который будет носить имя олимпийской чемпионки.

– На ваш взгляд, Загитова может многому научить детей?

– Не знаю, я никогда ее не видела в самом тренировочном процессе, не знаю, насколько она им интересуется. Могу сказать, что не так много олимпийских чемпионок становятся успешными тренерами, это разные профессии.

– Что выдумаете о самом высказывании Ригини?

– За последние десять лет в адрес российских людей столько наговорили... Не знаю, чем он это мотивировал. Даже среди иностранных олимпийских чемпионок можно по пальцем пересчитать спортсменок, которые успешно пришли в тренерскую карьеру.

На чем основаны его выводы? Это просто пренебрежение к нам. Может, лично к Загитовой, – сказала Роднина. 

Загитова ответила Ригини: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. А чего добился ты, как говорится?!!!»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАлина Загитова
logoМатч ТВ
Иван Ригини (Бариев)
logoженское катание
logoИрина Роднина
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Ваню Ригини Ирина Константиновна считает европейцем ?
ОтветElena Savanuk
Ваню Ригини Ирина Константиновна считает европейцем ?
ИКР не знает его как и других его уровня.
А Ваня конечно европеец поскольку родился в Москве, которая находится в Европе. )
Просто не потянул быть российским фигуристом как и многие другие. ((
ОтветElena Savanuk
Ваню Ригини Ирина Константиновна считает европейцем ?
А кем его считать?
Ригини (Ваня Бариев) опозорился ляпнув, что фигурист без длинной спортивной карьеры не может стать хорошим тренером. Есть перекрасные тренеры без длинной спортивной карьеры, как первое имя Тутберидзе. К тому же, Загитова, скорее всего, будет спортивным менеджером своего центра.
ОтветAd notam
Ригини (Ваня Бариев) опозорился ляпнув, что фигурист без длинной спортивной карьеры не может стать хорошим тренером. Есть перекрасные тренеры без длинной спортивной карьеры, как первое имя Тутберидзе. К тому же, Загитова, скорее всего, будет спортивным менеджером своего центра.
А к чему тогда был ее гневный ответ, если она не планирует тренировать?
по мне, так они оба не очень умные - один предполагает, что раз она не так долго каталась, то тренировать не сможет, хотя, я не вижу тут связи, а вторая, что раз у нее куча медалей и опыт тренировок в ТШТ, то она сможет повторить ее успех. При этом, никак не может четко сказать, кем она будет в этой школе - управленцем или, собственно, тренером
Ответalinal
А к чему тогда был ее гневный ответ, если она не планирует тренировать? по мне, так они оба не очень умные - один предполагает, что раз она не так долго каталась, то тренировать не сможет, хотя, я не вижу тут связи, а вторая, что раз у нее куча медалей и опыт тренировок в ТШТ, то она сможет повторить ее успех. При этом, никак не может четко сказать, кем она будет в этой школе - управленцем или, собственно, тренером
ничего о повторении успеха ТШТ Алина не говорила, как и вообще не делала никаких громких заявлений о будущем тренерстве. Тема центра ФК Загитовой бурлит благодаря журналистам и бесконечным комментариям Тарасовой и прочих. Вот и Ригини не смог пройти мимо. Ответ Загитовой был вполне резонный.
А ничего что Ригини в Москве родился и в шоу Навки работал?
ОтветKaterina Sunny
А ничего что Ригини в Москве родился и в шоу Навки работал?
а вы думаете - она про это знает?)))
ОтветKaterina Sunny
А ничего что Ригини в Москве родился и в шоу Навки работал?
Ну по факту выступал за чужую сборную , так что вполне его можно считать иностранцем в спортивном плане .
Усомнились в тренерском гении Алиночки, ууу, русофобы!
Можно подумать, здесь речь о национальности. Проблема всемирная, т.к. не всегда хороший спортсмен может быть хорошим тренером. И хороший тренер не обязан бить рекорды.
"Могу сказать, что не так много олимпийских чемпионок становятся успешными тренерами, это разные профессии."
Разве Ригини примерно не то же самое сказал?
ОтветСвет19
"Могу сказать, что не так много олимпийских чемпионок становятся успешными тренерами, это разные профессии." Разве Ригини примерно не то же самое сказал?
Нет не то же самое. Он заявил что Алина тренером не станет. Откуда ему знать что у кого получится а у кого нет, Алина даже еще начать не успела. Да и во всем мире начинающих тренеров принято поддерживать, а Ригини решил начать с наезда. Тут зависть к тому факту что у Алины будет своя школа а ему не светит.
ОтветТуц
Нет не то же самое. Он заявил что Алина тренером не станет. Откуда ему знать что у кого получится а у кого нет, Алина даже еще начать не успела. Да и во всем мире начинающих тренеров принято поддерживать, а Ригини решил начать с наезда. Тут зависть к тому факту что у Алины будет своя школа а ему не светит.
Тут больше ещё интересней с чего бы он так, похоже предлагал свои услуги, но получил отказ
"Российские люди"...
Роднина больше многих наговорила
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