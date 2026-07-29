Роднина о словах Ригини про Загитову: «За последние годы в адрес российских людей столько наговорили... Это просто пренебрежение к нам»

Роднина: слова Ригини о тренерской карьере Загитовой – это пренебрежение к нам.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на высказывание хореографа Ивана Ригини о тренерских способностях Алины Загитовой .

Ранее Ригини усомнился , что Загитова сможет чему-нибудь научить фигуристов. В этом году готовится к открытию Центр фигурного катания в Казани, который будет носить имя олимпийской чемпионки.

– На ваш взгляд, Загитова может многому научить детей?

– Не знаю, я никогда ее не видела в самом тренировочном процессе, не знаю, насколько она им интересуется. Могу сказать, что не так много олимпийских чемпионок становятся успешными тренерами, это разные профессии.

– Что выдумаете о самом высказывании Ригини?

– За последние десять лет в адрес российских людей столько наговорили... Не знаю, чем он это мотивировал. Даже среди иностранных олимпийских чемпионок можно по пальцем пересчитать спортсменок, которые успешно пришли в тренерскую карьеру.

На чем основаны его выводы? Это просто пренебрежение к нам. Может, лично к Загитовой, – сказала Роднина.

Загитова ответила Ригини: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. А чего добился ты, как говорится?!!!»