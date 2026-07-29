Роднина о словах Ригини про Загитову: «За последние годы в адрес российских людей столько наговорили... Это просто пренебрежение к нам»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на высказывание хореографа Ивана Ригини о тренерских способностях Алины Загитовой.
Ранее Ригини усомнился, что Загитова сможет чему-нибудь научить фигуристов. В этом году готовится к открытию Центр фигурного катания в Казани, который будет носить имя олимпийской чемпионки.
– На ваш взгляд, Загитова может многому научить детей?
– Не знаю, я никогда ее не видела в самом тренировочном процессе, не знаю, насколько она им интересуется. Могу сказать, что не так много олимпийских чемпионок становятся успешными тренерами, это разные профессии.
– Что выдумаете о самом высказывании Ригини?
– За последние десять лет в адрес российских людей столько наговорили... Не знаю, чем он это мотивировал. Даже среди иностранных олимпийских чемпионок можно по пальцем пересчитать спортсменок, которые успешно пришли в тренерскую карьеру.
На чем основаны его выводы? Это просто пренебрежение к нам. Может, лично к Загитовой, – сказала Роднина.
Загитова ответила Ригини: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. А чего добился ты, как говорится?!!!»
Комментарии
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А Ваня конечно европеец поскольку родился в Москве, которая находится в Европе. )
Просто не потянул быть российским фигуристом как и многие другие. ((
по мне, так они оба не очень умные - один предполагает, что раз она не так долго каталась, то тренировать не сможет, хотя, я не вижу тут связи, а вторая, что раз у нее куча медалей и опыт тренировок в ТШТ, то она сможет повторить ее успех. При этом, никак не может четко сказать, кем она будет в этой школе - управленцем или, собственно, тренером
Разве Ригини примерно не то же самое сказал?