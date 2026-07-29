Роднина о возвращении российских спортсменов: «Идет неравномерный процесс, большими шагами я это не назову. Большой шаг был, когда нас всех отстранили»

Роднина о допуске россиян на турниры: процесс неравномерный, но движение есть.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возвращении российских спортсменов на международные турниры.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях сезона-2026/27 в нейтральном статусе.

– Еще 13 фигуристам выдали нейтральный статус. Тенденция продолжается? Составят ли наши юниоры конкуренцию на международной арене?

– Осталось немножко, мы скоро это увидим. Все ребята молодые, имеющие не очень богатый опыт внутри страны и не имеющие международного опыта. Тенденция продолжается, это задача, которую поставил Дегтярев.

– Все, что происходит – большие шаги к нашему полноценному возвращению?

– Я не могу сказать, что это большие шаги, но они есть, и они явные. Все международные федерации очень разные, потому что там разные представители и разные люди.

Есть федерации, которые реагируют моментально, понимая, что это в интересах спорта, а есть федерации, где руководят люди, которым на всё это дело наплевать. У них есть другие ориентиры. Самый наглядный пример – биатлон или лыжи.

Идет не совсем равномерный процесс, большими шагами я это не назову. Большой шаг был, когда нас всех отстранили, а все остальное – маленькие шажочки. Это не тенденция, а именно движение, и то, что оно есть – мы можем констатировать.

Раз это началось, то и остальные федерации, которые наиболее консервативные, недружелюбные, которые не столько занимаются развитием своего спорта в международном пространстве, сколько своими дурацкими амбициями, тоже начнут как‑то реагировать, – отметила Роднина.

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