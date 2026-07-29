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«Я открыла себя заново. Теперь я готова показывать новые стороны себя». Трусова представила новую короткую программу под саундтрек к фильму «Лара»
Новая программа Трусовой поставлена под саундтрек к фильму «Лара».

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова представила новую короткую программу. 

Фигуристка будет выступать в предстоящем сезоне под саундтрек к фильму «Лара» 2019 года – композиции Араша Сафаяна и Элис Сары Отт.

«За этот год я открыла себя заново, и теперь я готова показывать новые стороны себя», – написала Александра, опубликовав тизер новой программы. 

Трусова вернулась в спорт после перерыва в карьере. В августе 2025 года у нее родился сын. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
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Комментарии

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Крайне скучная и нудная композиция, даже с учётом развития в течение всего проигрыша, при прослушивании полной версии.

Бенуа схалтурил.

Очень не очень это будет смотреться на льду. Теперь понятно почему Тутберидзе так не лестно отзывалась о его работе.
ОтветЗнаток спорта
Крайне скучная и нудная композиция, даже с учётом развития в течение всего проигрыша, при прослушивании полной версии. Бенуа схалтурил. Очень не очень это будет смотреться на льду. Теперь понятно почему Тутберидзе так не лестно отзывалась о его работе.
Просто Трусова абсолютно не композиционна. Хорео для нее недоступно
ОтветТатьяна Васильева
Просто Трусова абсолютно не композиционна. Хорео для нее недоступно
Комментарий скрыт
Хрень какая-то. Музыка вообще ни о чем. С ее-то катанием все будет мимо нот, так сказать. Но поглядим. Лучшее у Трусовой была Круэлла, и то из-за топовой музыки, которая скрывала все.
Ответ3a_3eHuT
Хрень какая-то. Музыка вообще ни о чем. С ее-то катанием все будет мимо нот, так сказать. Но поглядим. Лучшее у Трусовой была Круэлла, и то из-за топовой музыки, которая скрывала все.
Фрида тоже была хорошей программой. Именно в плане хореографии.
ОтветАрпи
Фрида тоже была хорошей программой. Именно в плане хореографии.
Да, Фрида была хороша.
Посмотрела, как Этери с Даниилом ставят Саше программу, взгляд постоянно падает на тренеров, на их танцевальность, у Саши просто что-то механическое, ну никак не получается у нее затанцевать, вроде и женственнее стала, но на фоне тренеров сильно проигрывает
ОтветDianaskate
Посмотрела, как Этери с Даниилом ставят Саше программу, взгляд постоянно падает на тренеров, на их танцевальность, у Саши просто что-то механическое, ну никак не получается у нее затанцевать, вроде и женственнее стала, но на фоне тренеров сильно проигрывает
Саша в процессе запоминания, и прекрасно справляется. Тоже смотрела постановку ПП. Залипательно!
ОтветDianaskate
Посмотрела, как Этери с Даниилом ставят Саше программу, взгляд постоянно падает на тренеров, на их танцевальность, у Саши просто что-то механическое, ну никак не получается у нее затанцевать, вроде и женственнее стала, но на фоне тренеров сильно проигрывает
Она просто повторяет за ними. 100% ПП будет больше подходить Саше, чем этот шедевр.
Это не ЕЁ, не Сашина, музыка. Если я не ошибаюсь, фильм о 60-летней одинокой женщине, которая тяжело переживает отсутствие контакта, а фактически разрыв, со своим сыном музыкантом. Это боль внутренней драмы и трагедии - психологически сложный фильм. Причём здесь счастливая и "рвущаяся в бой" красивая, молодая девушка? Какая-то несостыковка как по мне...
ОтветРинн24
Это не ЕЁ, не Сашина, музыка. Если я не ошибаюсь, фильм о 60-летней одинокой женщине, которая тяжело переживает отсутствие контакта, а фактически разрыв, со своим сыном музыкантом. Это боль внутренней драмы и трагедии - психологически сложный фильм. Причём здесь счастливая и "рвущаяся в бой" красивая, молодая девушка? Какая-то несостыковка как по мне...
Подавляющее большинство фанаток этого чуда фильм не видели, потому, и стандартно здесь общаются с теми, кому, а такое бывает, не понравилось увиденное. Музыка выдрана мимо контекста совершенно и не подходит этому подростку.
ОтветРинн24
Это не ЕЁ, не Сашина, музыка. Если я не ошибаюсь, фильм о 60-летней одинокой женщине, которая тяжело переживает отсутствие контакта, а фактически разрыв, со своим сыном музыкантом. Это боль внутренней драмы и трагедии - психологически сложный фильм. Причём здесь счастливая и "рвущаяся в бой" красивая, молодая девушка? Какая-то несостыковка как по мне...
Какая разница о чем фильм, фильм Кит вообще о жирдяе-затворнике, а прога под его саундтрек - шедевр.
Такое же барахло, как Апассионата у Плюща. Что может знать Ришо о Трусовой? она не шаблонная фигуристка от слова совсем, на нее далеко не всякая хорео ляжет, а нудли - это вообще не её тема. Зря деньги заплатили. Кстати, ангельское УГ сопровождал тот же комментарий Тру - я давно хотела попробовать лирику, но мне не давали, а вот щас я открываю в себе новое и т.д.
Александра, тебе не давали не просто так, из вредности, а потому, что не можешь, не твое, не подходит. Лирика - это хореографичность, линии, выразительность, балетность, легкость. Ну куда?))
Ответgarovatat
Такое же барахло, как Апассионата у Плюща. Что может знать Ришо о Трусовой? она не шаблонная фигуристка от слова совсем, на нее далеко не всякая хорео ляжет, а нудли - это вообще не её тема. Зря деньги заплатили. Кстати, ангельское УГ сопровождал тот же комментарий Тру - я давно хотела попробовать лирику, но мне не давали, а вот щас я открываю в себе новое и т.д. Александра, тебе не давали не просто так, из вредности, а потому, что не можешь, не твое, не подходит. Лирика - это хореографичность, линии, выразительность, балетность, легкость. Ну куда?))
Я тоже вспомнила ту КП. И мне тоже кажется, что это не ее. Григ был намного выигрышнее, не говоря уже о Фриде.
ОтветMion
Я тоже вспомнила ту КП. И мне тоже кажется, что это не ее. Григ был намного выигрышнее, не говоря уже о Фриде.
А костюм а-ля синий чулок вообще был самым "выигрышным’ за всю карьеру.
Выбор музыки, кстати, отвратительный
Такое ощущение, что эта композиция и этот номер предназначались, действительно, Муре. А Саше досталось по остаточному принципу. Пока это выглядит, как платье не по размеру.
ОтветУльянова
Такое ощущение, что эта композиция и этот номер предназначались, действительно, Муре. А Саше досталось по остаточному принципу. Пока это выглядит, как платье не по размеру.
Прошлогодняя ПП от Ришо для Сони Муравьевой была какой-то непонятной и невыдающейся...
ОтветРинн24
Прошлогодняя ПП от Ришо для Сони Муравьевой была какой-то непонятной и невыдающейся...
По сравнению с этим творением прошлогодняя для Сони просто шедевр.
Да , наверное, не сможет Трусова стать вдруг суперпластичной , утонченной элегично - женственной ... Она уже сформированный психосоматический тип с устоявшейся механикой движений ... Хоть сколько тренируйся у кого хочешь - не получится из нее Галины Улановой на льду ...
Но - и не надо . Во- первых , ФК - всё-таки спорт . А во- вторых , времена сейчас другие , резкие , дерганые и рваные - и это проявляется во всем , в том числе и в спорте .
И тут Трусова полностью соответствует и возросшей спортивной ( именно спортивной , а не " художественно- артистической" ) составляющей ФК , и современному стилю и темпу, манере " общей жизни" .
Думаю , может и получится у нее . По крайней мере, желаю ей этого .
ОтветИгорь Ерин
Да , наверное, не сможет Трусова стать вдруг суперпластичной , утонченной элегично - женственной ... Она уже сформированный психосоматический тип с устоявшейся механикой движений ... Хоть сколько тренируйся у кого хочешь - не получится из нее Галины Улановой на льду ... Но - и не надо . Во- первых , ФК - всё-таки спорт . А во- вторых , времена сейчас другие , резкие , дерганые и рваные - и это проявляется во всем , в том числе и в спорте . И тут Трусова полностью соответствует и возросшей спортивной ( именно спортивной , а не " художественно- артистической" ) составляющей ФК , и современному стилю и темпу, манере " общей жизни" . Думаю , может и получится у нее . По крайней мере, желаю ей этого .
Ну до такой степени не почувствовать спортсмена. Хореограф всех времён и народов мягко говоря сел в лужу.
ОтветИгорь Ерин
Да , наверное, не сможет Трусова стать вдруг суперпластичной , утонченной элегично - женственной ... Она уже сформированный психосоматический тип с устоявшейся механикой движений ... Хоть сколько тренируйся у кого хочешь - не получится из нее Галины Улановой на льду ... Но - и не надо . Во- первых , ФК - всё-таки спорт . А во- вторых , времена сейчас другие , резкие , дерганые и рваные - и это проявляется во всем , в том числе и в спорте . И тут Трусова полностью соответствует и возросшей спортивной ( именно спортивной , а не " художественно- артистической" ) составляющей ФК , и современному стилю и темпу, манере " общей жизни" . Думаю , может и получится у нее . По крайней мере, желаю ей этого .
А Вы уверены, что у неё всё норм. со спортивной составляющей фк?
Ну или плохо снято или это откровенно плохо. Лирика вообще не ее тема.
Ребят, вы меня простите, я ОЧЕНЬ люблю Сашу - особенно новую Сашу, с ее женственностью и лоском, но у нее как и у всякого спортсмена есть не только достоинства, но и недостатки. один из них - непластичность. как бы эта музыка и эта программа не показали рельефно эту непластичность, потому что в ней нужна прям балетная утонченность, балетные руки
ОтветAAPolyansky
Ребят, вы меня простите, я ОЧЕНЬ люблю Сашу - особенно новую Сашу, с ее женственностью и лоском, но у нее как и у всякого спортсмена есть не только достоинства, но и недостатки. один из них - непластичность. как бы эта музыка и эта программа не показали рельефно эту непластичность, потому что в ней нужна прям балетная утонченность, балетные руки
Ну, допустим, я под эту музыку сразу Камилу представила...Уже взрослую, и именно с теми возможностями что вы описали. Но это же не значит, что другим тоже нельзя пробовать себя в подобном. Этери проработает все нюансы, подкорректирует слабые стороны, возможно будет прям очень неплохо. Интересно же что получится в итоге. Думаю категоричность здесь ни к чему...
ОтветAAPolyansky
Ребят, вы меня простите, я ОЧЕНЬ люблю Сашу - особенно новую Сашу, с ее женственностью и лоском, но у нее как и у всякого спортсмена есть не только достоинства, но и недостатки. один из них - непластичность. как бы эта музыка и эта программа не показали рельефно эту непластичность, потому что в ней нужна прям балетная утонченность, балетные руки
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