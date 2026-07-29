«Я открыла себя заново. Теперь я готова показывать новые стороны себя». Трусова представила новую короткую программу под саундтрек к фильму «Лара»

Новая программа Трусовой поставлена под саундтрек к фильму «Лара».

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова представила новую короткую программу.

Фигуристка будет выступать в предстоящем сезоне под саундтрек к фильму «Лара» 2019 года – композиции Араша Сафаяна и Элис Сары Отт.

«За этот год я открыла себя заново, и теперь я готова показывать новые стороны себя», – написала Александра, опубликовав тизер новой программы.

Трусова вернулась в спорт после перерыва в карьере. В августе 2025 года у нее родился сын.