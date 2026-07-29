«Я открыла себя заново. Теперь я готова показывать новые стороны себя». Трусова представила новую короткую программу под саундтрек к фильму «Лара»
Новая программа Трусовой поставлена под саундтрек к фильму «Лара».
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова представила новую короткую программу.
Фигуристка будет выступать в предстоящем сезоне под саундтрек к фильму «Лара» 2019 года – композиции Араша Сафаяна и Элис Сары Отт.
«За этот год я открыла себя заново, и теперь я готова показывать новые стороны себя», – написала Александра, опубликовав тизер новой программы.
Трусова вернулась в спорт после перерыва в карьере. В августе 2025 года у нее родился сын.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
Комментарии
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Бенуа схалтурил.
Очень не очень это будет смотреться на льду. Теперь понятно почему Тутберидзе так не лестно отзывалась о его работе.
Александра, тебе не давали не просто так, из вредности, а потому, что не можешь, не твое, не подходит. Лирика - это хореографичность, линии, выразительность, балетность, легкость. Ну куда?))
Но - и не надо . Во- первых , ФК - всё-таки спорт . А во- вторых , времена сейчас другие , резкие , дерганые и рваные - и это проявляется во всем , в том числе и в спорте .
И тут Трусова полностью соответствует и возросшей спортивной ( именно спортивной , а не " художественно- артистической" ) составляющей ФК , и современному стилю и темпу, манере " общей жизни" .
Думаю , может и получится у нее . По крайней мере, желаю ей этого .