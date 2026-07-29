Гуменник стал самым упоминаемым в СМИ петербургским спортсменом за первую половину 2026 года. Семак – 2-й, Дивеев – 3-й

Гуменник стал самым упоминаемым в СМИ петербургским спортсменом за полгода.

Фигурист Петр Гуменник стал самым упоминаемым в СМИ спортсменом из Санкт-Петербурга за первую половину 2026 года.

По данным издания «Петербургский дневник» и компании «Медиалогия», его личность была упомянута в медиа 58 004 раза.

На втором месте по числу упоминаний в СМИ – главный тренер футбольного клуба «Зенит » Сергей Семак (40 550). На третьем – защитник «Зенита» Игорь Дивеев (24 636).

«Петр Гуменник – выдающийся фигурист, но я могу объяснить его лидерство не только ярким выступлением на Олимпиаде в Милане. О нем много писали в светской хронике, упоминали в связи с Елизаветой Туктамышевой , которая тоже очень популярна. Известность Гуменника вышла за пределы фигурного катания.

О втором месте Сергея Семака скажу, что главный тренер «Зенита» всегда находится в центре внимания, тем более что сезон у «Зенита» был нелегким, финиш чемпионата получился не просто напряженным, а захватывающим, и о Семаке писали и говорили очень много», – отметил спортивный журналист Павел Богданов.

«Согласен, что первое место Гуменника вызвано не только спортивными причинами. Зимняя Олимпиада – большое событие, фигурное катание у нас в стране любят, тем более наши давно не участвовали в международных соревнованиях.

Но было особое внимание к Гуменнику из‑за скандалов, которые произошли вокруг него на Олимпиаде. Многих возмутил запрет ему выступать под музыку, под которую он исполнял свою программу.

Скандал – это всегда пиар; помню, как еще во времена СССР некоторые рок-группы организовывали в молодежных газетах ругательные статьи о себе, что повышало к ним интерес», – добавил телекомментатор Андрей Шестаков.