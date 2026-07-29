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  4. Гуменник стал самым упоминаемым в СМИ петербургским спортсменом за первую половину 2026 года. Семак – 2-й, Дивеев – 3-й

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Гуменник стал самым упоминаемым в СМИ петербургским спортсменом за первую половину 2026 года. Семак – 2-й, Дивеев – 3-й
Гуменник стал самым упоминаемым в СМИ петербургским спортсменом за полгода.

Фигурист Петр Гуменник стал самым упоминаемым в СМИ спортсменом из Санкт-Петербурга за первую половину 2026 года. 

По данным издания «Петербургский дневник» и компании «Медиалогия», его личность была упомянута в медиа  58 004 раза.

На втором месте по числу упоминаний в СМИ – главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак (40 550). На третьем – защитник «Зенита» Игорь Дивеев (24 636). 

«Петр Гуменник – выдающийся фигурист, но я могу объяснить его лидерство не только ярким выступлением на Олимпиаде в Милане. О нем много писали в светской хронике, упоминали в связи с Елизаветой Туктамышевой, которая тоже очень популярна. Известность Гуменника вышла за пределы фигурного катания.

О втором месте Сергея Семака скажу, что главный тренер «Зенита» всегда находится в центре внимания, тем более что сезон у «Зенита» был нелегким, финиш чемпионата получился не просто напряженным, а захватывающим, и о Семаке писали и говорили очень много», – отметил спортивный журналист Павел Богданов. 

«Согласен, что первое место Гуменника вызвано не только спортивными причинами. Зимняя Олимпиада – большое событие, фигурное катание у нас в стране любят, тем более наши давно не участвовали в международных соревнованиях.

Но было особое внимание к Гуменнику из‑за скандалов, которые произошли вокруг него на Олимпиаде. Многих возмутил запрет ему выступать под музыку, под которую он исполнял свою программу.

Скандал – это всегда пиар; помню, как еще во времена СССР некоторые рок-группы организовывали в молодежных газетах ругательные статьи о себе, что повышало к ним интерес», – добавил телекомментатор Андрей Шестаков. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Петербургский дневник
logoПетр Гуменник
logoИгорь Дивеев
logoмужское катание
logoСергей Семак
logoЗенит
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЕлизавета Туктамышева
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Говорят, что "Кашу маслом не испортишь", но в данной ситуации хочется вспомнить другую поговорку :"Всякое дело мера красит".
В Питере только и разговоров что о Дивееве..
Ответ4adikovski007
В Питере только и разговоров что о Дивееве..
Нет В Питере только и разговоров что о Гуменнике
Ответ4adikovski007
В Питере только и разговоров что о Дивееве..
Дивеев этому ни чуть не удивлен
Поддержка федерации и хорошие пиарщики-вот и 1 место..
ОтветLuna02
Поддержка федерации и хорошие пиарщики-вот и 1 место..
В первую очередь сенсационный сезон и отличное выступление на ОИ. Без этого никаким пиарщикам ты не будешь интересен. 👌🏻
Федерации, чтобы поддерживать, ты тоже должен быть интересен, и она должна видеть в тебе потенциал. Просто так Федерация никого никогда не поддерживает. Это максимально прагматичная и циничная структура.
ОтветLuna02
Поддержка федерации и хорошие пиарщики-вот и 1 место..
Для Вокерши. После такого же "сенсационного сезона", как у Петечки, Аделия Петросян ушла в закат, хотя ее главные соперницы на ОИ свои программы в хлам не разваливали! Наша федра во главе с Антошей Мандариновым точно циничная структура- спортивный принцип для них в природе не существует, только махровый блат с любимчиками!
Поступил оплаченный заказ и куда от этого деваться,
люди заработали на хлеб, но харе над нами издеваться
А херой забыл о Петербурге, в США он ловит инфо утки,
но скупа рука заказчика рекламы,в США тарифы подороже,
как не раздевается спортсмен для той рекламы, там его не надо даже даром.
ОтветБумерангъ
Поступил оплаченный заказ и куда от этого деваться, люди заработали на хлеб, но харе над нами издеваться А херой забыл о Петербурге, в США он ловит инфо утки, но скупа рука заказчика рекламы,в США тарифы подороже, как не раздевается спортсмен для той рекламы, там его не надо даже даром.
Рифма съехала
Ответumaon
Рифма съехала
Рифма сьехала иль не сьехала, это все не беда
Ведь бедовее и проблемнее, если крышенька потекла.(2 раза повторить)
Ну хоть тут Петечка на 1 месте и Бича звать не пришлось!
ОтветKira Smirnova
Ну хоть тут Петечка на 1 месте и Бича звать не пришлось!
"Докрутил" ).
ОтветKira Smirnova
Ну хоть тут Петечка на 1 месте и Бича звать не пришлось!
И вы тут как тут! Ни поста про него не пропустите. ))
Так себе дела в нашем спорте, если Семак и Дивеев в тройке
ОтветАлександр Шульгин
Да уж
Алесандр, а почему здесь не разместили материал про Аделию?
А с чего бы Семак спортсмен то?
А один известный дзюдоист...
ОтветВладислав Репенко
А один известный дзюдоист...
И хоккеист.
Всё-таки, его личность была упомянута или фамилия? Как-то замысловато автор выразился.
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