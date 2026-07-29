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  4. Новый произвольный танец Оливии Смарт и Тима Дика поставлен под композиции группы Enigma

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Новый произвольный танец Оливии Смарт и Тима Дика поставлен под композиции группы Enigma
Смарт и Дик будут исполнять произвольный танец под песни Enigma.

Испанские фигуристы Оливия Смарт и Тим Дик объявили музыку для нового произвольного танца. 

Дуэт опубликовал в соцсети видео с отрывком новой программы под композиции The Voice of Enigma и Sadeness группы Enigma. 

На Олимпиаде-2026 Смарт и Дик заняли 9-е место в танцах на льду. 

«Если образ работает, глупо менять его для галочки». Испанцы превратили «Дюну» в сериал на льду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Оливии Смарт
logoОливия Смарт
logoТим Дик
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танцы на льду

Комментарии

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Очень красивый тизер! И Энигма - это всегда такой завораживающий, медитативный гипноз. Я очень надеюсь, что ребята смогут перенести его на лед, мне кажется им это под силу! Безумно жду премьеры вобщем! Удачи!
ОтветБетси Тверская
Очень красивый тизер! И Энигма - это всегда такой завораживающий, медитативный гипноз. Я очень надеюсь, что ребята смогут перенести его на лед, мне кажется им это под силу! Безумно жду премьеры вобщем! Удачи!
Даа, очень стильно смотрится и Энигма не заезжена. Ждем
Нравится мне эта пара, симпатизирую им. Посмотрим на новую их ПТ в этом сезоне.
ОтветДок Аксель
Нравится мне эта пара, симпатизирую им. Посмотрим на новую их ПТ в этом сезоне.
Тот случай, когда регалии не имеют значение. Только искусство и талант самих ребят, чтобы выразить это искусство. Они меня радуют не меньше, чем французы.
ОтветАннаФ
Тот случай, когда регалии не имеют значение. Только искусство и талант самих ребят, чтобы выразить это искусство. Они меня радуют не меньше, чем французы.
В танцах как ни в одном другом виде ФК очередность и регалии имеют значение. И тем кто не был в призах туда попасть тяжело. Но они привлекают и радуют своими программами и прокатами любителей ФК.
Буду скучать по их двум Дюнам. Это было шедеврально! Абсолютно все классно, образы, костюмы, инопланетная хорео. Новое слово на льду. Кое-что наверное останется и в Энигме.
Ответgarovatat
Буду скучать по их двум Дюнам. Это было шедеврально! Абсолютно все классно, образы, костюмы, инопланетная хорео. Новое слово на льду. Кое-что наверное останется и в Энигме.
Они этими программами и свою узнаваемость повысили и вообще стали выглядеть претендентами на медали. Могли вполне быть третьими на ЧМ последнем, но федерация слабая слишком.
ОтветIrina_1117091913
Они этими программами и свою узнаваемость повысили и вообще стали выглядеть претендентами на медали. Могли вполне быть третьими на ЧМ последнем, но федерация слабая слишком.
однозначно
По отрывкам красиво. Интересно, как будет смотреться в целиковом прокате.
Трудно будет превзойти Дюну, которая стала визитной карточкой пары и которая будет их кормить на разных шоу.
ОтветВалентина Королёва_1116383043
Трудно будет превзойти Дюну, которая стала визитной карточкой пары и которая будет их кормить на разных шоу.
В принципе Энигма такая же фантастическая музыка по сути
Если этот трек будет как на видео.
Не помню Энигму не у кого. Это очень все равно интересно
Ответvb2c2sshnk
В принципе Энигма такая же фантастическая музыка по сути Если этот трек будет как на видео. Не помню Энигму не у кого. Это очень все равно интересно
Керры под Энигму танцевали. В принципе, неплохая компания у СД, я Керров очень любила.
Очень интересно. В предвкушении. Жду программу и костюмы. Дюна, отличные РТ - ребята задали высокую планку своими программами, их ждёшь. Шикарная программа Зорро ещё с Диасом была.
Ответ*Vesta*
Очень интересно. В предвкушении. Жду программу и костюмы. Дюна, отличные РТ - ребята задали высокую планку своими программами, их ждёшь. Шикарная программа Зорро ещё с Диасом была.
Да, после шедевральной дюны (обеих), кажется стали забывать маску Зорро, а я помню, иногда пересматриваю. Потрясающая программа была.
Надеюсь новая не будет уступать старым. Но как минимум, скучно быть не должно, харизмой им не занимать)
О, вроде давненько никто не брал. Очень красиво и чувственно. Удачи.
Оливия с Диком - любимцы публики , их знаковый ПТ Дюна радовал болельщиков два сезона .Будем надеяться, что в новом танце они смогут сохранить и приумножить свой индивидуальный стиль .
Что Дюна, что Энигма - по стилю очень похожи, хотелось бы что-то другое на третий сезон
Странно, третья Дюна выходит, а они Энигму катают...
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