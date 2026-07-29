Новый произвольный танец Оливии Смарт и Тима Дика поставлен под композиции группы Enigma
Смарт и Дик будут исполнять произвольный танец под песни Enigma.
Испанские фигуристы Оливия Смарт и Тим Дик объявили музыку для нового произвольного танца.
Дуэт опубликовал в соцсети видео с отрывком новой программы под композиции The Voice of Enigma и Sadeness группы Enigma.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Оливии Смарт
Комментарии
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Если этот трек будет как на видео.
Не помню Энигму не у кого. Это очень все равно интересно
Надеюсь новая не будет уступать старым. Но как минимум, скучно быть не должно, харизмой им не занимать)