Новый произвольный танец Оливии Смарт и Тима Дика поставлен под композиции группы Enigma

Смарт и Дик будут исполнять произвольный танец под песни Enigma.

Испанские фигуристы Оливия Смарт и Тим Дик объявили музыку для нового произвольного танца.

Дуэт опубликовал в соцсети видео с отрывком новой программы под композиции The Voice of Enigma и Sadeness группы Enigma.

На Олимпиаде-2026 Смарт и Дик заняли 9-е место в танцах на льду.

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