Журова о допинговом деле Валиевой: «Мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Причина ухода не только в этом»

Журова: тренеры защищали Валиеву в ситуации с допингом.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что тренерский штаб Этери Тутберидзе защитил фигуристку Камилу Валиеву в ситуации с допингом.

«Думаю, ей действительно было тяжело снова приходить на тот же каток, видеть тех же людей, снова переживать все произошедшее. Но, мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Думаю, причина ухода была не только в этом.

И (Евгения) Медведева уходила, когда повзрослела. Есть возрастная психология. Одни методы работают с детьми, но перестают работать, когда спортсмен взрослеет. Тогда ему начинает казаться, что он сам знает, как лучше.

Наверное, Тутберидзе тоже придерживается такого принципа: если спортсмену перестают нравиться строгость и дисциплина, никто его не держит. Не знаю, как это устроено именно у них в группе, но чувствуется, что дисциплина там очень строгая», – сказала Журова.

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