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  4. Журова о допинговом деле Валиевой: «Мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Причина ухода не только в этом»

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Журова о допинговом деле Валиевой: «Мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Причина ухода не только в этом»
Журова: тренеры защищали Валиеву в ситуации с допингом.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что тренерский штаб Этери Тутберидзе защитил фигуристку Камилу Валиеву в ситуации с допингом.

«Думаю, ей действительно было тяжело снова приходить на тот же каток, видеть тех же людей, снова переживать все произошедшее. Но, мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Думаю, причина ухода была не только в этом.

И (Евгения) Медведева уходила, когда повзрослела. Есть возрастная психология. Одни методы работают с детьми, но перестают работать, когда спортсмен взрослеет. Тогда ему начинает казаться, что он сам знает, как лучше.

Наверное, Тутберидзе тоже придерживается такого принципа: если спортсмену перестают нравиться строгость и дисциплина, никто его не держит. Не знаю, как это устроено именно у них в группе, но чувствуется, что дисциплина там очень строгая», – сказала Журова.

Как ушла Валиева и почему возвращение Трусовой интереснее? Отвечает Глейхенгауз

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoКамила Валиева
logoСветлана Журова
logoСборная России по фигурному катанию
переходы
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Комментарии

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Меж тем ситуевина с командником так и осталась за кадром — никто так и не поведал, зачем было ставить на оба вида Камилу Валиеву с неизвестными результатами проб и кто продавил именно это решение.
ОтветГаммаглобулин
Меж тем ситуевина с командником так и осталась за кадром — никто так и не поведал, зачем было ставить на оба вида Камилу Валиеву с неизвестными результатами проб и кто продавил именно это решение.
А никого решили не менять,вот БК остались без наград совсем
ОтветГаммаглобулин
Меж тем ситуевина с командником так и осталась за кадром — никто так и не поведал, зачем было ставить на оба вида Камилу Валиеву с неизвестными результатами проб и кто продавил именно это решение.
Вообще-то во время олимпиады об этом открыто писали. И это было решение Федерации. А вот кто персонально принимал это решение, ни тогда, ни сейчас не озвучивают.
Это очень скользкая тема, ведь если оперсоналить этих людей, глядишь кто-то не выдержит и ткнёт пальцем в тех кто это продавливал. Поэтому рискну предположить, что мы это никогда не узнаем.
По чьей вине попала Камила в эту допинговую историю для нас остается неизвестным . Поэтому нет смысла обвинять кого либо , не владения информацией . Пустое сотрясение воздуха . До отстранения последние 2 года Камила была окружена тренерами , Тутберидзе была с ней , программы поставили интересные ( танго в красном вообще шикарное ). После бана вступил запрет на коммуникацию с Камилой и наступил период Навки , который был для обеих взаимовыгодный . Так сложилось . Не нужно искать виноватых там , где их нет .
ОтветArraches
По чьей вине попала Камила в эту допинговую историю для нас остается неизвестным . Поэтому нет смысла обвинять кого либо , не владения информацией . Пустое сотрясение воздуха . До отстранения последние 2 года Камила была окружена тренерами , Тутберидзе была с ней , программы поставили интересные ( танго в красном вообще шикарное ). После бана вступил запрет на коммуникацию с Камилой и наступил период Навки , который был для обеих взаимовыгодный . Так сложилось . Не нужно искать виноватых там , где их нет .
Всем понятно,кроме вас по чьей вине был допинг
ОтветIrina037
Всем понятно,кроме вас по чьей вине был допинг
Опять двадцать пять….остыньте уже со своим негативом и леденцом в виде этой темы. Есть масса других вкусных вещей. Оборотите свой взор на них
Интересно, в чем тренеры ее защитили? Хоть раз? Тренеры были очень сильно озабочены прикрытием своих задниц, бросив Камилу в одиночестве это разгребать
ОтветRaphanus
Интересно, в чем тренеры ее защитили? Хоть раз? Тренеры были очень сильно озабочены прикрытием своих задниц, бросив Камилу в одиночестве это разгребать
Что значит хоть раз? Тутберидзе письменно, Глейхенгауз лично по видеосвязи свидетельствовали в её пользу в CAS. Два сезона, пока длились суды, её собирали и она вполне неплохо выступала, несмотря на пубертат и продолжающиеся проблемы с потрёпанными нервами и утратой мотивации. Что ещё тут тренерам сделать то можно было? Они не следователи, не юристы, они тренируют на льду.
ОтветDelirium
Что значит хоть раз? Тутберидзе письменно, Глейхенгауз лично по видеосвязи свидетельствовали в её пользу в CAS. Два сезона, пока длились суды, её собирали и она вполне неплохо выступала, несмотря на пубертат и продолжающиеся проблемы с потрёпанными нервами и утратой мотивации. Что ещё тут тренерам сделать то можно было? Они не следователи, не юристы, они тренируют на льду.
===Они не следователи, не юристы=== Они сами были под следствием, поэтому не могли и не имели права куда-то вмешиваться.
Помним, как защищали.

"Даже когда ее допрашивали, я ей: Камил, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы. Она мне: какой-то волонтер ее угостил мороженым, какая-то массажистка Чикмарева ее угостила чаем, кто-то еще чем-то там еще.

Я говорю: серьезно? И ты там мороженое съела, чай попила? И это все происходило? Камила…

Она: ну я не знаю, я как-то вот там.

Мы учим, учим, но вот так. Думаю, больше веры у нее, наверное, ни к кому нет"
ОтветZhuuuzhik
Помним, как защищали. "Даже когда ее допрашивали, я ей: Камил, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы. Она мне: какой-то волонтер ее угостил мороженым, какая-то массажистка Чикмарева ее угостила чаем, кто-то еще чем-то там еще. Я говорю: серьезно? И ты там мороженое съела, чай попила? И это все происходило? Камила… Она: ну я не знаю, я как-то вот там. Мы учим, учим, но вот так. Думаю, больше веры у нее, наверное, ни к кому нет"
эти слова были сказаны, когда уже все случилось - это, во-первых, правда - большинство этих действий было на публику в Питере, у Камилы немножечко крышечку подснесло, а, во-вторых, это работа на версию мелкой халатности
ОтветAAPolyansky
эти слова были сказаны, когда уже все случилось - это, во-первых, правда - большинство этих действий было на публику в Питере, у Камилы немножечко крышечку подснесло, а, во-вторых, это работа на версию мелкой халатности
Эти слова были сказаны до вынесения вердикта.

Да и в Пекине её одну бросили, что все прекрасно видели.
Журова, говоришь ,что не знаешь как у них Это устроено в группе , а за чем тогда устраиваешь Эти "гадалки " здесь? Не красиво!?
Камилу никто из тренерской группы не просто не защищал, Тутберидзе самоустранилась от защиты, не помогли ей собрать пару элементарных доказательств версии о дедушке, которую сами ей навязали и от обоснования которой в арбитраже Камила не могла уйти, потому что версия была озвучена еще на Олимпиаде и в арбитраже по допуску Камилы к личному турниру.
Мало того, накануне КАСа тренерша обвинила Камилу в халатности, чтобы снять с себя вину.
Чтобы по человечьи помочь Камиле избежать наказания-надо было обосновать элементарными доказательствами навязанную Ками версию-о попадании ТМЗ на стакан из которого пила Ками,для этого надо было только представить даже НЕ ПОДЛИННИК-а заверенную копию из поликлиники -выписки мед.карты деда с назначением тмз,сделать чеки на тмз датой до взятия у Ками пробы и рецепт дедушки на тмз-ВСЕ, больше не надо было ничего делать.Но потратить максимум пару тройку дней-это чтобы не торопясь все обеспечить -у этих тренеров не нашлось.
Ну а кто виноват -та, которой позарез надо было обвинить Ками до КАС в халатности, она очень боялась,что Ками додавят или Ками сорвется,не специально и выведут на нее. Проверка комитетом РУСАДА в отношении тренера по факту не осуществлялась, только п.Решили так сказать сохранить белое пальто белым и получили Аделию и гастроли тренерши в Грузинскую сборную.
Вообще я с удивлением наблюдая за поклонниками тшт,которые всерьез уверовались,что вот за такие вот дела -не будет обратки, да все события со штабом,уходы лидеров -говорят о том, что спортсмены выбирают что то по человечнее.
ОтветДружба11
Камилу никто из тренерской группы не просто не защищал, Тутберидзе самоустранилась от защиты, не помогли ей собрать пару элементарных доказательств версии о дедушке, которую сами ей навязали и от обоснования которой в арбитраже Камила не могла уйти, потому что версия была озвучена еще на Олимпиаде и в арбитраже по допуску Камилы к личному турниру. Мало того, накануне КАСа тренерша обвинила Камилу в халатности, чтобы снять с себя вину. Чтобы по человечьи помочь Камиле избежать наказания-надо было обосновать элементарными доказательствами навязанную Ками версию-о попадании ТМЗ на стакан из которого пила Ками,для этого надо было только представить даже НЕ ПОДЛИННИК-а заверенную копию из поликлиники -выписки мед.карты деда с назначением тмз,сделать чеки на тмз датой до взятия у Ками пробы и рецепт дедушки на тмз-ВСЕ, больше не надо было ничего делать.Но потратить максимум пару тройку дней-это чтобы не торопясь все обеспечить -у этих тренеров не нашлось. Ну а кто виноват -та, которой позарез надо было обвинить Ками до КАС в халатности, она очень боялась,что Ками додавят или Ками сорвется,не специально и выведут на нее. Проверка комитетом РУСАДА в отношении тренера по факту не осуществлялась, только п.Решили так сказать сохранить белое пальто белым и получили Аделию и гастроли тренерши в Грузинскую сборную. Вообще я с удивлением наблюдая за поклонниками тшт,которые всерьез уверовались,что вот за такие вот дела -не будет обратки, да все события со штабом,уходы лидеров -говорят о том, что спортсмены выбирают что то по человечнее.
А знаете почему самоустранились?потому что НЕ ХОТЕЛИ, чтобы с Камилы сняли вину, так как запрещенное вещество обнаружено и если с Камилы снять вину и дать ей обосновать свою версию о деде. вопросы к Тренерам по любому останутся на протяжении всей карьеры и вот этого снятия вины Этери очень не хотелось, поэтому Камила стала тем самым стрелочником в 16 лет и в полной мере вкусила истинность внутреннего мира своих тренеров.
А сейчас тоже самое прочувствовала на себе Аделия, которая благородно понимая что квад не восстановить пыталась отказаться в пользу Горбачевой, а ее гнали,понимая что она их не сделает на них ради пыли в глаза.показухи, они спортсменку с травмой хаставляли убиваться о квад, а потом -обвинили Аделию,будучи ответственными за олимпийский контент в инфантильности Аделию-вот вся суть этих "добрых" людей, который всегда говорят "правду".
И Арсению они "надоели" точно так же, как они "не врут" о все другом.
Журова во время работы ГД висела на телефоне и отвечала на все вопросы спортса. Ванга новоявленная ёлы-палы. А теперь, когда у них каникулы и предвыборная кампания грядёт, вообще здесь дневать и ночевать будет на новостной ленте.
Так защищали, что ни на одном заседании суда не присутствовали. Более того, были даже не в курсе кто ее защищает.
В Пекине ее вообще одну бросили, начали появляться с ней, когда народ шум поднял.
ОтветAnneta28
Так защищали, что ни на одном заседании суда не присутствовали. Более того, были даже не в курсе кто ее защищает. В Пекине ее вообще одну бросили, начали появляться с ней, когда народ шум поднял.
Вы в какой-то другой реальности существуете. С Вами даже дискутировать не хочется, нет смысла повторять то, что и так известно нормальным людям.
ОтветСветлана Воронова
Вы в какой-то другой реальности существуете. С Вами даже дискутировать не хочется, нет смысла повторять то, что и так известно нормальным людям.
Слушайте, ну если не хочется, не пишите мне. В чем проблема то?
Как же все пытаются обелить ТШТ)
ОтветИра Полубоярова
Как же все пытаются обелить ТШТ)
А по вашему его надо очернить? А действительно, нафига нам были все их усилия по завоеванию медалей для страны за деньги надогоплательщиков?! Главное чтобы «психика у ребенков была сохранена и нагрузки были как в группе здоровья и еще -чтоб НРАВИЛОСЬ…а медали… да тьфу на них!»
Если кажется , перекрестись ! ТШТ -всё пустил на самотек, лишь бы себя оградить от скандала!
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