Журова о допинговом деле Валиевой: «Мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Причина ухода не только в этом»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что тренерский штаб Этери Тутберидзе защитил фигуристку Камилу Валиеву в ситуации с допингом.
«Думаю, ей действительно было тяжело снова приходить на тот же каток, видеть тех же людей, снова переживать все произошедшее. Но, мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Думаю, причина ухода была не только в этом.
И (Евгения) Медведева уходила, когда повзрослела. Есть возрастная психология. Одни методы работают с детьми, но перестают работать, когда спортсмен взрослеет. Тогда ему начинает казаться, что он сам знает, как лучше.
Наверное, Тутберидзе тоже придерживается такого принципа: если спортсмену перестают нравиться строгость и дисциплина, никто его не держит. Не знаю, как это устроено именно у них в группе, но чувствуется, что дисциплина там очень строгая», – сказала Журова.
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Это очень скользкая тема, ведь если оперсоналить этих людей, глядишь кто-то не выдержит и ткнёт пальцем в тех кто это продавливал. Поэтому рискну предположить, что мы это никогда не узнаем.
"Даже когда ее допрашивали, я ей: Камил, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы. Она мне: какой-то волонтер ее угостил мороженым, какая-то массажистка Чикмарева ее угостила чаем, кто-то еще чем-то там еще.
Я говорю: серьезно? И ты там мороженое съела, чай попила? И это все происходило? Камила…
Она: ну я не знаю, я как-то вот там.
Мы учим, учим, но вот так. Думаю, больше веры у нее, наверное, ни к кому нет"
Да и в Пекине её одну бросили, что все прекрасно видели.
Мало того, накануне КАСа тренерша обвинила Камилу в халатности, чтобы снять с себя вину.
Чтобы по человечьи помочь Камиле избежать наказания-надо было обосновать элементарными доказательствами навязанную Ками версию-о попадании ТМЗ на стакан из которого пила Ками,для этого надо было только представить даже НЕ ПОДЛИННИК-а заверенную копию из поликлиники -выписки мед.карты деда с назначением тмз,сделать чеки на тмз датой до взятия у Ками пробы и рецепт дедушки на тмз-ВСЕ, больше не надо было ничего делать.Но потратить максимум пару тройку дней-это чтобы не торопясь все обеспечить -у этих тренеров не нашлось.
Ну а кто виноват -та, которой позарез надо было обвинить Ками до КАС в халатности, она очень боялась,что Ками додавят или Ками сорвется,не специально и выведут на нее. Проверка комитетом РУСАДА в отношении тренера по факту не осуществлялась, только п.Решили так сказать сохранить белое пальто белым и получили Аделию и гастроли тренерши в Грузинскую сборную.
Вообще я с удивлением наблюдая за поклонниками тшт,которые всерьез уверовались,что вот за такие вот дела -не будет обратки, да все события со штабом,уходы лидеров -говорят о том, что спортсмены выбирают что то по человечнее.
А сейчас тоже самое прочувствовала на себе Аделия, которая благородно понимая что квад не восстановить пыталась отказаться в пользу Горбачевой, а ее гнали,понимая что она их не сделает на них ради пыли в глаза.показухи, они спортсменку с травмой хаставляли убиваться о квад, а потом -обвинили Аделию,будучи ответственными за олимпийский контент в инфантильности Аделию-вот вся суть этих "добрых" людей, который всегда говорят "правду".
И Арсению они "надоели" точно так же, как они "не врут" о все другом.
В Пекине ее вообще одну бросили, начали появляться с ней, когда народ шум поднял.