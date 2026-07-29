«Я обязательно сделаю много детей и получу второе высшее». Трусова ответила на вопросы блиц-интервью

Трусова: обязательно сделаю много детей и получу второе высшее.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) ответила на вопросы блица.

«Мой любимый элемент фигурного катания – это... лутц.

Для меня сейчас главная роль... мамы и жены.

Мой любимый цвет волос... зависит от настроения, но сейчас – блонд.

Если бы я была смелее, я бы... меньше стрессовала.

Я обязательно еще сделаю... много детей.

Я обязательно еще получу... второе высшее.

Я обязательно еще создам... свой бренд.

Пять лет назад я не могла поверить, что... на самом деле, я во все могу поверить», – сказала Трусова.