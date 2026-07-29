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  4. «Я обязательно сделаю много детей и получу второе высшее». Трусова ответила на вопросы блиц-интервью

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«Я обязательно сделаю много детей и получу второе высшее». Трусова ответила на вопросы блиц-интервью
Трусова: обязательно сделаю много детей и получу второе высшее.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) ответила на вопросы блица.

«Мой любимый элемент фигурного катания – это... лутц.

Для меня сейчас главная роль... мамы и жены.

Мой любимый цвет волос... зависит от настроения, но сейчас – блонд.

Если бы я была смелее, я бы... меньше стрессовала.

Я обязательно еще сделаю... много детей.

Я обязательно еще получу... второе высшее.

Я обязательно еще создам... свой бренд.

Пять лет назад я не могла поверить, что... на самом деле, я во все могу поверить», – сказала Трусова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Золотое яблоко
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Много квадов, много собак, много детей, много высших образований.......
ОтветElenavasilevna
Много квадов, много собак, много детей, много высших образований.......
Про собак уже не пишет. Хотя собачник(ца) это диагноз ))).
Ну Макар, если не знал, то теперь знает.
ОтветKaterina Sunny
Ну Макар, если не знал, то теперь знает.
Вы о детях?) Саша всю дорогу про много детей говорит, так что знал, конечно)
ОтветKaterina Sunny
Ну Макар, если не знал, то теперь знает.
Для этого не обязательно быть Макаром.
Её книгой Гинесса по голове припечатало что ли)), всё надо больше, чем у других, быстрей беги диплом покупать, а то Алина З. 4 диплома за это время получит
ОтветЭлен Карташова
Её книгой Гинесса по голове припечатало что ли)), всё надо больше, чем у других, быстрей беги диплом покупать, а то Алина З. 4 диплома за это время получит
Вообще Трусова в физкультурный пошла в 2022, как Щербакова и Косторная. Очень странно, если в МГУ ей диплом выдали, а в физкультурном нет.
ОтветKaterina Sunny
Вообще Трусова в физкультурный пошла в 2022, как Щербакова и Косторная. Очень странно, если в МГУ ей диплом выдали, а в физкультурном нет.
Так в МГУ она перевелась из физкультурного (каким образом???) в середине первого учебного года
Насколько же на ее фоне выглядят адекватно Настя Мишина и Аня Щербакова, не устраивающие из каждого дня своей жизни пиар-цирк, не коллекционирующие дипломы «а шоб было». Земля и небо просто. Во всех смыслах.
ОтветOlga Solnceva
Насколько же на ее фоне выглядят адекватно Настя Мишина и Аня Щербакова, не устраивающие из каждого дня своей жизни пиар-цирк, не коллекционирующие дипломы «а шоб было». Земля и небо просто. Во всех смыслах.
Комментарий скрыт
ОтветOlga Solnceva
Насколько же на ее фоне выглядят адекватно Настя Мишина и Аня Щербакова, не устраивающие из каждого дня своей жизни пиар-цирк, не коллекционирующие дипломы «а шоб было». Земля и небо просто. Во всех смыслах.
+++
Как вовремя сорвался с крючка Марк))
Просто порадуемся за умного парня...

Кмк, мнение Макара Александра вообще не спрашивает.
ОтветOlga.t
Как вовремя сорвался с крючка Марк)) Просто порадуемся за умного парня... Кмк, мнение Макара Александра вообще не спрашивает.
Комментарий скрыт
ОтветOlga.t
Как вовремя сорвался с крючка Марк)) Просто порадуемся за умного парня... Кмк, мнение Макара Александра вообще не спрашивает.
Зачем его спрашивать??? Кто такой Макар и кто Саша! Саша без Макара проживёт,а вот Макар без Саши...
Рожай много детей, это хорошо.
Только не надо больше "забирать диплом" о высшем образовании.
Учиться в понимании этого слова ты все равно не будешь. И не надо угрожать)))
Господи, да что она вообще несет? В мое время родить и воспитать 3-4 детей достойными членами общества было чуть ли не миссией всей семьи. Включались в этот процесс все, помимо родителей - бабушки, дедушки, тети, дяди, каждый вкладывался в детей и старался помочь. И даже с такой помощью это было ОЧЕНЬ сложно. Особенно, если хочешь всем дать образование, помочь с жильем, вложить мозг в голову ребенка. А тут 22летнее чудо с пруда с купленным дипломом МГУ вещает какую-то ересь. Тьфу. Воистину журналистка «с гладкой подкоркой», как тут уже кто-то написал.
ОтветOlga Solnceva
Господи, да что она вообще несет? В мое время родить и воспитать 3-4 детей достойными членами общества было чуть ли не миссией всей семьи. Включались в этот процесс все, помимо родителей - бабушки, дедушки, тети, дяди, каждый вкладывался в детей и старался помочь. И даже с такой помощью это было ОЧЕНЬ сложно. Особенно, если хочешь всем дать образование, помочь с жильем, вложить мозг в голову ребенка. А тут 22летнее чудо с пруда с купленным дипломом МГУ вещает какую-то ересь. Тьфу. Воистину журналистка «с гладкой подкоркой», как тут уже кто-то написал.
А во сколько надо думать об этом,чтобы успеть родить много детей и ещё успеть восстановиться между родами-кормешками???
ОтветДевочка с севера
А во сколько надо думать об этом,чтобы успеть родить много детей и ещё успеть восстановиться между родами-кормешками???
Мама Ани Щербаковой родила троих, причем первого ребенка в 27. И ничего , прекрасно восстановилась между «родами-кормежками», вообще не выглядит на свои 50 сейчас. Кстати, выпускница МГУ, только геологического факультета , и уж точно не «забирала диплом», я думаю. Девочки у нее все достойно воспитанные. А в случае Трусовой роды в двадцатник и прочие проявления не от великого ума.
Сделает много детей, мда..уровень журналистки МГУ.
А по 2 высших нынче модно? Коль одного купленного мало потешить тщеславие?

Ты б хоть школьную программу прочитала, журналистка
ОтветСрезик
Сделает много детей, мда..уровень журналистки МГУ. А по 2 высших нынче модно? Коль одного купленного мало потешить тщеславие? Ты б хоть школьную программу прочитала, журналистка
Просто нынче журналист не тот, кто пишет, а тот, кто журналы листает. Не читая.
Конечно второе высшее хочет. Ведь журналистика в МГУ - это так легко оказалось! Ррраз, и поехала, "забрала" диплом. Все преподы добрые все ставят автоматом. В учебной части тоже все добрые, ходить не надо. Так с десяток дипломов еще можно "забрать". Одновременно с процессом делания детей. "Люди ночами делают новых людей" (с)
"Я обязательно уйду в третий раз от ТШТ в шоу-академию "АП"...
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