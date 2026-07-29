«Я обязательно сделаю много детей и получу второе высшее». Трусова ответила на вопросы блиц-интервью
Трусова: обязательно сделаю много детей и получу второе высшее.
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) ответила на вопросы блица.
«Мой любимый элемент фигурного катания – это... лутц.
Для меня сейчас главная роль... мамы и жены.
Мой любимый цвет волос... зависит от настроения, но сейчас – блонд.
Если бы я была смелее, я бы... меньше стрессовала.
Я обязательно еще сделаю... много детей.
Я обязательно еще получу... второе высшее.
Я обязательно еще создам... свой бренд.
Пять лет назад я не могла поверить, что... на самом деле, я во все могу поверить», – сказала Трусова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Золотое яблоко
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Просто порадуемся за умного парня...
Кмк, мнение Макара Александра вообще не спрашивает.
Только не надо больше "забирать диплом" о высшем образовании.
Учиться в понимании этого слова ты все равно не будешь. И не надо угрожать)))
А по 2 высших нынче модно? Коль одного купленного мало потешить тщеславие?
Ты б хоть школьную программу прочитала, журналистка