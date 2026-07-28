Дмитрий Губерниев: «Титулов Загитовой недостаточно, чтобы работать с детьми. Надеюсь, у нее есть соответствующее образование»

Губерниев: титулов Загитовой недостаточно, чтобы работать с детьми.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев отреагировал на перепалку олимпийской чемпионки Алины Загитовой c хореографом Иваном Ригини .

Ранее Ригини усомнился, что Загитова сможет чему-нибудь научить фигуристов. В этом году планируется открытие Центра фигурного катания в Казани, который будет носить имя олимпийской чемпионки.

Загитова ответила хореографу в соцсети: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. А чего добился ты, как говорится?!!!»

– Я искренне надеюсь, что у Алины есть соответствующее образование, чтобы работать с детьми. Мне кажется, титулов недостаточно. Я очень надеюсь, что образование у Загитовой есть, я не в курсе ее дипломов.

Но если образование есть – пожалуйста, флаг в руки. А если нет, с позиции своих титулов она, безусловно, может чему‑то научить, но у тренера должны быть знания по биохимии, спортивной медицине, педагогике, анатомии.

Вот у меня, например, красный диплом института физкультуры. Я хоть и не великий спортсмен, как Загитова, но тренером работать могу, потому что у меня есть соответствующее образование. Вопрос, какое образование у Алины?

– Не жестковато ли Загитова ответила Ригини?

– Переход на личности – это всегда плохо, тут даже обсуждать нечего, – сказал Губерниев.

Тарасова о словах Ригини про Загитову: «Я в недоумении от этого высказывания. Алина – очень способный человек, интересная девочка»