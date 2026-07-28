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  4. Дмитрий Губерниев: «Титулов Загитовой недостаточно, чтобы работать с детьми. Надеюсь, у нее есть соответствующее образование»

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Дмитрий Губерниев: «Титулов Загитовой недостаточно, чтобы работать с детьми. Надеюсь, у нее есть соответствующее образование»
Губерниев: титулов Загитовой недостаточно, чтобы работать с детьми.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на перепалку олимпийской чемпионки Алины Загитовой c хореографом Иваном Ригини.

Ранее Ригини усомнился, что Загитова сможет чему-нибудь научить фигуристов. В этом году планируется открытие Центра фигурного катания в Казани, который будет носить имя олимпийской чемпионки.

Загитова ответила хореографу в соцсети: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. А чего добился ты, как говорится?!!!»

– Я искренне надеюсь, что у Алины есть соответствующее образование, чтобы работать с детьми. Мне кажется, титулов недостаточно. Я очень надеюсь, что образование у Загитовой есть, я не в курсе ее дипломов.

Но если образование есть – пожалуйста, флаг в руки. А если нет, с позиции своих титулов она, безусловно, может чему‑то научить, но у тренера должны быть знания по биохимии, спортивной медицине, педагогике, анатомии.

Вот у меня, например, красный диплом института физкультуры. Я хоть и не великий спортсмен, как Загитова, но тренером работать могу, потому что у меня есть соответствующее образование. Вопрос, какое образование у Алины?

– Не жестковато ли Загитова ответила Ригини?

– Переход на личности – это всегда плохо, тут даже обсуждать нечего, – сказал Губерниев. 

Тарасова о словах Ригини про Загитову: «Я в недоумении от этого высказывания. Алина – очень способный человек, интересная девочка»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАлина Загитова
logoженское катание
Иван Ригини (Бариев)
logoСборная России по фигурному катанию
logoДмитрий Губерниев
logoМатч ТВ
Школа Загитовой

Комментарии

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Наличие дипломов и образования, как это ни прискорбно, не равно наличию знаний.
ОтветJoker2104
Наличие дипломов и образования, как это ни прискорбно, не равно наличию знаний.
Абсолютно верно!
ОтветJoker2104
Наличие дипломов и образования, как это ни прискорбно, не равно наличию знаний.
В случае с Загитовой абсолютно точно!
Я очень надеюсь, что образование у Загитовой есть, я не в курсе ее дипломов.
____________
дипломов - хоть жуй, противоестественным образом
а вот образования, как раз - нет
Губерниев: «Я не в курсе ее дипломов».

Не верю 🤣 у него стоит будильник на любое телодвижение Загитовой.
ОтветYasenka
Губерниев: «Я не в курсе ее дипломов». Не верю 🤣 у него стоит будильник на любое телодвижение Загитовой.
Надеюсь только будильник .
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Надеюсь только будильник .
О божечки 🤣🫢
Здесь сложно не согласиться с мистером майонезом, алиночка берега попутала
ОтветArty K.
Здесь сложно не согласиться с мистером майонезом, алиночка берега попутала
А про других он почему-то не интересуется образование. Вот что странно. Полина Цурская тренирует в России, выводила девочку на Олимпиаде из Израиля, у Тутберидзе работала, образование имеется? Полно, кто там пытается кого-то учить, не имеет соответствующего образования. Это должно распространяться тогда на всех, а не выборочно на "любимок" Губерниева?
ОтветРоман Цыренков
А про других он почему-то не интересуется образование. Вот что странно. Полина Цурская тренирует в России, выводила девочку на Олимпиаде из Израиля, у Тутберидзе работала, образование имеется? Полно, кто там пытается кого-то учить, не имеет соответствующего образования. Это должно распространяться тогда на всех, а не выборочно на "любимок" Губерниева?
Загибот мужского пола - это что-то новенькое. Но суть та же: отвечать всерьёз - не уважать себя.
Сам г-н майонез регулярно переходит на личности. Бревно из глаза вынь.
Губернев закончил институт физкультуры 30 лет назад и ни одного дня не работал как тренер. Так что диплом его давно просрочен и он не имеет право на тренерскую работу. Да и никто на работу как тренера его не возьмет.
ОтветСерый59
Губернев закончил институт физкультуры 30 лет назад и ни одного дня не работал как тренер. Так что диплом его давно просрочен и он не имеет право на тренерскую работу. Да и никто на работу как тренера его не возьмет.
Он и не рвется. У него журналистское образование.
ОтветСерый59
Губернев закончил институт физкультуры 30 лет назад и ни одного дня не работал как тренер. Так что диплом его давно просрочен и он не имеет право на тренерскую работу. Да и никто на работу как тренера его не возьмет.
диплом не может быть просрочен
Без сносок на Алину или других фигуристов(ок), но когда в фк требовалось проф. образование? Достаточно пробежаться по сайту МАФКК, чтобы понять, что там треть действующих тренеров вообще без проф. образования. У той же Кустаровой образование среднее и получено гораздо позже, чем она начала тренировать. У Дудакова тоже образование получено позже начала работы тренером. Мешало ему это ставит базу фигуристам? Можно иметь несколько образований и быть неспособным ничему научить. А с Алиной посмотрим.
ОтветНаталья Трофимова
Без сносок на Алину или других фигуристов(ок), но когда в фк требовалось проф. образование? Достаточно пробежаться по сайту МАФКК, чтобы понять, что там треть действующих тренеров вообще без проф. образования. У той же Кустаровой образование среднее и получено гораздо позже, чем она начала тренировать. У Дудакова тоже образование получено позже начала работы тренером. Мешало ему это ставит базу фигуристам? Можно иметь несколько образований и быть неспособным ничему научить. А с Алиной посмотрим.
Дудаков ставит отвратительную читтерскую технику, которая расчитана на бараний детский вес и крутку. Взрослея, подростки всё теряют и после 20 (а то и раньше) не способны откатать даже показалку с хорошими элементами
ОтветНаталья Трофимова
Без сносок на Алину или других фигуристов(ок), но когда в фк требовалось проф. образование? Достаточно пробежаться по сайту МАФКК, чтобы понять, что там треть действующих тренеров вообще без проф. образования. У той же Кустаровой образование среднее и получено гораздо позже, чем она начала тренировать. У Дудакова тоже образование получено позже начала работы тренером. Мешало ему это ставит базу фигуристам? Можно иметь несколько образований и быть неспособным ничему научить. А с Алиной посмотрим.
Кустарова, Дудаков, Тутберидзе- тоже начинали с громкой саморекламы?
Переход на личности - это , как раз про Губерниева😂
У Загитовой есть знания, а у Губерниева, кроме диплома и громкого голоса - ничего.
Ответdima-dorozhkin
У Загитовой есть знания, а у Губерниева, кроме диплома и громкого голоса - ничего.
Знания и Загитова -это что-то из разных вселенных.
Да-а-а. У Загитовой кроме полного комплекта золотых медалей одиночного ФК ещë и собственная школа ФК будет, прикинь! Обалдеть, обломаться и разорваться! Вах, вах, вах, а мы-то лучше, а нам не дали. Пока вы страдаете, Загитова ещë что-нибудь придумает. Удачи ей и всем остальным нашим фигуристкам во всех их начинаниях.
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