  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Татьяна Тарасова: «Полностью поддерживаю выделение грантов на ледовые шоу. Рада, что Плющенко проводит шоу, в этом большая польза для страны»

0
Татьяна Тарасова: «Полностью поддерживаю выделение грантов на ледовые шоу. Рада, что Плющенко проводит шоу, в этом большая польза для страны»
Тарасова: поддерживаю выделение грантов на ледовые шоу от государства.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в ситуации с грантами на проведение ледовых шоу.

Академия Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу «Снежная королева». Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. После новостей об этом Плющенко подвергся критике. 

«Плющенко критикуют за гранты от государства? Я приведу простой пример. В свое время был замечательный организатор шоу Том Коллинз. У него катались фигуристы из всех стран мира, лучшие из лучших.

Никто никогда не критиковал его за то, что не патриот США. Там просто не принято так высказываться. А у нас Плющенко, наоборот, ругают за то, что его сын будет выступать за другую страну. Мне это очень не нравится.

Я полностью поддерживаю и выделение грантов на проведение ледовых шоу, и их запросы. Нам эти деньги в свое время не давали, а теперь государство готово помогать. Это абсолютно взаимовыгодная история.

Я рада, что Женя занимается проведением шоу. В этом есть большая польза для нашей страны», – сказала Тарасова

Что там с грантами на шоу: кто получил больше всех и просила ли опять Загитова?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoЕвгений Плющенко
logoТатьяна Тарасова
logoАкадемия Плющенко
ледовые шоу
logoденьги

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
А в чём польза-то? И не только шоу Плющенко, а вообще всех шоу? Сейчас и так недостатка в развлекательных программах нет, скорее наоборот избыток. Людям уже давно приелось это всё
ОтветKareglazaya
А в чём польза-то? И не только шоу Плющенко, а вообще всех шоу? Сейчас и так недостатка в развлекательных программах нет, скорее наоборот избыток. Людям уже давно приелось это всё
Комментарий скрыт
ОтветKareglazaya
А в чём польза-то? И не только шоу Плющенко, а вообще всех шоу? Сейчас и так недостатка в развлекательных программах нет, скорее наоборот избыток. Людям уже давно приелось это всё
А в чём польза-то?
_______
пролов надо же надо отвлекать от реальности. Всё чётко по лекалам.
Плющенко пусть у Алиева деньги просит
ОтветIlya Volkov
Плющенко пусть у Алиева деньги просит
Вчера, по моему, президенты РФ и Азербайджана созванивались. Наверняка по вопросу грантов Плющенко. Потому что он делает большое дело ( по версии Тарасовой).
ОтветIlya Volkov
Плющенко пусть у Алиева деньги просит
Димон вроде не особо богат.
Коллинз делал это за свои деньги, а не за деньги государства
ОтветAndorbul
Коллинз делал это за свои деньги, а не за деньги государства
Тарасовой детали совсем не важны ни в чем. Это танк, прущий вперёд под истерику).
Ответagentkuper
Тарасовой детали совсем не важны ни в чем. Это танк, прущий вперёд под истерику).
причем танк, лишенный интеллекта и не подозревающий о его наличии у окружающих
Я кверху жопой на огороде редиску сажаю чтобы с голоду не сдохнуть. Какая мне науй польза от вашего сраного шоу!!!!
ОтветЕвгений Сорокин
Я кверху жопой на огороде редиску сажаю чтобы с голоду не сдохнуть. Какая мне науй польза от вашего сраного шоу!!!!
От шоу пользы никакой. Но высаживание редиски с целью «с голоду не сдохнуть» - нерентабельно, держу в курсе.
ОтветВечно в бане
От шоу пользы никакой. Но высаживание редиски с целью «с голоду не сдохнуть» - нерентабельно, держу в курсе.
Ок, буду иметь в виду.
интересно, что бы она сказала, если бы эти гранты выделялись от пенсии, которую ей выплачивают?
ОтветРжевский
интересно, что бы она сказала, если бы эти гранты выделялись от пенсии, которую ей выплачивают?
Обматерила бы всех трехэтажным
ОтветРжевский
интересно, что бы она сказала, если бы эти гранты выделялись от пенсии, которую ей выплачивают?
На днях знакомый - водитель скорой помощи - рассказал, приносят им бумагу на подпись, что они в добровольном порядке просят удержать с их зарплаты по 1 000 руб на помощь - сами знаете чего. А потом та самая партия торжественно передаст гуманитарку и тп от своего имени.
Может, сумму грантов лучше туда, чем с копеечной зарплаты водителей и фельдшеров скорой?
Какой страны? Конкретнее
Тарасова: за деньги - да.
Что за дичь. Том Коллинз этот находил деньги, организовывал шоу и пытался заработать. Это так работает. Организовать шоу и потом на нем зарабатывать. У нас же берут у государства миллионы, делают на них шоу,а прибыль себе. Это как? Я прошу грант у страны 100 млн, на эти деньги открываю на побережье парк аттракционов и рублю деньги. Такой бизнес проект?
Ответsavage
Что за дичь. Том Коллинз этот находил деньги, организовывал шоу и пытался заработать. Это так работает. Организовать шоу и потом на нем зарабатывать. У нас же берут у государства миллионы, делают на них шоу,а прибыль себе. Это как? Я прошу грант у страны 100 млн, на эти деньги открываю на побережье парк аттракционов и рублю деньги. Такой бизнес проект?
Именно так, а если неё выгорит, то можно подстраховаться, сразу половину по карманам растырить.
Для какой страны? Для любителей фигурного катания, это ваша страна? А сколько вы с этого поимете?Один на хоккее бабло рубит, другие на фигурке, вот молодцы. А в стране 80 % людей со своими проблемами, может им помочь. А хотите шоу делать, делайте за свои!!!
Ледовое шоу это коммерческое мероприятие. Почему вообще государство должно выделять на это деньги?
Ответчеловек1
Ледовое шоу это коммерческое мероприятие. Почему вообще государство должно выделять на это деньги?
Комментарий скрыт
ОтветBlack&White
Комментарий скрыт
Нисколько не нужно выделять. Раз не окупается - значит оно нах никому не нужно. Пусть ищет спонсоров и вперед, впервые в мире (нет).
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Странно, что Плющенко не отметили попаданием в Зал славы еще за достижения в годы его карьеры. И его, и Тутберидзе нужно включить в список»
Тарасова о словах Плющенко про «деградацию фигурного катания»: «Это неправда, такого быть не может. Все работают – и тренеры, и спортсмены»
Чем Плющенко возмущает нашу фигурку (и не только): от перехода сына до грантов на шоу
Рекомендуем
Главные новости
Семененко, Кондратюк, Кагановская, Некрасов и еще 16 российских фигуристов получили нейтральный статус
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Мария Павлова: «В Японии удивительная публика. Фигуристы не зря обожают там кататься: это всегда очень теплый прием»
Мария Павлова: «Чок и Бейтс мне казались недосягаемыми небожителями. Но потом мы разговорились с Мэди в раздевалке – она невероятно милая и добрая»
ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ
Американская фигуристка Гленн о работе ТВ-журналистов: «Мы не обязаны устраивать реалити из своих страданий. Если зрители хотят развлечения — пусть приходят на шоу»
Елена Костылева: «Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап в Китай. У нас отличный коннект»
Валиева опубликовала фото из Парижа: «Геолокация: внутри своей мечты ✨»
Фото
Гусева и Овчинников, выступающие в паре, получили нейтральный статус
Елена Костылева: «Готовлю тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной»
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Если Малинин не поедет на Гран-при, это абсолютно нормально. Он может себе позволить хоть год не кататься, потому что суперталантлив»
Ковтун об уходе Петросян из группы Тутберидзе: «Их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению»
Фигурист Игнатов: «В детстве я смотрел футбол активно, но на этом ЧМ – минут 20 максимум. Не хватает времени сильно во все погружаться»
Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»
Фото
Волков о совместном кэмпе с Амодио: «Восхищен, насколько Флоран вкладывается в работу. Он открытый в общении, без ненужного пафоса – профессионал»
Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция – у меня ощущение, что это повторится сейчас»
Навка о допуске фигуристов: «Огромная победа, несмотря на то, что без флага и гимна. Думаю, это вопрос времени»
Владимир Морозов: «Давно пора было вернуть наших спортсменов. Надеюсь, что все будет без каких‑либо подводных камней»
Бестемьянова о допуске фигуристов: «Испытываю огромную радость, что это наконец‑то произошло»
Илья Авербух: «Москвина – выдающийся тренер и человек, на которого всем нам надо равняться»