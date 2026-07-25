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Светлана Журова: «Если бы Плющенко сказал, что все мировое фигурное катание в целом деградирует, то все бы воскликнули: какой молодец!»
Журова: фигурное катание деградирует в мире в целом, но не в России.

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о критике в адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из-за слов о «деградации» фигурного катания в России.

Ранее Плющенко объяснил переход своего сына-фигуриста Александра в сборную Азербайджана: «У нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь – это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов». 

«Деградация в мире произошла и в том числе потому, что изменились правила мирового фигурного катания и уменьшилась сложность элементов. Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьезного уровня, уровня ультра-си.

А наши соперники снижают этот уровень в мире и, если честно, устраивают деградацию фигурного катания. Они, а не мы. И если бы Евгений Плющенко сказал, что все мировое фигурное катание в целом деградирует, то все бы воскликнули: какой молодец!

ISU сейчас меняют правила в угоду, может быть, качеству, а не в угоду сложности. Элементы теперь делать легче, падений меньше, конкуренция выше. Потому что спортсменов, исполняющих эти прыжки, становится больше по сравнению с теми временами, когда наши девушки, например Александра Трусова, по пять четверных прыжков включали в свою программу. И бороться с ними было бесполезно, хоть умри.

И снижение уровня фигурного катания в мире, к сожалению, происходит. Но без нашего участия», – подчеркнула Журова. 

Дегтярев о словах Плющенко: «Напоминает позицию релокантов после начала СВО. Им казалось, что они – совесть нации»

От прогресса к деградации: как Плющенко поменял взгляд на нашу фигурку после трансфера сына

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoISU
logoЕвгений Плющенко
logoСветлана Журова
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Да, успокойся уже! В стране полно других проблем, чем впрягаться каждый день за Плющенко. Депутатка тоже мне!
ОтветГуго Оберштейн
Да, успокойся уже! В стране полно других проблем, чем впрягаться каждый день за Плющенко. Депутатка тоже мне!
Так впрягается - ощущение, что она соучредитель школа Плющенко или грант личной подписью подписала.
Ответmit-byer
Так впрягается - ощущение, что она соучредитель школа Плющенко или грант личной подписью подписала.
Это секта просто
Надоело уже мусолить эту тему, честно. Все прекрасно видели, что он сказал.
Откажите ему в грантах и пусть своей работой доказывает свой статус, а не языком.
Возможно, все воскликнули бы - Какой молодец! - если бы Плющенко в этой ситуации промолчал.
Журовой больше нечего делать, как выдумывать за Плющенко того, чего не было.
Ответтучка60
Журовой больше нечего делать, как выдумывать за Плющенко того, чего не было.
Он молодец, просто не то сказал, что надо было сказать. Не в ту струю попал, не в ту дверь🤷‍♀️
Если бы , да кабы. Слово -не воробей. Зачем он тогда русские города перечислял? По , которым ездить позорно, по его мнению(((
Такое ощущение, что Журова получила депутатское задание отбелить Плющенко, а лучше и всех, Гнома и мать его экс-Батурину_)
Товарищ депутат! Вы же не рынке торгуете. Как с точки зрения закона оценить его поступок?
Да возмутило не то, что он определил как деградацию (лично меня), а то с каким высокомерием и презрением он говорил о наших российских городах.Но госпожа депутатша этого "в упор не видит". Видимо так же на это дело смотрит. И ведь не "жмет "депутатское кресло.... Хоть от Перми, хоть от Кирова....
ОтветКатя Нечаева
Да возмутило не то, что он определил как деградацию (лично меня), а то с каким высокомерием и презрением он говорил о наших российских городах.Но госпожа депутатша этого "в упор не видит". Видимо так же на это дело смотрит. И ведь не "жмет "депутатское кресло.... Хоть от Перми, хоть от Кирова....
а когда тут постоянно пишут про водокачки в этих городах, это нормально?
Ответalinal
а когда тут постоянно пишут про водокачки в этих городах, это нормально?
Вы это серьезно? А что? здесь собрались публичные личности, теребящие бюджет на "плюшки"?. Плющ -хоть и не с "ума палатой", но всё-таки личность известная
Да еще и претендующая на "первые роли" в фк.
Почему , не говорят про контекст ведь он не просто сказал про деградацию а в тот момент когда наши отстранены , аргументом о деградации он говорил почему его сын будет выступать за другую страну и когда объявлено было что младший Плющенко меняет гражданство нас ещё не вернули . всё в одно сложилось а не то что просто обиделись на Плющенко , неуместно высказался в неподходящее время .
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Почему , не говорят про контекст ведь он не просто сказал про деградацию а в тот момент когда наши отстранены , аргументом о деградации он говорил почему его сын будет выступать за другую страну и когда объявлено было что младший Плющенко меняет гражданство нас ещё не вернули . всё в одно сложилось а не то что просто обиделись на Плющенко , неуместно высказался в неподходящее время .
Вот именно. Плющенко попытался объяснить переход своего сына, мягко говоря, посредственного фигуриста, под другой флаг, деградацией российского фигурного катания) Хотя где российское ФК по своему уровню и где Саша Плющенко. Скажи Плющенко старший как есть, что сын переходит, потому что не конкурентоспособен в России, вопросов было бы гораздо меньше, наоборот, многие отнеслись бы с пониманием.
ОтветЯгун Ягунини
Вот именно. Плющенко попытался объяснить переход своего сына, мягко говоря, посредственного фигуриста, под другой флаг, деградацией российского фигурного катания) Хотя где российское ФК по своему уровню и где Саша Плющенко. Скажи Плющенко старший как есть, что сын переходит, потому что не конкурентоспособен в России, вопросов было бы гораздо меньше, наоборот, многие отнеслись бы с пониманием.
немного не так. . "Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами". как по мне, так он прямо сказал, что его сын тут никому даром не дался и ни на что претендовать не может. А в другой сборной у него есть шанс куда-то поехать
А деградация наступает, когда люди варятся в собственном соку. Не было наших на МС и там уровень спортсменок упал. В принципе, новые правила, которые сейчас вводит ИСУ именно о деградации и говорят. Тут сократили, там облегчили, здесь урезали, как итог - чемпионка ОИ без четверных. И всех там это устраивает.
Журова в целом не очень умная. А этой эквилибристикой все больше и больше чуши порет. Молчала бы уже.
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