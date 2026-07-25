Светлана Журова: «Если бы Плющенко сказал, что все мировое фигурное катание в целом деградирует, то все бы воскликнули: какой молодец!»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о критике в адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из-за слов о «деградации» фигурного катания в России.
Ранее Плющенко объяснил переход своего сына-фигуриста Александра в сборную Азербайджана: «У нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь – это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов».
«Деградация в мире произошла и в том числе потому, что изменились правила мирового фигурного катания и уменьшилась сложность элементов. Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьезного уровня, уровня ультра-си.
А наши соперники снижают этот уровень в мире и, если честно, устраивают деградацию фигурного катания. Они, а не мы. И если бы Евгений Плющенко сказал, что все мировое фигурное катание в целом деградирует, то все бы воскликнули: какой молодец!
ISU сейчас меняют правила в угоду, может быть, качеству, а не в угоду сложности. Элементы теперь делать легче, падений меньше, конкуренция выше. Потому что спортсменов, исполняющих эти прыжки, становится больше по сравнению с теми временами, когда наши девушки, например Александра Трусова, по пять четверных прыжков включали в свою программу. И бороться с ними было бесполезно, хоть умри.
И снижение уровня фигурного катания в мире, к сожалению, происходит. Но без нашего участия», – подчеркнула Журова.
Дегтярев о словах Плющенко: «Напоминает позицию релокантов после начала СВО. Им казалось, что они – совесть нации»
От прогресса к деградации: как Плющенко поменял взгляд на нашу фигурку после трансфера сына
Комментарии
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Откажите ему в грантах и пусть своей работой доказывает свой статус, а не языком.
Да еще и претендующая на "первые роли" в фк.
А деградация наступает, когда люди варятся в собственном соку. Не было наших на МС и там уровень спортсменок упал. В принципе, новые правила, которые сейчас вводит ИСУ именно о деградации и говорят. Тут сократили, там облегчили, здесь урезали, как итог - чемпионка ОИ без четверных. И всех там это устраивает.