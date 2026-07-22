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  4. Медведева о поражении на Олимпиаде: «Пробовала работать с психологом. Психолог направил к психиатру. Психиатр назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь»

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Медведева о поражении на Олимпиаде: «Пробовала работать с психологом. Психолог направил к психиатру. Психиатр назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь»
Медведева рассказала, что отказалась пить антидепрессанты после поражения на ОИ.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как справлялась с поражением на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Самое тяжелое – это даже не сама Олимпиада, а то, что за ней тянется. Потому что самым сложным для меня был период после Олимпиады, когда я вернулась домой. Тогда каждый кому не лень ко мне подходил и говорил: нам тебя так жалко, ты должна была выиграть. Так жаль, что ты не выиграла, Жень, так жаль. Я от этого уехала тренироваться в другую страну.

Я пробовала работать с психологом. Психолог меня направил к психиатру. Психиатр мне назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь. Я ничего не пила. Хотя мне положили таблеточки и говорят: давай, у тебя острая неврастения, нам нужно тебя вылечить. Думаю: может, вы меня еще в психушку положите? Для меня это был мой первый и последний поход к психиатру. Я поняла, что на таблетки садиться не согласна и, как барон Мюнхгаузен, себя за косичку вытянула за несколько лет», – сказала Медведева на своем ютуб-канале.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЕвгения Медведева
logoСборная России по фигурному катанию
logoженское катание
logoПхенчхан-2018
психология
logoЗдоровье

Комментарии

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Жаль, что многие люди считают стыдным лечить психологические проблемы и предпочитают сами « вытягивать себя за косичку».
Женя вроде такая молодая, но, наверное, это генетически передается.
Болит зуб - пьем таблетки, болит душа - не надо мне таблетки, я что, псих?!!((
ОтветYana0808B
Жаль, что многие люди считают стыдным лечить психологические проблемы и предпочитают сами « вытягивать себя за косичку». Женя вроде такая молодая, но, наверное, это генетически передается. Болит зуб - пьем таблетки, болит душа - не надо мне таблетки, я что, псих?!!((
Да, очень жаль, что Женя так стигматизирует лечение ментальных проблем, тем более перед своими (часто неуравновешенными) поклонниками.
ОтветYana0808B
Жаль, что многие люди считают стыдным лечить психологические проблемы и предпочитают сами « вытягивать себя за косичку». Женя вроде такая молодая, но, наверное, это генетически передается. Болит зуб - пьем таблетки, болит душа - не надо мне таблетки, я что, псих?!!((
Комментарий скрыт
Ну, если Женя и правда до сих пор считает, что ее "задвинули" на Олимпиаде, то как будто бы не очень и вытянула.
ОтветАрктический Лед
Ну, если Женя и правда до сих пор считает, что ее "задвинули" на Олимпиаде, то как будто бы не очень и вытянула.
Ну она на загимед хорошо заработала и сейчас держится за счет этого . Она постоянно в теме .
ОтветLapo Elkann
Ну она на загимед хорошо заработала и сейчас держится за счет этого . Она постоянно в теме .
Хорошо если она все это говорит ради денег и охватов, а то даже жалко ее стало.
А может и стоило попить тогда антидепрессанты, а то который год эта тема не отпускает. А лучше бы качественную работу горя провела в длительной психотерапии. А то так явно и не отгоревала то серебро.
ОтветRaya
А может и стоило попить тогда антидепрессанты, а то который год эта тема не отпускает. А лучше бы качественную работу горя провела в длительной психотерапии. А то так явно и не отгоревала то серебро.
Комментарий скрыт
ОтветRaya
А может и стоило попить тогда антидепрессанты, а то который год эта тема не отпускает. А лучше бы качественную работу горя провела в длительной психотерапии. А то так явно и не отгоревала то серебро.
при чем здесь не отгоревала?
У нее только что вышел выпуск ее шоу "Бес комментариев", и в гостях сестры Аверины, и естественно они говорят про 2 место на олимпиаде
Олимпиада - это самое знаковое событие для спортсмена
Женя давно отпустила этот проигрыш и живет свою лучшую жизнь, но олимпиаду всегда будет вспоминать, как и другие олимпийцы
Прием медикаментов входит в комплекс терапии у прихотерапевта и психиатра. Многие считают, что сейчас со мной побеседуют, и все пройдет.
Это так не работает. Если Женя считает, что она вытянула себя "за волосы" сама, то судя по ее интервью и поведению, не уверен.
ОтветK@l@bok
Прием медикаментов входит в комплекс терапии у прихотерапевта и психиатра. Многие считают, что сейчас со мной побеседуют, и все пройдет. Это так не работает. Если Женя считает, что она вытянула себя "за волосы" сама, то судя по ее интервью и поведению, не уверен.
Смотря какие случаи. Если прям тяжёлый, то да, медикаментозная поддержка необходима. Если человек и так идёт нормально, ему это далеко не всегда нужно. А что не так с ней?) Вроде бы всё хорошо. Да, был сложный период, но он именно был, а теперь новая жизнь. Если вы про тянущееся из прошлого...так этот осадок с ней, увы, навсегда. Но жизнь продолжается, а она стирает многое на нет, ну или почти...
ОтветТайга86
Смотря какие случаи. Если прям тяжёлый, то да, медикаментозная поддержка необходима. Если человек и так идёт нормально, ему это далеко не всегда нужно. А что не так с ней?) Вроде бы всё хорошо. Да, был сложный период, но он именно был, а теперь новая жизнь. Если вы про тянущееся из прошлого...так этот осадок с ней, увы, навсегда. Но жизнь продолжается, а она стирает многое на нет, ну или почти...
Если психотерапевт отправляет к психиатру, это уже "звоночек" о тяжести случая. А Женя навряд ли пошла в районную поликлинику и работал специалист.
Переубедить спортсмена высшего уровня, прошедшего травму "второго места" практически нереально, тригером сработало "таблетка".
А "что с ней не так", можно определить по тому, что это ее не отпускает.
8 лет уж справиться не может.
ОтветLennuci
8 лет уж справиться не может.
Ну так а чего? Она всю жизнь будет это переживать, друго шанса уже не будет. Это нормально, учитывая что она всю сознательную жизнь шла к этому.
ОтветLennuci
8 лет уж справиться не может.
А почему вы о себе в третьем лице?
Так она на постоянной основе все это вспоминает, уж какой раз.
Несколько лет назад при очередной исповеди народу, не выдержала ее подруга Катя Боброва , которая и посоветовала обратиться к серьёзному врачу, раз никак не отпускает . ЕМ перестала с нею общаться .
Смакует свое второе место 9 ый год , поднаправляя своих на этот вечный хейт, чтобы не забывали ЗагиМед . А ведь весь он и закончился в 2018 г . Так как в спорт. время Загитовой она ей никогда конкуренткой и близко не была. Пошла карьера на закат. Но вот так и продержалась, якобы конкурентка благодаря искусственному ЗагиМед . Ни разу не обыграв при личных встречах.
На ОИ 18 г. Загитова прибыла первым номером будучи ЧР и ЧЕ . А через год и ЧМ взяла с большим преимуществом перед конкурентками.
ОтветAllaS
Так она на постоянной основе все это вспоминает, уж какой раз. Несколько лет назад при очередной исповеди народу, не выдержала ее подруга Катя Боброва , которая и посоветовала обратиться к серьёзному врачу, раз никак не отпускает . ЕМ перестала с нею общаться . Смакует свое второе место 9 ый год , поднаправляя своих на этот вечный хейт, чтобы не забывали ЗагиМед . А ведь весь он и закончился в 2018 г . Так как в спорт. время Загитовой она ей никогда конкуренткой и близко не была. Пошла карьера на закат. Но вот так и продержалась, якобы конкурентка благодаря искусственному ЗагиМед . Ни разу не обыграв при личных встречах. На ОИ 18 г. Загитова прибыла первым номером будучи ЧР и ЧЕ . А через год и ЧМ взяла с большим преимуществом перед конкурентками.
На постоянной основе у нас Аллас))копировать вставить уже на протяжении скольки лет!
ОтветAllaS
Так она на постоянной основе все это вспоминает, уж какой раз. Несколько лет назад при очередной исповеди народу, не выдержала ее подруга Катя Боброва , которая и посоветовала обратиться к серьёзному врачу, раз никак не отпускает . ЕМ перестала с нею общаться . Смакует свое второе место 9 ый год , поднаправляя своих на этот вечный хейт, чтобы не забывали ЗагиМед . А ведь весь он и закончился в 2018 г . Так как в спорт. время Загитовой она ей никогда конкуренткой и близко не была. Пошла карьера на закат. Но вот так и продержалась, якобы конкурентка благодаря искусственному ЗагиМед . Ни разу не обыграв при личных встречах. На ОИ 18 г. Загитова прибыла первым номером будучи ЧР и ЧЕ . А через год и ЧМ взяла с большим преимуществом перед конкурентками.
Медведева хоть это иногда вспоминает) А кое-кто вообще живёт тем временем, причем и сама, и поклонники...Такое впечатление, что прошлое - это было самое лучшее в её жизни. И я её понимаю) Потом пошёл полный бардак, со связями, деньгами, трусами, ещё бог знает чем, но только не тем, чем можно гордиться. Кстати, Жене есть что вспомнить и до тех ОИ, и после) Это главное. Это вам не на расписках и мигалках еле-еле шлемы собирать, там История, которая до сих пор будоражит умы...
Вот молодая женщина, вроде не дремучая бабка, а отношение к фармацевтике как в советское время. Не хватает только "ой, меня бы в психушку заперли и галоперидол начали колоть".
Множество людей чинит кукуху с помощью антидепрессантов, что в этом ужасного? Почему, когда температура, то никто не вопит в ужасе "как это я буду пить жаропонижающие!", когда аппендицит, то никто нормальный не лечит его заговором и подорожником, но как дело касается ментального здоровья, то начинается вот это странное. Большинство проблем с психикой имеет адекватное медикаментозное решение и не является никакой "шизой" и прочим.
ОтветЦветок ликориса
Вот молодая женщина, вроде не дремучая бабка, а отношение к фармацевтике как в советское время. Не хватает только "ой, меня бы в психушку заперли и галоперидол начали колоть". Множество людей чинит кукуху с помощью антидепрессантов, что в этом ужасного? Почему, когда температура, то никто не вопит в ужасе "как это я буду пить жаропонижающие!", когда аппендицит, то никто нормальный не лечит его заговором и подорожником, но как дело касается ментального здоровья, то начинается вот это странное. Большинство проблем с психикой имеет адекватное медикаментозное решение и не является никакой "шизой" и прочим.
++++++
ОтветЦветок ликориса
Вот молодая женщина, вроде не дремучая бабка, а отношение к фармацевтике как в советское время. Не хватает только "ой, меня бы в психушку заперли и галоперидол начали колоть". Множество людей чинит кукуху с помощью антидепрессантов, что в этом ужасного? Почему, когда температура, то никто не вопит в ужасе "как это я буду пить жаропонижающие!", когда аппендицит, то никто нормальный не лечит его заговором и подорожником, но как дело касается ментального здоровья, то начинается вот это странное. Большинство проблем с психикой имеет адекватное медикаментозное решение и не является никакой "шизой" и прочим.
У спортсменки 100-кратная осторожность к фармацевтике.
Думаю, что это у них уже "на подкорке"
Обе девушки заняли второе место, не потому что кто-то хотел их куда-то задвинуть и кого-то продвинуть. А потому что девушки занявшие первые места были сильнее в тот конкретный момент. Все эти «я сделала чисто, я всегда выигрывала с таким набором…, не может выиграть гимнастка с потерей» это реально объяснение для слабоумных, не знающих правила и находящихся в полном отрицании реальности людей. Можно выиграть и с падением и с потерей и обыграть чистую соперницу, потому что победу отпределяет сумма балов которая набирается не только чистотой но и сложностью исполненного контента. И если тебя обошли, то обошли. Думать, что кто-то там простив тебя заговоры плетет - чисто мания величая. Вместо того чтобы посмотреть распечатки кому за что сколько дали и тупо посчитать. Да, многие оценки могут быть на грани, спорные, но вы в таком виде спорта, вас не обязаны любить. Элементы сложности оцениваются тех блригадой и в обоих случаях 100 раз перепроверялись и были оценены корректно! (Говорю как человек, который болел за Женю и с ней плакала на Олимпиаде). Блин, испанский стыд уже от этих разговоров!
ОтветRagel
Обе девушки заняли второе место, не потому что кто-то хотел их куда-то задвинуть и кого-то продвинуть. А потому что девушки занявшие первые места были сильнее в тот конкретный момент. Все эти «я сделала чисто, я всегда выигрывала с таким набором…, не может выиграть гимнастка с потерей» это реально объяснение для слабоумных, не знающих правила и находящихся в полном отрицании реальности людей. Можно выиграть и с падением и с потерей и обыграть чистую соперницу, потому что победу отпределяет сумма балов которая набирается не только чистотой но и сложностью исполненного контента. И если тебя обошли, то обошли. Думать, что кто-то там простив тебя заговоры плетет - чисто мания величая. Вместо того чтобы посмотреть распечатки кому за что сколько дали и тупо посчитать. Да, многие оценки могут быть на грани, спорные, но вы в таком виде спорта, вас не обязаны любить. Элементы сложности оцениваются тех блригадой и в обоих случаях 100 раз перепроверялись и были оценены корректно! (Говорю как человек, который болел за Женю и с ней плакала на Олимпиаде). Блин, испанский стыд уже от этих разговоров!
Ну вроде хоть перестала вручать серебрянные медали в конце . насчёт принятия не принятия вторых мест меня больше удивляет что спортсмены которые сами выбрали субъективные виды спорта победы воспринимают как данность а поражение как несправедливость , я сейчас даже не конкретно про Медведеву она великая спору нет а в общем про ментальность систему .
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Ну вроде хоть перестала вручать серебрянные медали в конце . насчёт принятия не принятия вторых мест меня больше удивляет что спортсмены которые сами выбрали субъективные виды спорта победы воспринимают как данность а поражение как несправедливость , я сейчас даже не конкретно про Медведеву она великая спору нет а в общем про ментальность систему .
Может по-другому не работает мотивация для того чтобы переносить все эти нагрузки и болевые ощущения. Как стимул, что ты делаешь это все чтобы выиграть, стать чемпионом, окружение и родители и все остальные тоже так это воспринимают часто. А тут резко идет слом, цель не достигнута, а эта цель мотивировала годами. Возможно, человек ощущает в такой момент опустошение, потерю смысла. Медведева выбрала в тот момент оставить прежнюю цель, то есть выиграть золото ОИ, чтобы мб полностью не отказываться от своей цели, как временное поражение. Но уже организм не позволил, здоровье было потрачено, появились конкуренты с ультраси. Расстроиться это по человечески, почему за это осуждают? Неужели эти люди сами никогда не расстраиваются и с улыбкой спокойно принимают все неудачи, неуспехи? А уж за депрессию осуждать это просто край.
Женя не надо унывать, в спорте бывают победы и неудачи. Здоровья и быть добру!
Эх... А ведь был счастливый шанс выздороветь
ОтветБуратинка
Эх... А ведь был счастливый шанс выздороветь
Сочувствую вам
ОтветАленка_76
Сочувствую вам
Спасибо. Я действительно неизлечимо болен, но обойдусь без Вашей эмпатии.
В ответ, рекомендую открыть энкилопедию и почитать про то, когда психолог направляет к психиатру, а тот прописывает курс медикаментозного лечения.

Психологи тоже люди и любят получать деньги с клиентов. Но иногда, как в том меме, "на этом, наши полномочия - всё"

Вспоминается замечательная цитата доктора Тырса в исполнении Краско в фильме "Я остаюсь" на вопрос главврача "на тебя тут жалоба поступила - ты зачем пациентке из третьей палаты рекомендовал лечить запор ёршиком от унитаза?"
- так она отказалась принимать таблетки. Ей соседка сказала, что лучше втирать каплю Фери в руку, потому что Фери убивает больше микробов
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