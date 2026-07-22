Медведева о поражении на Олимпиаде: «Пробовала работать с психологом. Психолог направил к психиатру. Психиатр назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как справлялась с поражением на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
«Самое тяжелое – это даже не сама Олимпиада, а то, что за ней тянется. Потому что самым сложным для меня был период после Олимпиады, когда я вернулась домой. Тогда каждый кому не лень ко мне подходил и говорил: нам тебя так жалко, ты должна была выиграть. Так жаль, что ты не выиграла, Жень, так жаль. Я от этого уехала тренироваться в другую страну.
Я пробовала работать с психологом. Психолог меня направил к психиатру. Психиатр мне назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь. Я ничего не пила. Хотя мне положили таблеточки и говорят: давай, у тебя острая неврастения, нам нужно тебя вылечить. Думаю: может, вы меня еще в психушку положите? Для меня это был мой первый и последний поход к психиатру. Я поняла, что на таблетки садиться не согласна и, как барон Мюнхгаузен, себя за косичку вытянула за несколько лет», – сказала Медведева на своем ютуб-канале.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Женя вроде такая молодая, но, наверное, это генетически передается.
Болит зуб - пьем таблетки, болит душа - не надо мне таблетки, я что, псих?!!((
У нее только что вышел выпуск ее шоу "Бес комментариев", и в гостях сестры Аверины, и естественно они говорят про 2 место на олимпиаде
Олимпиада - это самое знаковое событие для спортсмена
Женя давно отпустила этот проигрыш и живет свою лучшую жизнь, но олимпиаду всегда будет вспоминать, как и другие олимпийцы
Это так не работает. Если Женя считает, что она вытянула себя "за волосы" сама, то судя по ее интервью и поведению, не уверен.
Переубедить спортсмена высшего уровня, прошедшего травму "второго места" практически нереально, тригером сработало "таблетка".
А "что с ней не так", можно определить по тому, что это ее не отпускает.
Несколько лет назад при очередной исповеди народу, не выдержала ее подруга Катя Боброва , которая и посоветовала обратиться к серьёзному врачу, раз никак не отпускает . ЕМ перестала с нею общаться .
Смакует свое второе место 9 ый год , поднаправляя своих на этот вечный хейт, чтобы не забывали ЗагиМед . А ведь весь он и закончился в 2018 г . Так как в спорт. время Загитовой она ей никогда конкуренткой и близко не была. Пошла карьера на закат. Но вот так и продержалась, якобы конкурентка благодаря искусственному ЗагиМед . Ни разу не обыграв при личных встречах.
На ОИ 18 г. Загитова прибыла первым номером будучи ЧР и ЧЕ . А через год и ЧМ взяла с большим преимуществом перед конкурентками.
Множество людей чинит кукуху с помощью антидепрессантов, что в этом ужасного? Почему, когда температура, то никто не вопит в ужасе "как это я буду пить жаропонижающие!", когда аппендицит, то никто нормальный не лечит его заговором и подорожником, но как дело касается ментального здоровья, то начинается вот это странное. Большинство проблем с психикой имеет адекватное медикаментозное решение и не является никакой "шизой" и прочим.
Думаю, что это у них уже "на подкорке"
В ответ, рекомендую открыть энкилопедию и почитать про то, когда психолог направляет к психиатру, а тот прописывает курс медикаментозного лечения.
Психологи тоже люди и любят получать деньги с клиентов. Но иногда, как в том меме, "на этом, наши полномочия - всё"
Вспоминается замечательная цитата доктора Тырса в исполнении Краско в фильме "Я остаюсь" на вопрос главврача "на тебя тут жалоба поступила - ты зачем пациентке из третьей палаты рекомендовал лечить запор ёршиком от унитаза?"
- так она отказалась принимать таблетки. Ей соседка сказала, что лучше втирать каплю Фери в руку, потому что Фери убивает больше микробов