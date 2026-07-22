Медведева о поражении на Олимпиаде: «Пробовала работать с психологом. Психолог направил к психиатру. Психиатр назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь»

Медведева рассказала, что отказалась пить антидепрессанты после поражения на ОИ.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как справлялась с поражением на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане .

«Самое тяжелое – это даже не сама Олимпиада, а то, что за ней тянется. Потому что самым сложным для меня был период после Олимпиады, когда я вернулась домой. Тогда каждый кому не лень ко мне подходил и говорил: нам тебя так жалко, ты должна была выиграть. Так жаль, что ты не выиграла, Жень, так жаль. Я от этого уехала тренироваться в другую страну.

Я пробовала работать с психологом. Психолог меня направил к психиатру. Психиатр мне назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь. Я ничего не пила. Хотя мне положили таблеточки и говорят: давай, у тебя острая неврастения, нам нужно тебя вылечить. Думаю: может, вы меня еще в психушку положите? Для меня это был мой первый и последний поход к психиатру. Я поняла, что на таблетки садиться не согласна и, как барон Мюнхгаузен, себя за косичку вытянула за несколько лет», – сказала Медведева на своем ютуб-канале .