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  4. Аделия Петросян не планирует завершать спортивную карьеру

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Аделия Петросян не планирует завершать спортивную карьеру
Петросян не собирается завершать спортивную карьеру.

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не планирует завершать спортивную карьеру. 

Сегодня стало известно, что фигуристка покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе. Сообщалось, что она поступила в ГИТИС и не проходила активную подготовку к будущему сезону. 

«Аделия Петросян не будет завершать карьеру. Что касается тренеров, фигуристка рассматривает несколько вариантов», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

19-летняя фигуристка в феврале текущего года выступала на Олимпиаде в Италии, где заняла шестое место.

Петросян пока не выбрала нового тренера и сосредоточена на решении проблем со здоровьем (Sport24)

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Аделия Петросян и Петр Гуменник в совместном номере на шоу Этери Тутберидзе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoСборная России по фигурному катанию
logoженское катание
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Комментарии

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Побуду сегодня хейтером Этери. Меня не отпускают ее слова о тем, что в настоящее время нет уникальных спортсменок в их штабе и отсылка ко временам ЗагиМеда, ТЩК и Валиевой. А я вот тут думаю себе, а если сейчас три не самые уникальные и такие посредственные девочки возьмут да уйдут. Петросян, Двоеглазова и та же Садкова.. Мне кажется они сразу станут уникальными и неповторимыми. Может я утрирую и преувеличиваю..но правда удивляет, как можно было так высказаться о своих спортсменках..
ОтветEva2426
Побуду сегодня хейтером Этери. Меня не отпускают ее слова о тем, что в настоящее время нет уникальных спортсменок в их штабе и отсылка ко временам ЗагиМеда, ТЩК и Валиевой. А я вот тут думаю себе, а если сейчас три не самые уникальные и такие посредственные девочки возьмут да уйдут. Петросян, Двоеглазова и та же Садкова.. Мне кажется они сразу станут уникальными и неповторимыми. Может я утрирую и преувеличиваю..но правда удивляет, как можно было так высказаться о своих спортсменках..
Я целиком на вашей стороне.
ОтветEva2426
Побуду сегодня хейтером Этери. Меня не отпускают ее слова о тем, что в настоящее время нет уникальных спортсменок в их штабе и отсылка ко временам ЗагиМеда, ТЩК и Валиевой. А я вот тут думаю себе, а если сейчас три не самые уникальные и такие посредственные девочки возьмут да уйдут. Петросян, Двоеглазова и та же Садкова.. Мне кажется они сразу станут уникальными и неповторимыми. Может я утрирую и преувеличиваю..но правда удивляет, как можно было так высказаться о своих спортсменках..
Комментарий скрыт
На предыдущей ветке написала уже))
Выбор точно будет между Плющенко и Соколовксой. И не из-за карьеры, а из-за шоу. Кататься будет там, где больше предложат.
Выбор любого другого тренера - дает надежду с точки зрения серьезности намерений Адель продолжать. Я желаю Аделии просто крепчайшего здоровья, как бы все ни сложилось. В продолжение ее карьеры без Тутберидзе не верю.
ОтветЭлла Бурс
На предыдущей ветке написала уже)) Выбор точно будет между Плющенко и Соколовксой. И не из-за карьеры, а из-за шоу. Кататься будет там, где больше предложат. Выбор любого другого тренера - дает надежду с точки зрения серьезности намерений Адель продолжать. Я желаю Аделии просто крепчайшего здоровья, как бы все ни сложилось. В продолжение ее карьеры без Тутберидзе не верю.
Чтобы кататься в шоу не нужно переходить к тренеру. Можно просто кататься в шоу.
ОтветЭлла Бурс
На предыдущей ветке написала уже)) Выбор точно будет между Плющенко и Соколовксой. И не из-за карьеры, а из-за шоу. Кататься будет там, где больше предложат. Выбор любого другого тренера - дает надежду с точки зрения серьезности намерений Адель продолжать. Я желаю Аделии просто крепчайшего здоровья, как бы все ни сложилось. В продолжение ее карьеры без Тутберидзе не верю.
Элла, а я верю в продолжение карьеры Аделии.Как не просто верю, а логически понимаю, что если не угомонят Трусову то уйдет следующая партия и юниоры, и Алиса.
Для меня лично это хорошее среди плохих новостей про Адель. Но тем хуже для ТШТ. В этом сезоне у них 2 колоссальных, я считаю, потери: Арс и Адель. И если про первого ЭГ всегда говорила в превосходных степенях, то уход Адели столь же закономерен, сколь и печален. Потерять таких терпеливых и рассудительных учениц, как Аня и Адель, это конечно нужно сильно постараться((
Я не чаю надежды, что ЭГ придёт к каким-то разумным выводам, попробует посмотреть с др стороны на ситуацию, но вдруг! Все-таки любые отношения строятся на взаимности
Ответkate_ko
Для меня лично это хорошее среди плохих новостей про Адель. Но тем хуже для ТШТ. В этом сезоне у них 2 колоссальных, я считаю, потери: Арс и Адель. И если про первого ЭГ всегда говорила в превосходных степенях, то уход Адели столь же закономерен, сколь и печален. Потерять таких терпеливых и рассудительных учениц, как Аня и Адель, это конечно нужно сильно постараться(( Я не чаю надежды, что ЭГ придёт к каким-то разумным выводам, попробует посмотреть с др стороны на ситуацию, но вдруг! Все-таки любые отношения строятся на взаимности
какая ещё Аня? Щербакова давно уже завершила карьеру.
Самое главное, что Трусова возвращается. Это самая перспективная фигуристка.
Ответsquarefly
какая ещё Аня? Щербакова давно уже завершила карьеру. Самое главное, что Трусова возвращается. Это самая перспективная фигуристка.
Аня ушла от Тутберидзе?
Все они "не планируют", а по итогу в 99% случаев это оказывается финалом.
Я просто пожелаю этой звездочке, чтобы всё было отлично, разобралась со здоровьем и просто спокойно отдохнула от всего. Прекрасная фигуристка, настоящая трудяга. Пусть всё у нее сложиться в самом лучшем виде.
Это шок, и что из ТШТ ушла, и что сезон скорее всего пропустит такая яркая, очень интересная фигуристка. Возможно это выгорание, Аделия перфекционистка, не получилось о чем мечтала - попала на МС, но не сделала свой максимум, ну и ещё вот это её - я не оправдала. Да и возраст уже такой, когда задумываешься - опять пахать не зная получиться ли выйти на прежний уровень или подумать о дальнейшей судьбе, заняться образованием. Тем более Аделия производит впечатление вдумчивой барышни. Ну будем ждать дальнейшего развития событий, ничего пока непонятно.
Официально не планирует.
А по факту может оказаться всё что угодно.
Тем более источник Жуков.
Как показывает практика современного ФК, уход от Тутберидзе, это фактически и есть завершение карьеры. Можно конечно еще покататься у любого тренера, даже у иностранца, но это будет то самое плавное, постепенное, растянутое даже на несколько лет, завершение. И того, что было с Тутберидзе, тех побед, тех успешных программ и того уровня, уже никогда не будет. Я думаю, что Аделия в глубине души и сама это понимает, только пока еще сомневается, как сомневается любой человек перед неизвестностью которая теперь ней во всей красе простирается. Неизвестность часто бывает заманчива, зовет и привлекает, но и таит множество неприятностей и разочарований. Как правило неприятности и разочарования происходят гораздо чаще, чем успех, который в данном случае придется хотя бы повторить или , что еще труднее, приумножить. А ведь Аделия именно хочет добиться большего, чем было, а иначе зачем все это тогда?
ОтветЛюбитель_ФК
Как показывает практика современного ФК, уход от Тутберидзе, это фактически и есть завершение карьеры. Можно конечно еще покататься у любого тренера, даже у иностранца, но это будет то самое плавное, постепенное, растянутое даже на несколько лет, завершение. И того, что было с Тутберидзе, тех побед, тех успешных программ и того уровня, уже никогда не будет. Я думаю, что Аделия в глубине души и сама это понимает, только пока еще сомневается, как сомневается любой человек перед неизвестностью которая теперь ней во всей красе простирается. Неизвестность часто бывает заманчива, зовет и привлекает, но и таит множество неприятностей и разочарований. Как правило неприятности и разочарования происходят гораздо чаще, чем успех, который в данном случае придется хотя бы повторить или , что еще труднее, приумножить. А ведь Аделия именно хочет добиться большего, чем было, а иначе зачем все это тогда?
Почему? Трусова уже 2 раза уходила и не пропала ). Медаль ЧМ в другом штабе взяла. Причем, ровно ту, которую взяла бы и с ТШТ. ЕМ не пропала. Результаты там просели уже в ТШТ, там все в ОИ сезон уже держалось на репутации двукратной и влиянии федры. Тоже призер ЧМ без ТШТ).
ОтветЛюбитель_ФК
Как показывает практика современного ФК, уход от Тутберидзе, это фактически и есть завершение карьеры. Можно конечно еще покататься у любого тренера, даже у иностранца, но это будет то самое плавное, постепенное, растянутое даже на несколько лет, завершение. И того, что было с Тутберидзе, тех побед, тех успешных программ и того уровня, уже никогда не будет. Я думаю, что Аделия в глубине души и сама это понимает, только пока еще сомневается, как сомневается любой человек перед неизвестностью которая теперь ней во всей красе простирается. Неизвестность часто бывает заманчива, зовет и привлекает, но и таит множество неприятностей и разочарований. Как правило неприятности и разочарования происходят гораздо чаще, чем успех, который в данном случае придется хотя бы повторить или , что еще труднее, приумножить. А ведь Аделия именно хочет добиться большего, чем было, а иначе зачем все это тогда?
НЕ соглашусь. От Тутберидзе пока ещё никто из взрослых не уходил. Теперь будут уходить, и это закономерно. Тренировать взрослых она не умеет. Нет у нее ни одного лидера во взрослых. Ну и ещё корона, которую она надела на Трусову, приведет к уходу не только Арсения и Аделии. Жду ухода Двоеглазовой и Хуснутдиновой, а следом и Базылюк.
Как то получается много слагаемых : полноценная учеба в ГИТИСЕ ( Адель ничего не делает в полсилы ) , восстановление здоровья и переход в новый ТШ .
Не складывается пазл , что то лишнее . Предлагаю
« не гнать волну «, а набраться терпения и подождать.
Только бы не к плющу 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Ответнаталья Головченко
Только бы не к плющу 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Вряд ли девушка с армянской фамилией перейдет к азербайджанскому тренеру
Ответmold-cel
Вряд ли девушка с армянской фамилией перейдет к азербайджанскому тренеру
Вы сделали мой день 🤣
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