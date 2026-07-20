Аделия Петросян не планирует завершать спортивную карьеру
Петросян не собирается завершать спортивную карьеру.
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не планирует завершать спортивную карьеру.
Сегодня стало известно, что фигуристка покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе. Сообщалось, что она поступила в ГИТИС и не проходила активную подготовку к будущему сезону.
«Аделия Петросян не будет завершать карьеру. Что касается тренеров, фигуристка рассматривает несколько вариантов», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
19-летняя фигуристка в феврале текущего года выступала на Олимпиаде в Италии, где заняла шестое место.
Петросян пока не выбрала нового тренера и сосредоточена на решении проблем со здоровьем (Sport24)
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Аделия Петросян и Петр Гуменник в совместном номере на шоу Этери Тутберидзе
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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Выбор точно будет между Плющенко и Соколовксой. И не из-за карьеры, а из-за шоу. Кататься будет там, где больше предложат.
Выбор любого другого тренера - дает надежду с точки зрения серьезности намерений Адель продолжать. Я желаю Аделии просто крепчайшего здоровья, как бы все ни сложилось. В продолжение ее карьеры без Тутберидзе не верю.
Я не чаю надежды, что ЭГ придёт к каким-то разумным выводам, попробует посмотреть с др стороны на ситуацию, но вдруг! Все-таки любые отношения строятся на взаимности
Самое главное, что Трусова возвращается. Это самая перспективная фигуристка.
А по факту может оказаться всё что угодно.
Тем более источник Жуков.
Не складывается пазл , что то лишнее . Предлагаю
« не гнать волну «, а набраться терпения и подождать.