Петросян не собирается завершать спортивную карьеру.

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не планирует завершать спортивную карьеру.

Сегодня стало известно, что фигуристка покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе. Сообщалось, что она поступила в ГИТИС и не проходила активную подготовку к будущему сезону.

«Аделия Петросян не будет завершать карьеру. Что касается тренеров, фигуристка рассматривает несколько вариантов», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

19-летняя фигуристка в феврале текущего года выступала на Олимпиаде в Италии, где заняла шестое место.

Петросян пока не выбрала нового тренера и сосредоточена на решении проблем со здоровьем (Sport24)

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Аделия Петросян и Петр Гуменник в совместном номере на шоу Этери Тутберидзе