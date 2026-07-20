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  4. Тарасова об уходе Петросян от Тутберидзе: «Для Аделии это плохо. Мы ее посылаем на Олимпиаду, а на следующий год она уходит от тренера – мне это непонятно»

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Тарасова об уходе Петросян от Тутберидзе: «Для Аделии это плохо. Мы ее посылаем на Олимпиаду, а на следующий год она уходит от тренера – мне это непонятно»
Тарасова: уход от Тутберидзе – это плохо для Петросян.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость об уходе Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе.

Сегодня Петросян объявила в соцсети об уходе из штаба Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года. Позже стало известно, что фигуристка поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет и не готовилась активно к следующему сезону. 

«Не думаю, что Петросян и Тутберидзе хорошо работали. Потому что у Тутберидзе сейчас пришло много других девочек, она занята с ними. Кто-то может это потянуть, вместе с кем-то работать, а кто-то – нет. Точно я не знаю. И не узнаю, потому что не буду спрашивать.

Для Петросян это плохо. Мы ее посылаем на Олимпийские игры, а на следующий год она уходит от тренера. Мне это непонятно», – сказала Тарасова. 

«Это ее решение. Правильное оно или неправильное – будем смотреть позже. Значит, у них что‑то случилось, все же не бывает просто так», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ». 

На Олимпиаде-2026 в Италии Петросян заняла 6-е место. 

Журналист Жуков: «Петросян так и не были поставлены новые программы. Ожидали, что она может пропустить сезон, но ухода от Тутберидзе не ожидал никто»

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Аделия Петросян и Петр Гуменник в совместном номере на шоу Этери Тутберидзе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoСборная России по фигурному катанию
logoТатьяна Тарасова
logoженское катание
logoАделия Петросян

Комментарии

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Непонятна претензия ТАТ "мы её посылаем на Олимпиаду, а она уходит от тренера"

А как же история ухода Медведевой от тренера сразу после Олимпиады??? И, как говорили, сама ТАТ вела переговоры с Орсером, искала спонсоров для Евгении. Тарасова горячо поддержала тот переход.

Опять забыла?
ОтветOlga.t
Непонятна претензия ТАТ "мы её посылаем на Олимпиаду, а она уходит от тренера" А как же история ухода Медведевой от тренера сразу после Олимпиады??? И, как говорили, сама ТАТ вела переговоры с Орсером, искала спонсоров для Евгении. Тарасова горячо поддержала тот переход. Опять забыла?
Это другое
ОтветOlga.t
Непонятна претензия ТАТ "мы её посылаем на Олимпиаду, а она уходит от тренера" А как же история ухода Медведевой от тренера сразу после Олимпиады??? И, как говорили, сама ТАТ вела переговоры с Орсером, искала спонсоров для Евгении. Тарасова горячо поддержала тот переход. Опять забыла?
ТАТ не сказали, что она ушла в другой штаб, просто ушла. Тарасова против коротких карьер и всегда была. Она не против переходов в принципе, тем более если видит потенциал. Медведева у ТШТ стала однообразной, я, как ее поклонница, тоже была рада, ждала новые программы и образы в новом штабе. Тогда никто не знал ни деталей, ни про ситуацию со здоровьем.

К тому же ситуации отличаются, Медведеву не посылали как единственную надежду, у нас было 3 фигуристки, отправили по результатам сезона. В случае 1 фигуриста решение принимает Федра. Очевидно, на Петросян сделали ставку, и возможно, Федра рассчитывала, что это ставка вдолгую. Как минимум, Аделия имела бы шансы на ГП уже в этом году, если бы кто-то снялся. Сейчас никто не имеет.
И что? Она теперь на износ, через травмы и, возможно, боль, должна отрабатывать то, что "мы её посылаем на Олимпийские игры?" ТАТ забыла, как самой пришлось уйти из большого спорта? Как пришлось после ОИ уйти по здоровью её всемогущему Лёше? Странное изречение от человека, который так близок к фк, и уж точно больше других понимает о подобных причинах, и не только...
ОтветТайга86
И что? Она теперь на износ, через травмы и, возможно, боль, должна отрабатывать то, что "мы её посылаем на Олимпийские игры?" ТАТ забыла, как самой пришлось уйти из большого спорта? Как пришлось после ОИ уйти по здоровью её всемогущему Лёше? Странное изречение от человека, который так близок к фк, и уж точно больше других понимает о подобных причинах, и не только...
вход - рубль, выход - два © )))
ОтветТайга86
И что? Она теперь на износ, через травмы и, возможно, боль, должна отрабатывать то, что "мы её посылаем на Олимпийские игры?" ТАТ забыла, как самой пришлось уйти из большого спорта? Как пришлось после ОИ уйти по здоровью её всемогущему Лёше? Странное изречение от человека, который так близок к фк, и уж точно больше других понимает о подобных причинах, и не только...
Откуда Тарасовой знать что там за травмы сейчас у Петросян? С её точки зрения ход действительно глупый. Открылась международка, у Петросян в теории отличные шансы на этап ГП, и даже на ФГП есть шансы. Можно взять ЧЕ как минимум, а то и на ЧМ замахнуться. А она забила на сезон и ушла в никуда.
Нам тоже не понятно, как так можно пинать свою самую взрослую спортсменку во многих вью, несколько сезонов тащившую на горбу и ТШТ и все наше ФК . Особенно в тот момент , когда стоило ее поддержать. Звоните тренеру. К ней намного больше вопросов

А про то, что те кто был на ОИ и ушел от великого тренера-так это каждый год. Липницкая, Трусова, Щербакова, Медведева.
ОтветСрезик
Нам тоже не понятно, как так можно пинать свою самую взрослую спортсменку во многих вью, несколько сезонов тащившую на горбу и ТШТ и все наше ФК . Особенно в тот момент , когда стоило ее поддержать. Звоните тренеру. К ней намного больше вопросов А про то, что те кто был на ОИ и ушел от великого тренера-так это каждый год. Липницкая, Трусова, Щербакова, Медведева.
Вообще-то и Сотникова от своего ушла.
Ответlyubov61
Вообще-то и Сотникова от своего ушла.
К Плющу, что характерно✌️
Вспомнилось - мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует! Тарасова это имела в виду? Вообще-то Аделия 3 года подряд чемпионаты России выигрывала, поэтому и поехала, одолжения никто ей не делал, сама заслужила.
Ответavku
Вспомнилось - мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует! Тарасова это имела в виду? Вообще-то Аделия 3 года подряд чемпионаты России выигрывала, поэтому и поехала, одолжения никто ей не делал, сама заслужила.
Ну как ее сделали ЧР - 26 известно ....
ОтветVasily Ivanov
Ну как ее сделали ЧР - 26 известно ....
Вот за это она и благодарна.
Послали вы на ои Гуменника вопреки спортивному принципу. С безудержного пиара Гуменника и плюшки получили те, кому надо. А Аделия свое право завоевала честно, два раза подряд став чр. И такого отношения, после травм и сложнейшего сезона, она не заслужила. Неблагодарные. С кем на мс-то пойдете?
ОтветАнна Крюкова_1116405151
Послали вы на ои Гуменника вопреки спортивному принципу. С безудержного пиара Гуменника и плюшки получили те, кому надо. А Аделия свое право завоевала честно, два раза подряд став чр. И такого отношения, после травм и сложнейшего сезона, она не заслужила. Неблагодарные. С кем на мс-то пойдете?
ну у него такой цилиндр!!! и вообще, и вообще!!1!!1 как его не пустить!?
ОтветАнна Крюкова_1116405151
Послали вы на ои Гуменника вопреки спортивному принципу. С безудержного пиара Гуменника и плюшки получили те, кому надо. А Аделия свое право завоевала честно, два раза подряд став чр. И такого отношения, после травм и сложнейшего сезона, она не заслужила. Неблагодарные. С кем на мс-то пойдете?
А что, Петя плохо выступил что ли? Не делайте Петпосян несчастной, она таковой не является.
Не известно как ещё она бы выступила в новом сезоне...., так что пошла и пошла....
Не хочется даже думать, что пережила Адель за последний год. Объявлять ее неблагодарной вообще за гранью.(((
Что значит, мы ее посылаем...
Она так то свою путёвку в борьбе завоевала.
Ответoldparakhod
Что значит, мы ее посылаем... Она так то свою путёвку в борьбе завоевала.
Комментарий скрыт
ОтветАлина2022
Комментарий скрыт
Путёвку свою она получила за много месяцев до того ЧР. Она могла вообще там не выступать, на её поездке на ОИ это никак бы не отразилось.
Вначале обзываем "упущенкой возможностей", потом пускаемся в пространные рассуждения что после ТЩКВ не уродилось у нас ярких талантов, потом создаем инфовакуум в котором, может легко сложится, что только Гуменник ездил на ОИ и он молодец!
И нате вдруг внезапно такая неблагодарность в ответ от Аделии...
У ТАТ своя реальность. Интересно, кто эти "много других девочек", которые сейчас пришли к Тутберидзе?
ОтветЯгун Ягунини
У ТАТ своя реальность. Интересно, кто эти "много других девочек", которые сейчас пришли к Тутберидзе?
Много... Ну смешной нет там сегодня Никонов и принципе - все неисключительные. А Тутберидзе умеет работать только с исключительными. И заявила она об зтом лично.
ТАТ никогда не была образцом тактичности и ради красного словца часто позволяла себе хамские высказывания. А сейчас в силу возраста она и вовсе малоадекватна. Меня удивляют только журналисты, которые лезут к ней за авторитетным мнением и осознанно превращают сильно пожилого человека в посмешище.

PS Хотя нет, не удивляют, на этом же можно так классно хайпануть. Охваты, комменты...
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