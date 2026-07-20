Тарасова об уходе Петросян от Тутберидзе: «Для Аделии это плохо. Мы ее посылаем на Олимпиаду, а на следующий год она уходит от тренера – мне это непонятно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость об уходе Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе.
Сегодня Петросян объявила в соцсети об уходе из штаба Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года. Позже стало известно, что фигуристка поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет и не готовилась активно к следующему сезону.
«Не думаю, что Петросян и Тутберидзе хорошо работали. Потому что у Тутберидзе сейчас пришло много других девочек, она занята с ними. Кто-то может это потянуть, вместе с кем-то работать, а кто-то – нет. Точно я не знаю. И не узнаю, потому что не буду спрашивать.
Для Петросян это плохо. Мы ее посылаем на Олимпийские игры, а на следующий год она уходит от тренера. Мне это непонятно», – сказала Тарасова.
«Это ее решение. Правильное оно или неправильное – будем смотреть позже. Значит, у них что‑то случилось, все же не бывает просто так», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
На Олимпиаде-2026 в Италии Петросян заняла 6-е место.
Журналист Жуков: «Петросян так и не были поставлены новые программы. Ожидали, что она может пропустить сезон, но ухода от Тутберидзе не ожидал никто»
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Аделия Петросян и Петр Гуменник в совместном номере на шоу Этери Тутберидзе
Комментарии
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А как же история ухода Медведевой от тренера сразу после Олимпиады??? И, как говорили, сама ТАТ вела переговоры с Орсером, искала спонсоров для Евгении. Тарасова горячо поддержала тот переход.
Опять забыла?
К тому же ситуации отличаются, Медведеву не посылали как единственную надежду, у нас было 3 фигуристки, отправили по результатам сезона. В случае 1 фигуриста решение принимает Федра. Очевидно, на Петросян сделали ставку, и возможно, Федра рассчитывала, что это ставка вдолгую. Как минимум, Аделия имела бы шансы на ГП уже в этом году, если бы кто-то снялся. Сейчас никто не имеет.
А про то, что те кто был на ОИ и ушел от великого тренера-так это каждый год. Липницкая, Трусова, Щербакова, Медведева.
Не известно как ещё она бы выступила в новом сезоне...., так что пошла и пошла....
Она так то свою путёвку в борьбе завоевала.
И нате вдруг внезапно такая неблагодарность в ответ от Аделии...
PS Хотя нет, не удивляют, на этом же можно так классно хайпануть. Охваты, комменты...