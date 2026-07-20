Тарасова об уходе Петросян от Тутберидзе: «Для Аделии это плохо. Мы ее посылаем на Олимпиаду, а на следующий год она уходит от тренера – мне это непонятно»

Тарасова: уход от Тутберидзе – это плохо для Петросян.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость об уходе Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе.

Сегодня Петросян объявила в соцсети об уходе из штаба Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года. Позже стало известно, что фигуристка поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет и не готовилась активно к следующему сезону.

«Не думаю, что Петросян и Тутберидзе хорошо работали. Потому что у Тутберидзе сейчас пришло много других девочек, она занята с ними. Кто-то может это потянуть, вместе с кем-то работать, а кто-то – нет. Точно я не знаю. И не узнаю, потому что не буду спрашивать.

Для Петросян это плохо. Мы ее посылаем на Олимпийские игры, а на следующий год она уходит от тренера. Мне это непонятно», – сказала Тарасова.

«Это ее решение. Правильное оно или неправильное – будем смотреть позже. Значит, у них что‑то случилось, все же не бывает просто так», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

На Олимпиаде-2026 в Италии Петросян заняла 6-е место.

Журналист Жуков: «Петросян так и не были поставлены новые программы. Ожидали, что она может пропустить сезон, но ухода от Тутберидзе не ожидал никто»

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Аделия Петросян и Петр Гуменник в совместном номере на шоу Этери Тутберидзе