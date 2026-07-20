Петросян попрощалась с тренерским штабом Тутберидзе 19 июля. Она сообщила о своем уходе по телефону (ТАСС)

Петросян рассталась с тренерским штабом Тутберидзе 19 июля.

Фигуристка Аделия Петросян попрощалась с тренерским штабом Этери Тутберидзе в воскресенье, 19 июля.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня сама спортсменка объявила об уходе из группы Тутберидзе в соцсетях. Позже появилась информация, что она не проходила активную подготовку к новому сезону.

По информации ТАСС , фигуристка сообщила тренерам об уходе по телефону: «Петросян несколько дней не тренировалась на катке с группой. Фигуристка сообщила о желании уйти из команды Тутберидзе по телефону. Разговор был долгим, но к консенсусу не привел».

Под руководством Тутберидзе Петросян тренировалась с 2019 года. Она трижды выигрывала чемпионат России и становилась победительницей финала Гран-при страны. На Олимпиаде-2026 фигуристка заняла 6-е место.

Журналист Жуков: «Петросян так и не были поставлены новые программы. Ожидали, что она может пропустить сезон, но ухода от Тутберидзе не ожидал никто»