  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Петросян попрощалась с тренерским штабом Тутберидзе 19 июля. Она сообщила о своем уходе по телефону (ТАСС)

0
Петросян попрощалась с тренерским штабом Тутберидзе 19 июля. Она сообщила о своем уходе по телефону (ТАСС)
Петросян рассталась с тренерским штабом Тутберидзе 19 июля.

Фигуристка Аделия Петросян попрощалась с тренерским штабом Этери Тутберидзе в воскресенье, 19 июля.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Сегодня сама спортсменка объявила об уходе из группы Тутберидзе в соцсетях. Позже появилась информация, что она не проходила активную подготовку к новому сезону. 

По информации ТАСС, фигуристка сообщила тренерам об уходе по телефону: «Петросян несколько дней не тренировалась на катке с группой. Фигуристка сообщила о желании уйти из команды Тутберидзе по телефону. Разговор был долгим, но к консенсусу не привел».

Под руководством Тутберидзе Петросян тренировалась с 2019 года. Она трижды выигрывала чемпионат России и становилась победительницей финала Гран-при страны. На Олимпиаде-2026 фигуристка заняла 6-е место. 

Журналист Жуков: «Петросян так и не были поставлены новые программы. Ожидали, что она может пропустить сезон, но ухода от Тутберидзе не ожидал никто»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАделия Петросян
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию
logoЭтери Тутберидзе

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Дорого Этери обходятся ее интервью. 1 интервью- 1 уход спортсмена.
ОтветEva2426
Дорого Этери обходятся ее интервью. 1 интервью- 1 уход спортсмена.
глупости. ничего нового она в интервью не сказала.
ОтветАлина Бель
глупости. ничего нового она в интервью не сказала.
В этом проблема) одно и то же слышим от нее про ее спортсменок.
Нельзя разбрасываться такими спортсменками, нужно быть гибче, искать компромиссы. Как так произошла, что уже август на носу, а у нее не поставлено ни одной программы, тем временем Глейх в тиктоке скачет, а Тутберидзе и Дудаков в Китае детей подкатывают, с таким отношением все спортсмены разбегутся
ОтветMarinaEst
Нельзя разбрасываться такими спортсменками, нужно быть гибче, искать компромиссы. Как так произошла, что уже август на носу, а у нее не поставлено ни одной программы, тем временем Глейх в тиктоке скачет, а Тутберидзе и Дудаков в Китае детей подкатывают, с таким отношением все спортсмены разбегутся
+++++
ОтветMarinaEst
Нельзя разбрасываться такими спортсменками, нужно быть гибче, искать компромиссы. Как так произошла, что уже август на носу, а у нее не поставлено ни одной программы, тем временем Глейх в тиктоке скачет, а Тутберидзе и Дудаков в Китае детей подкатывают, с таким отношением все спортсмены разбегутся
А вы знаете причины по которым они не поставлены? Или просто говна на вентилятор подкидываете?
Эх, кажется, со спортивной карьерой уже всё…
Аделии успехов на новом поприще. Буду рада увидеть её в качестве хореографа-постановщика.
ОтветВиктория Ясина
Эх, кажется, со спортивной карьерой уже всё… Аделии успехов на новом поприще. Буду рада увидеть её в качестве хореографа-постановщика.
Мне тоже так кажется, увы... слишком много она отдала в прошлом сезоне. Этот Милан, эта подготовка через травмы высосали ее всю до дна, здоровье забрали. Мне очень нравится выбранная ею специальность, прям вижу, что из Адель получится шикарных хореограф. Возможно она с заочки переведется на очку. Удачи ей. При этом все-таки очевидно, что данное резкое решение скорее внеплановое. Иначе изначально выбрала бы очную форму обучения. Что-то еще произошло. Надеюсь не со здоровьем связанное.
ОтветВиктория Ясина
Эх, кажется, со спортивной карьерой уже всё… Аделии успехов на новом поприще. Буду рада увидеть её в качестве хореографа-постановщика.
Конечно все. Последний сезон уже травмы и ультра Си стали уходить
Понятно что Тутберидзе будет делать ставки на Игнатову. Но уже никто не гарантирует что эта собачница не перескочит в олимпийский сезон к носорогу.....
ОтветVasily Ivanov
Понятно что Тутберидзе будет делать ставки на Игнатову. Но уже никто не гарантирует что эта собачница не перескочит в олимпийский сезон к носорогу.....
И правильно сделает, к тому моменту ООО уже начнет жаловаться еа международных судей )). Тем более, Трусовой "все равно, кто стоит за бортиком").
ОтветVasily Ivanov
Понятно что Тутберидзе будет делать ставки на Игнатову. Но уже никто не гарантирует что эта собачница не перескочит в олимпийский сезон к носорогу.....
Вот поэтому и уходят от Тутберидзе спсортсмены
Ну и какое стихотворение на сей раз прочитает ЭТ?Или опять старую песню заведет про неблагодарных учениц?Только эти ученицы сами от тренера ничего кроме упрёков не видят
ОтветАлеся Ткаченко
Ну и какое стихотворение на сей раз прочитает ЭТ?Или опять старую песню заведет про неблагодарных учениц?Только эти ученицы сами от тренера ничего кроме упрёков не видят
В этом исключительно вина Тутберидзе
ОтветТатьяна Васильева
В этом исключительно вина Тутберидзе
Только вот ни она ни ее фанатики этого никогда не признают.
Удачи Аделии. Как бы там ни было, это её жизнь, и только она знает как ей лучше. Пусть всё у неё будет хорошо и со здоровьем, и в учёбе, и во всех её новых, думаю не менее интересных делах. Жаль только, что карьера вышла скомканной из-за недопусков, не получилось раскрыть все свои возможности...Но Аделия всё равно молодец, старалась и сделала всё от неё зависящее. Ну и кто знает, может быть это просто пауза, чтобы разобраться в себе...
ОтветТайга86
Удачи Аделии. Как бы там ни было, это её жизнь, и только она знает как ей лучше. Пусть всё у неё будет хорошо и со здоровьем, и в учёбе, и во всех её новых, думаю не менее интересных делах. Жаль только, что карьера вышла скомканной из-за недопусков, не получилось раскрыть все свои возможности...Но Аделия всё равно молодец, старалась и сделала всё от неё зависящее. Ну и кто знает, может быть это просто пауза, чтобы разобраться в себе...
Ты как будто читаешь псалтырь над безнадежно больной....
Мысли

1. Адель - классная спортсменка, артистичная, в пиковой форме - ярчайшая.
2. Тутберидзе - тренер, которого можно не любить за ее зубодробительные оценки в адрес спортсменов, но без этой системы мало кто (никто?) может вытянуть свою карьеру при переходе.
3. Поколение Петросян-Акатьевой - просто сломанные спортивные судьбы из-за отстранения
4. Характер Аделии - слишком рефлексирующий для того, чтоб вынести средний результат ОИ. Он именно средний. Это точно не провал. Но она вернулась как из ада - судя по настрою.
5. Интервью Тутберидзе были честными, но хейта и унижения там нет. Тутберидзе искренне рассчитывает что раз она говорит правду, то спортсмены это будут принимать - не будут;)
6. Это конец карьеры, даже если будет переход к другому тренеру (вангую переход либо к Соколовской, либо к Плющенко, выбор будет зависеть от того кто больше будет платить в шоу - тетя Таня или баба Яна)
ОтветЭлла Бурс
Мысли 1. Адель - классная спортсменка, артистичная, в пиковой форме - ярчайшая. 2. Тутберидзе - тренер, которого можно не любить за ее зубодробительные оценки в адрес спортсменов, но без этой системы мало кто (никто?) может вытянуть свою карьеру при переходе. 3. Поколение Петросян-Акатьевой - просто сломанные спортивные судьбы из-за отстранения 4. Характер Аделии - слишком рефлексирующий для того, чтоб вынести средний результат ОИ. Он именно средний. Это точно не провал. Но она вернулась как из ада - судя по настрою. 5. Интервью Тутберидзе были честными, но хейта и унижения там нет. Тутберидзе искренне рассчитывает что раз она говорит правду, то спортсмены это будут принимать - не будут;) 6. Это конец карьеры, даже если будет переход к другому тренеру (вангую переход либо к Соколовской, либо к Плющенко, выбор будет зависеть от того кто больше будет платить в шоу - тетя Таня или баба Яна)
Согласна прям почти совсем, кроме «ярчайшей». Обычная, средняя, просто оч повезло с природными формами.
Соню Акатьеву именно они подвели, была б она тонкая-звонкая-миниатюрная - снесла б Адель давно с пьедестала.
Остальное +10050 вам
ОтветЭлла Бурс
Мысли 1. Адель - классная спортсменка, артистичная, в пиковой форме - ярчайшая. 2. Тутберидзе - тренер, которого можно не любить за ее зубодробительные оценки в адрес спортсменов, но без этой системы мало кто (никто?) может вытянуть свою карьеру при переходе. 3. Поколение Петросян-Акатьевой - просто сломанные спортивные судьбы из-за отстранения 4. Характер Аделии - слишком рефлексирующий для того, чтоб вынести средний результат ОИ. Он именно средний. Это точно не провал. Но она вернулась как из ада - судя по настрою. 5. Интервью Тутберидзе были честными, но хейта и унижения там нет. Тутберидзе искренне рассчитывает что раз она говорит правду, то спортсмены это будут принимать - не будут;) 6. Это конец карьеры, даже если будет переход к другому тренеру (вангую переход либо к Соколовской, либо к Плющенко, выбор будет зависеть от того кто больше будет платить в шоу - тетя Таня или баба Яна)
7. "Элла Бурс" на содержании у ТШТ.
Нет там каких-то особых обид ТШТ. Зная самоедство Аделии - она на себя обижена больше всего, что не сделала максимум на ОИ. Разочарование, потеря мотивации для нового соперничества внутри группы, внутри страны. Ей нужна была поддержка. А ее все поливали, и Этери критиковала . Если бы ее поддержали как Петра, хвалили, чествовали - никуда бы она не дергалась и вышла бы в сезон. Вообще не думаю, что она решила закончить - если только, не дай бог, проблемы со здоровьем . Отдохнет, посмотрит как возвращенки будут выступать, перезагрузится. Пропустит сезон и вернется.
ОтветАлина Бель
Нет там каких-то особых обид ТШТ. Зная самоедство Аделии - она на себя обижена больше всего, что не сделала максимум на ОИ. Разочарование, потеря мотивации для нового соперничества внутри группы, внутри страны. Ей нужна была поддержка. А ее все поливали, и Этери критиковала . Если бы ее поддержали как Петра, хвалили, чествовали - никуда бы она не дергалась и вышла бы в сезон. Вообще не думаю, что она решила закончить - если только, не дай бог, проблемы со здоровьем . Отдохнет, посмотрит как возвращенки будут выступать, перезагрузится. Пропустит сезон и вернется.
о даааа! нет никаких обид:
"...фигуристка сообщила тренерам об уходе по телефону: «Петросян несколько дней не тренировалась на катке с группой. Фигуристка сообщила о желании уйти из команды Тутберидзе по телефону. Разговор был долгим, но к консенсусу не привел»."
По телефону, Карл! долгий разговор, который ни к чему не привел... Вот прям видно что все в порядке, ага.
Ответgarovatat
о даааа! нет никаких обид: "...фигуристка сообщила тренерам об уходе по телефону: «Петросян несколько дней не тренировалась на катке с группой. Фигуристка сообщила о желании уйти из команды Тутберидзе по телефону. Разговор был долгим, но к консенсусу не привел»." По телефону, Карл! долгий разговор, который ни к чему не привел... Вот прям видно что все в порядке, ага.
вы содержание разговора знаете? откуда такая уверенность? Думаю,, Аделия сама скоро все расскажет.
Не удивительно. Не надо было в СМИ грязью ученицу поливать, очень логичный шаг
Талантливая и трудолюбивая девочка, лишь бы продолжила карьеру. Что-то расстроила меня эта новость.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Щербакова показала, как ей сделали предложение
Видео
Тарасова о заявке на Гран-при среди юниоров в Китае: «У нас очень сильный состав. Думаю, они будут побеждать»
Сотникова о допуске фигуристов: «Ждем наш флаг и гимн. Надеемся, что в скором времени это разрешится»
ФФККР может поменять состав на Гран-при среди юниоров в Китае после контрольных прокатов (Sport24)
Тренер Дзепки: «Эмоции в связи с допуском самые положительные. С Софией в межсезонье поработали хорошо, все программы готовы»
15-летняя фигуристка из академии Плющенко Злата Саприна перешла в сборную Кыргызстана
Сергей Давыдов: «Лазарев вполне готов. У нас как раз еще есть небольшой отрезок времени, чтобы окончательно набрать форму»
Петросян опровергла, что попрощалась со штабом Тутберидзе по телефону: «Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично»
Костылева, Лазарев, Шешелева и Карнаухов, Фефелова и Валов заявлены на этап Гран-при среди юниоров в Китае
26-летняя Саханович показала, как исполняет четверной сальхов на тренировке
Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун об уходе Петросян из группы Тутберидзе: «Их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению»
Фигурист Игнатов: «В детстве я смотрел футбол активно, но на этом ЧМ – минут 20 максимум. Не хватает времени сильно во все погружаться»
Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»
Фото
Волков о совместном кэмпе с Амодио: «Восхищен, насколько Флоран вкладывается в работу. Он открытый в общении, без ненужного пафоса – профессионал»
Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция – у меня ощущение, что это повторится сейчас»
Навка о допуске фигуристов: «Огромная победа, несмотря на то, что без флага и гимна. Думаю, это вопрос времени»
Владимир Морозов: «Давно пора было вернуть наших спортсменов. Надеюсь, что все будет без каких‑либо подводных камней»
Бестемьянова о допуске фигуристов: «Испытываю огромную радость, что это наконец‑то произошло»
Илья Авербух: «Москвина – выдающийся тренер и человек, на которого всем нам надо равняться»
Александр Жулин: «Пожелал бы Москвиной здоровья и оптимизма, который у нее всегда есть. Она фантастический человек»