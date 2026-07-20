Петросян попрощалась с тренерским штабом Тутберидзе 19 июля. Она сообщила о своем уходе по телефону (ТАСС)

Фигуристка Аделия Петросян попрощалась с тренерским штабом Этери Тутберидзе в воскресенье, 19 июля.
Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сегодня сама спортсменка объявила об уходе из группы Тутберидзе в соцсетях. Позже появилась информация, что она не проходила активную подготовку к новому сезону.
По информации ТАСС, фигуристка сообщила тренерам об уходе по телефону: «Петросян несколько дней не тренировалась на катке с группой. Фигуристка сообщила о желании уйти из команды Тутберидзе по телефону. Разговор был долгим, но к консенсусу не привел».
Под руководством Тутберидзе Петросян тренировалась с 2019 года. Она трижды выигрывала чемпионат России и становилась победительницей финала Гран-при страны. На Олимпиаде-2026 фигуристка заняла 6-е место.
Журналист Жуков: «Петросян так и не были поставлены новые программы. Ожидали, что она может пропустить сезон, но ухода от Тутберидзе не ожидал никто»
Комментарии
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Аделии успехов на новом поприще. Буду рада увидеть её в качестве хореографа-постановщика.
1. Адель - классная спортсменка, артистичная, в пиковой форме - ярчайшая.
2. Тутберидзе - тренер, которого можно не любить за ее зубодробительные оценки в адрес спортсменов, но без этой системы мало кто (никто?) может вытянуть свою карьеру при переходе.
3. Поколение Петросян-Акатьевой - просто сломанные спортивные судьбы из-за отстранения
4. Характер Аделии - слишком рефлексирующий для того, чтоб вынести средний результат ОИ. Он именно средний. Это точно не провал. Но она вернулась как из ада - судя по настрою.
5. Интервью Тутберидзе были честными, но хейта и унижения там нет. Тутберидзе искренне рассчитывает что раз она говорит правду, то спортсмены это будут принимать - не будут;)
6. Это конец карьеры, даже если будет переход к другому тренеру (вангую переход либо к Соколовской, либо к Плющенко, выбор будет зависеть от того кто больше будет платить в шоу - тетя Таня или баба Яна)
Соню Акатьеву именно они подвели, была б она тонкая-звонкая-миниатюрная - снесла б Адель давно с пьедестала.
Остальное +10050 вам
"...фигуристка сообщила тренерам об уходе по телефону: «Петросян несколько дней не тренировалась на катке с группой. Фигуристка сообщила о желании уйти из команды Тутберидзе по телефону. Разговор был долгим, но к консенсусу не привел»."
По телефону, Карл! долгий разговор, который ни к чему не привел... Вот прям видно что все в порядке, ага.