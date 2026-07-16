Отказ от политических заявлений, согласие на проверки, соблюдение кодекса этики: ISU утвердил форму заявки для получения нейтрального статуса

ISU утвердил форму заявки для получения нейтрального статуса для россиян.

Международный союз конькобежцев (ISU ) утвердил форму заявки для допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе (AIN).

Обязательный документ должны подписать не только сами атлеты, но и их персонал. В анкете заявители обязаны указать персональные данные (ФИО, дата рождения, страна по паспорту, название дисциплины ISU, контактная информация).

Подписывая соглашение, спортсмен официально подтверждает следующие обязательства:

– Он ознакомлен с критериями допуска и правилами участия;

– Он обязуется выступать как нейтральный атлет: без национального флага, гимна, экипировки или иной государственной символики. Также запрещено использовать мероприятия ISU для политических заявлений;

– Он согласен на проверку его соответствия критериям со стороны ISU и подразделения Skating Integrity Unit (SIU);

– Он обязуется соблюдать Кодекс этики ISU, антидопинговые правила (WADA и ITA) и другие регламенты;

– В случае нарушения критериев допуска ISU имеет право отозвать нейтральный статус у спортсмена и его персонала.

За предоставление недостоверных сведений предусмотрены дисциплинарные меры.