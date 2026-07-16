Отказ от политических заявлений, согласие на проверки, соблюдение кодекса этики: ISU утвердил форму заявки для получения нейтрального статуса

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил форму заявки для допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе (AIN).
Обязательный документ должны подписать не только сами атлеты, но и их персонал. В анкете заявители обязаны указать персональные данные (ФИО, дата рождения, страна по паспорту, название дисциплины ISU, контактная информация).
Подписывая соглашение, спортсмен официально подтверждает следующие обязательства:
– Он ознакомлен с критериями допуска и правилами участия;
– Он обязуется выступать как нейтральный атлет: без национального флага, гимна, экипировки или иной государственной символики. Также запрещено использовать мероприятия ISU для политических заявлений;
– Он согласен на проверку его соответствия критериям со стороны ISU и подразделения Skating Integrity Unit (SIU);
– Он обязуется соблюдать Кодекс этики ISU, антидопинговые правила (WADA и ITA) и другие регламенты;
– В случае нарушения критериев допуска ISU имеет право отозвать нейтральный статус у спортсмена и его персонала.
За предоставление недостоверных сведений предусмотрены дисциплинарные меры.
Комментарии
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– Он обязуется соблюдать Кодекс этики ISU, антидопинговые правила (WADA и ITA) и другие регламенты;"
А товарищи с флагом и гимном могут не знать и не соблюдать эти правила и ррегламенты, а также делать политические заявления? По идее такую бумажку должны все подписать, иначе сами чиновники открывают возможности для манипуляций.