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Отказ от политических заявлений, согласие на проверки, соблюдение кодекса этики: ISU утвердил форму заявки для получения нейтрального статуса
ISU утвердил форму заявки для получения нейтрального статуса для россиян.

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил форму заявки для допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе (AIN).

Обязательный документ должны подписать не только сами атлеты, но и их персонал. В анкете заявители обязаны указать персональные данные (ФИО, дата рождения, страна по паспорту, название дисциплины ISU, контактная информация). 

Подписывая соглашение, спортсмен официально подтверждает следующие обязательства:

– Он ознакомлен с критериями допуска и правилами участия;

– Он обязуется выступать как нейтральный атлет: без национального флага, гимна, экипировки или иной государственной символики. Также запрещено использовать мероприятия ISU для политических заявлений;

– Он согласен на проверку его соответствия критериям со стороны ISU и подразделения Skating Integrity Unit (SIU);

– Он обязуется соблюдать Кодекс этики ISU, антидопинговые правила (WADA и ITA) и другие регламенты;

– В случае нарушения критериев допуска ISU имеет право отозвать нейтральный статус у спортсмена и его персонала.

За предоставление недостоверных сведений предусмотрены дисциплинарные меры.  

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Майи Багрянцевой
logoISU
logoСборная России по фигурному катанию
отстранение и возвращение России

Комментарии

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"– Он согласен на проверку его соответствия критериям со стороны ISU и подразделения Skating Integrity Unit (SIU);
– Он обязуется соблюдать Кодекс этики ISU, антидопинговые правила (WADA и ITA) и другие регламенты;"
А товарищи с флагом и гимном могут не знать и не соблюдать эти правила и ррегламенты, а также делать политические заявления? По идее такую бумажку должны все подписать, иначе сами чиновники открывают возможности для манипуляций.
Ответbrig_Mercury
"– Он согласен на проверку его соответствия критериям со стороны ISU и подразделения Skating Integrity Unit (SIU); – Он обязуется соблюдать Кодекс этики ISU, антидопинговые правила (WADA и ITA) и другие регламенты;" А товарищи с флагом и гимном могут не знать и не соблюдать эти правила и ррегламенты, а также делать политические заявления? По идее такую бумажку должны все подписать, иначе сами чиновники открывают возможности для манипуляций.
Ну, вон аргентинские футболисты развернули плакат"Мальвины - это Аргентина", но спортивные чиновники закрыли глаза на политику.
Ответnewdevil666
Ну, вон аргентинские футболисты развернули плакат"Мальвины - это Аргентина", но спортивные чиновники закрыли глаза на политику.
Это другое!!!!!!!!!!!!!!!!
Мрази. Много федераций уже без ограничений допускают, а эти только сейчас в нейтральном статусе соизволили. Что же хоть пару лет назад так не допускали? А когда возращение России пошло, то ису созрела до дискриминационных условий
ОтветАндрей Балабаев
Мрази. Много федераций уже без ограничений допускают, а эти только сейчас в нейтральном статусе соизволили. Что же хоть пару лет назад так не допускали? А когда возращение России пошло, то ису созрела до дискриминационных условий
В нейтральном статусе могли бы через суд раньше добится выступлений
ОтветElinkas
В нейтральном статусе могли бы через суд раньше добится выступлений
Не факт. Главные русофобы в зимних видах и лëгкой атлетике
Знание украинского языка пока ещё не обязательно для этого.?
Ответbrace
Знание украинского языка пока ещё не обязательно для этого.?
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Ответbrace
Знание украинского языка пока ещё не обязательно для этого.?
И череп скоро измерять будут снова, прошлое не отпускает никак их.
А штамп на лбу? Или это все-таки немного переступает за пределы демократичности?
Вообще хорошо бы всем в мире спортсменам такие документы подписать с уточнением вот идёт какой-то конфликт , конкретно если твоя страна не воюет тебе запрещено высказывать любое мнение за или против вот это и есть подлинная нейтральность .
хорошо что взяли! Будем болеть за наших. Россия вперед!
ОтветKlok 123
хорошо что взяли! Будем болеть за наших. Россия вперед!
Какая нехорошая личность вам поставил минус ?
А также: "Не больше одного ультраси за две программы" для девушек. Иначе сразу найдут причины для отзыва нейтрального статуса.
isu идет по тому же сценарию,что и world gymnastics,только с опозданием в год
ОтветАнастасия Бондаренко_1117070295
isu идет по тому же сценарию,что и world gymnastics,только с опозданием в год
Сейчас уже есть рекомендации МОК по допуску без ограничений
На ИСУ в суд подать , решение МОК не соблюдают.
Ответdalmolchun
На ИСУ в суд подать , решение МОК не соблюдают.
Вот такие" друзья",которые"хорошо" относятся....
А ИСУ таки нужны наши фигуристы - петиция довольно мягкая.
ОтветТатьяна Васильева
А ИСУ таки нужны наши фигуристы - петиция довольно мягкая.
Вообще нейтральная. Откуда тут столько нытья. У лыжников условия жёстче
Ответekaterina_)))
Вообще нейтральная. Откуда тут столько нытья. У лыжников условия жёстче
Например?
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