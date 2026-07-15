Васильев о критике Милонова в адрес Плющенко: «Такой популизм и псевдопатриотизм в избирательный период понятен»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал популизмом и псевдопатриотизмом высказывания депутата Виталия Милонова о Евгении Плющенко.
Ранее Евгений высказался о переходе своего сына, 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, в Азербайджан: «Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать. Потому что у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь – это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов».
После этого Милонов раскритиковал Плющенко-старшего и назвал его «приспособленцем».
«Не забывайте, что те, кто хочет вновь быть избранным в Государственную думу или Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сейчас вступили в избирательную фазу.
Поэтому любое громкое или скандальное заявление, или какая-то тема, может быть, даже совсем не относящаяся к этим персонажам, привлечет внимание. И такой популизм и псевдопатриотизм, неважно, исходит он Милонова или кого-то еще в избирательный период, по крайней мере понятен. Как минимум.
А как максимум, является составляющей частью их избирательной кампании. Поэтому не надо этому удивляться, как и не стоит всерьез воспринимать слова подобных персонажей.
Я не защищаю Плющенко, у меня к нему, наоборот, была масса вопросов. Но если бы этот вопрос обсуждался вне предвыборного периода, то можно было бы подискутировать. А сейчас на такие скандальные заявления не стоит тратить время, чтобы разобраться: кто прав, а кто виноват», – сказал Васильев.
От прогресса к деградации: как Плющенко поменял взгляд на нашу фигурку после трансфера сына
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Ну причём здесь вообще выборы-то? А то раньше до выборов Милонов тише воды был, никогда не хайповал и не давал одиозных комментов по резонансным темам с целью поднять свою цитируемость. К тому же уж Милонов-то точно пролезет по спискам в независимости от молчания или комментирования всего вокруг, знаем и проходили.
Милонов, конечно, странноватый товарищ и много довольно спорных вещей говорил, но его взгляды всегда были плюс-минус такими. Так что в данном случае выборы ни при чём.