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Васильев о критике Милонова в адрес Плющенко: «Такой популизм и псевдопатриотизм в избирательный период понятен»
Васильев назвал популизмом критику Милонова в адрес Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал популизмом и псевдопатриотизмом высказывания депутата Виталия Милонова о Евгении Плющенко.

Ранее Евгений высказался о переходе своего сына, 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, в Азербайджан: «Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать. Потому что у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь – это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов». 

После этого Милонов раскритиковал Плющенко-старшего и назвал его «приспособленцем». 

«Не забывайте, что те, кто хочет вновь быть избранным в Государственную думу или Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сейчас вступили в избирательную фазу.

Поэтому любое громкое или скандальное заявление, или какая-то тема, может быть, даже совсем не относящаяся к этим персонажам, привлечет внимание. И такой популизм и псевдопатриотизм, неважно, исходит он Милонова или кого-то еще в избирательный период, по крайней мере понятен. Как минимум.
 
А как максимум, является составляющей частью их избирательной кампании. Поэтому не надо этому удивляться, как и не стоит всерьез воспринимать слова подобных персонажей.

Я не защищаю Плющенко, у меня к нему, наоборот, была масса вопросов. Но если бы этот вопрос обсуждался вне предвыборного периода, то можно было бы подискутировать. А сейчас на такие скандальные заявления не стоит тратить время, чтобы разобраться: кто прав, а кто виноват», – сказал Васильев.

От прогресса к деградации: как Плющенко поменял взгляд на нашу фигурку после трансфера сына

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoЕвгений Плющенко
logoВиталий Милонов
РИА Новости
logoДмитрий Васильев

Комментарии

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Дело не в Милонове и не в популизме. Просто эта семейка Плющенко - Рудковская достала своими постоянными скандалами всех, и даже тех кто не имеет к ФК прямого отношения. Заявление Евгения было последней каплей.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Дело не в Милонове и не в популизме. Просто эта семейка Плющенко - Рудковская достала своими постоянными скандалами всех, и даже тех кто не имеет к ФК прямого отношения. Заявление Евгения было последней каплей.
Милонов этой же семейке зад в ##-#ал совсем недавно. Теперь отмывается.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Дело не в Милонове и не в популизме. Просто эта семейка Плющенко - Рудковская достала своими постоянными скандалами всех, и даже тех кто не имеет к ФК прямого отношения. Заявление Евгения было последней каплей.
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Из-за слов "популизм" и "псевдопатриотизм" в заголовке подумала, что он о Плющенко.))
ОтветYasenka
Из-за слов "популизм" и "псевдопатриотизм" в заголовке подумала, что он о Плющенко.))
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ОтветЖелезная Леди
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Лично я ни за плющенко, ни за тутберидзе, ни за милонова. Я всех их одинаково терпеть не могу.
Очень бы хотелось , чтобы Милонов или кто-то ещё как-то повлияли на то , чтобы отцу будущего азербайджанского "чемпиона" прекратили выдачу грантов из российского бюджета. Вы не поверите , но у Плюща после всего хватает наглости снова просить грант на своё очередное деградирующее ледовое говношоу , заявка от 30.06.26 на 24 миллиона...

"Заявка ПФКИ-27-1-012726 от 30.06.2026
Ледовое Шоу Евгения Плющенко "Снежная королева"
Запрашиваемая сумма
24 100 000,00 ₽"
ОтветNatalia_777
Очень бы хотелось , чтобы Милонов или кто-то ещё как-то повлияли на то , чтобы отцу будущего азербайджанского "чемпиона" прекратили выдачу грантов из российского бюджета. Вы не поверите , но у Плюща после всего хватает наглости снова просить грант на своё очередное деградирующее ледовое говношоу , заявка от 30.06.26 на 24 миллиона... "Заявка ПФКИ-27-1-012726 от 30.06.2026 Ледовое Шоу Евгения Плющенко "Снежная королева" Запрашиваемая сумма 24 100 000,00 ₽"
Самое поганое в этой наглости то, что Плющенка жаждет получить - и скорее всего получит и кому надо откатит - именно мои деньги, которые лично я плачу в виде налогов, поскольку никаких других денег в бюджете вообще не существует. И это при том, что лично мне фигуристическое катание в любом его проявлении никак не нужно. Допускаю, что кто-то этим катанием интересуется. Ну, имеет право. Ну так пусть этот интересующийся сам платит за свой интерес путем пожертвований или покупки билетов, а мои денежки родное государство пусть использует в более приличных целях, чем подкормка всяческих Плющенок.
ОтветNatalia_777
Очень бы хотелось , чтобы Милонов или кто-то ещё как-то повлияли на то , чтобы отцу будущего азербайджанского "чемпиона" прекратили выдачу грантов из российского бюджета. Вы не поверите , но у Плюща после всего хватает наглости снова просить грант на своё очередное деградирующее ледовое говношоу , заявка от 30.06.26 на 24 миллиона... "Заявка ПФКИ-27-1-012726 от 30.06.2026 Ледовое Шоу Евгения Плющенко "Снежная королева" Запрашиваемая сумма 24 100 000,00 ₽"
"Не надо стесняться"...
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев решил заступиться за истинного патриота Азебрайджана Евгения Плющенко.
А про псевдопатриотизм Плющенко Васильев ничего не хочет сказать?
"Я не защищаю Плющенко, у меня к нему, наоборот, была масса вопросов", - ну вот бы и выложил свою массу вопросов в публичное пространство, а то получается, что масса у Васильева была да сплыла вдруг якобы из-за "избирательного периода" Милонова - юлит Васильев, короче, по поводу "вопросов" к Плющенко...
Васильевы, Роднины и прочие уже не знают как оправдать, что люди начинают прозревать и даже публично на Плющенко идёт атака.
Ну причём здесь вообще выборы-то? А то раньше до выборов Милонов тише воды был, никогда не хайповал и не давал одиозных комментов по резонансным темам с целью поднять свою цитируемость. К тому же уж Милонов-то точно пролезет по спискам в независимости от молчания или комментирования всего вокруг, знаем и проходили.
У Милонова псевдопатриотизм, а у Плющенко тогда что?))
Милонов, конечно, странноватый товарищ и много довольно спорных вещей говорил, но его взгляды всегда были плюс-минус такими. Так что в данном случае выборы ни при чём.
Милонов единственный точно дал оценку сути Плющенко и первопричины всех его проявлений, он верно определил его уровень умственного развития, дал оценку "патриотизму ", в десяточку. А вот у других и Васильева мужества схлестнуться с Евгением и его низковибрационной супругой не хватило.
Да может и так? Нам то что? Факт остается фактом. Эта семейка всех достала. И то, что депутат ГД произнес эти слова (пусть даже в своих целях) очень радует!
ОтветМария С
Да может и так? Нам то что? Факт остается фактом. Эта семейка всех достала. И то, что депутат ГД произнес эти слова (пусть даже в своих целях) очень радует!
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