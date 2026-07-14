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Плющенко готов поучаствовать в номере для «Интервидения»: «Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе»
Плющенко готов поучаствовать в номере для музыкального конкурса «Интервидение».

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов поучаствовать в номере для музыкального конкурса «Интервидение».

В 2025 году «Интервидение» прошло в Москве впервые после длительного перерыва, Россию представлял певец Shaman. Следующий конкурс состоится в 2026-м в Саудовской Аравии.

«Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение». Но я готов помочь», – сказал Плющенко в ответ на вопрос, готов ли он выступить там.

В 2008-м Плющенко участвовал в номере Димы Билана с песней Believe на «Евровидении» в Белграде. Тогда Россия заняла первое место.

Сын Плющенко выступил с Димой Биланом на премии РУ.ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoЕвгений Плющенко
музыка

Комментарии

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А Гном за Азербаджан спляшет...
Ответ3a_3eHuT
А Гном за Азербаджан спляшет...
Пусть оба за Азербайджан пляшут...И Яну на подтанцовки возьмут.
Ответ3a_3eHuT
А Гном за Азербаджан спляшет...
Так испортить имидж олимпийского чемпиона... Это ж так умудриться то нужно
Человек без совести и чести на "интервидении"...В советское время был очень нашумевший фильм"Интердевочка"...Пора снимать ремейк"Интермальчик".
Ответсадовник Ви
Человек без совести и чести на "интервидении"...В советское время был очень нашумевший фильм"Интердевочка"...Пора снимать ремейк"Интермальчик".
"Интермальчик" - это, скорее, Шаман, учитывая его скандальное выступление на конкурсе.
ОтветRenki
"Интермальчик" - это, скорее, Шаман, учитывая его скандальное выступление на конкурсе.
Пусть создадут вместе интербойзбенд.
Мне одной кажется, что Плющ не адекватен? Куда, куда ты, со своими лисьими глазками. На какое Интервидение?
ОтветУтренняя Аврора
Мне одной кажется, что Плющ не адекватен? Куда, куда ты, со своими лисьими глазками. На какое Интервидение?
Перебивает свой последний провал про деградацию новым инфошумом, который никому не интересен и видимо никто его не спрашивал просто быстренько состряпали новость чтобы вспомнили его былые заслуги
ОтветСветлана Гаврилова
Перебивает свой последний провал про деградацию новым инфошумом, который никому не интересен и видимо никто его не спрашивал просто быстренько состряпали новость чтобы вспомнили его былые заслуги
"Никогда нельзя недооценивать предсказуемость тупизны" (С)
У выдающегося тренера нет других забот, кроме как, куда еще свой нос пристроить.
ОтветBermudas
У выдающегося тренера нет других забот, кроме как, куда еще свой нос пристроить.
Нос там огромный, как у азербайджанца. Хотя, почему как?
Это зависит от того, кто будет башлять и сколько
ОтветМакс Осипов
Это зависит от того, кто будет башлять и сколько
Диаспора Aze
Тут уже недавно один талантливый азербайджанский фигурист, фамилию не помню, с Биланом номер откатал, вызвав всеобщий восторг. Вот кому прямая дорога на Интервидение (кстати, что это такое?).
Деградирует Гений. Никому это уже давно не интересно
Хитрый оглы Гномыча. И арбуз съесть и на денюшки сесть
Да кому ты нужен? И интервидео это тоже
Какой же лютый позор. И все глубже и глубже.
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