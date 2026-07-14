Плющенко готов поучаствовать в номере для «Интервидения»: «Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе»
Плющенко готов поучаствовать в номере для музыкального конкурса «Интервидение».
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов поучаствовать в номере для музыкального конкурса «Интервидение».
В 2025 году «Интервидение» прошло в Москве впервые после длительного перерыва, Россию представлял певец Shaman. Следующий конкурс состоится в 2026-м в Саудовской Аравии.
«Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение». Но я готов помочь», – сказал Плющенко в ответ на вопрос, готов ли он выступить там.
В 2008-м Плющенко участвовал в номере Димы Билана с песней Believe на «Евровидении» в Белграде. Тогда Россия заняла первое место.
Сын Плющенко выступил с Димой Биланом на премии РУ.ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
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