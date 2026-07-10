Плющенко о сыне: «Я все читаю, что люди пишут про Санька, стараюсь не обращать внимания. У нас свой путь»

Плющенко: я читаю, что люди пишут про сына, стараюсь не обращать внимания.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что старается не обращать внимания на высказывания в адрес своего сына Александра .

Ранее 13-летний фигурист Александр Плющенко перешел в сборную Азербайджана.

– А у него (Александра) есть эта влюбленность в фигурное катание, какая была у тебя, какая есть у Лены Костылевой? Когда без этого не можешь жить.

– Он одно время сходил с ума по футболу, да и сейчас сходит, и думал, что будет футболистом. И тут ситуация была такая. Я позвонил своему знакомому, он агент больших ребят по футболу, а его дочь катается у меня в группе. Спрашиваю: «Можно показать Санька в какую-нибудь серьезную команду?» – «Не вопрос. Сейчас как раз отбор идет, отбирают, смотрят». И я говорю сыну: «Завтра поедем, будут тебя смотреть...»

– Как футболиста.

– Да, в профессиональную команду. И он отвечает: «Пап, ты знаешь, давай я лучше у себя во дворе буду играть, мне этого будет достаточно». То есть пришло время, он переосмыслил. Сейчас Санек с удовольствием ходит на фигурное катание, с удовольствием занимается, он полюбил этот вид спорта.

А главное, я ему сказал: «Сань, когда у тебя начнет получаться все, ты вообще начнешь кайфовать». И вот пожалуйста. Он сделал 3,5 аксель, начал получать удовольствие от фигурного катания. Кто-то его спрашивал, футболист ли он: «Нет, мой профессиональный вид спорта – это фигурное катание».

– Слушай, как круто, что сын сам до этого дошел, а не то что вы с Яной (Рудковской) на него давили авторитетом и папиными успехами.

– Я все читаю, что пишут люди про Санька, стараюсь не обращать на это внимания. У нас с Саньком свой путь. Я не хочу, чтобы он был фанатиком, как я в свое время. Меня мама действительно настраивала: тренировки, тренировки, пахота, пахота. Ни восстановления, ни бань, ни массажей не было. Поэтому позже у меня случилось 18 операций.

Сейчас я выстраиваю все по-другому, поскольку вижу, чего мне не хватало. С утра до вечера были тренировки, с утра до вечера ОФП, растяжки и все остальное. Нет, все это должно быть дозированно. Санек – талантливый мальчик, но у него все получается, когда ему нравится и когда он хочет. А главное, он говорит: «Пап, давай без пихача», – это у него сейчас новая история.

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– Скажи, пожалуйста, Жень, очень много разговоров сейчас про то, что Саша Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана. Почему вы с Яной приняли такое решение?

– Сейчас есть определенные трудности с присутствием России на мировых первенствах. А пацану нужно развиваться и показывать себя на международной арене. Мы с Яной только предложили сыну: «Ты как вообще, готов кататься за другую страну?» Он сказал: «Да, готов. Но я же русский и остаюсь российским спортсменом». Санек живет в России, тренируется у меня в частной академии.

Его никто не финансировал, кроме мамы и папы. А вообще, спорт не имеет границ. Например, многие наши хоккеисты играют в Америке в НХЛ, и наших футболистов много в Европе и Америке – и ничего, нормально. Жизнь – забег на длинную дистанцию.

Я озвучивал свою позицию про переходы взрослых спортсменов, уже представлявших нашу федерацию на международной арене, в сборные других стран. Я не хотел бы, чтобы мои спортсмены начинали играть за другие страны, но это касается тех, кто уже катался за нашу сборную. А если тебе только 13 лет и ты еще не представлял ни одну сборную (ни юниорскую, ни взрослую) на «международке», то ради бога, катайся, радуй болельщиков, радуйся сам и наслаждайся. И тут я не вижу проблем. А жизнь покажет, что будем дальше делать, – сказал Плющенко-старший.