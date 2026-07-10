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Плющенко о сыне: «Я все читаю, что люди пишут про Санька, стараюсь не обращать внимания. У нас свой путь»
Плющенко: я читаю, что люди пишут про сына, стараюсь не обращать внимания.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что старается не обращать внимания на высказывания в адрес своего сына Александра.

Ранее 13-летний фигурист Александр Плющенко перешел в сборную Азербайджана.

– А у него (Александра) есть эта влюбленность в фигурное катание, какая была у тебя, какая есть у Лены Костылевой? Когда без этого не можешь жить.

– Он одно время сходил с ума по футболу, да и сейчас сходит, и думал, что будет футболистом. И тут ситуация была такая. Я позвонил своему знакомому, он агент больших ребят по футболу, а его дочь катается у меня в группе. Спрашиваю: «Можно показать Санька в какую-нибудь серьезную команду?» – «Не вопрос. Сейчас как раз отбор идет, отбирают, смотрят». И я говорю сыну: «Завтра поедем, будут тебя смотреть...»

– Как футболиста.

– Да, в профессиональную команду. И он отвечает: «Пап, ты знаешь, давай я лучше у себя во дворе буду играть, мне этого будет достаточно». То есть пришло время, он переосмыслил. Сейчас Санек с удовольствием ходит на фигурное катание, с удовольствием занимается, он полюбил этот вид спорта.

А главное, я ему сказал: «Сань, когда у тебя начнет получаться все, ты вообще начнешь кайфовать». И вот пожалуйста. Он сделал 3,5 аксель, начал получать удовольствие от фигурного катания. Кто-то его спрашивал, футболист ли он: «Нет, мой профессиональный вид спорта – это фигурное катание».

– Слушай, как круто, что сын сам до этого дошел, а не то что вы с Яной (Рудковской) на него давили авторитетом и папиными успехами.

– Я все читаю, что пишут люди про Санька, стараюсь не обращать на это внимания. У нас с Саньком свой путь. Я не хочу, чтобы он был фанатиком, как я в свое время. Меня мама действительно настраивала: тренировки, тренировки, пахота, пахота. Ни восстановления, ни бань, ни массажей не было. Поэтому позже у меня случилось 18 операций.

Сейчас я выстраиваю все по-другому, поскольку вижу, чего мне не хватало. С утра до вечера были тренировки, с утра до вечера ОФП, растяжки и все остальное. Нет, все это должно быть дозированно. Санек – талантливый мальчик, но у него все получается, когда ему нравится и когда он хочет. А главное, он говорит: «Пап, давай без пихача», – это у него сейчас новая история.

<...>

– Скажи, пожалуйста, Жень, очень много разговоров сейчас про то, что Саша Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана. Почему вы с Яной приняли такое решение?

– Сейчас есть определенные трудности с присутствием России на мировых первенствах. А пацану нужно развиваться и показывать себя на международной арене. Мы с Яной только предложили сыну: «Ты как вообще, готов кататься за другую страну?» Он сказал: «Да, готов. Но я же русский и остаюсь российским спортсменом». Санек живет в России, тренируется у меня в частной академии.

Его никто не финансировал, кроме мамы и папы. А вообще, спорт не имеет границ. Например, многие наши хоккеисты играют в Америке в НХЛ, и наших футболистов много в Европе и Америке – и ничего, нормально. Жизнь – забег на длинную дистанцию.

Я озвучивал свою позицию про переходы взрослых спортсменов, уже представлявших нашу федерацию на международной арене, в сборные других стран. Я не хотел бы, чтобы мои спортсмены начинали играть за другие страны, но это касается тех, кто уже катался за нашу сборную. А если тебе только 13 лет и ты еще не представлял ни одну сборную (ни юниорскую, ни взрослую) на «международке», то ради бога, катайся, радуй болельщиков, радуйся сам и наслаждайся. И тут я не вижу проблем. А жизнь покажет, что будем дальше делать, – сказал Плющенко-старший.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: OK
logoАлександр Плющенко
сборная Азербайджана
logoмужское катание
logoЕвгений Плющенко
logoЯна Рудковская

Комментарии

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"Но я же русский и остаюсь российским спортсменом». Санек живет в России, тренируется у меня в частной академии. Его никто не финансировал, кроме мамы и папы"
А маму и папу тоже никто не финансировал, а? "Патриот" хренов.
https://www.sports.ru/figure-skating/1109645225-ledovoe-shou-plyushhenko-soyuz-chempionov-poluchilo-grant-na-50-mln-ru.html?ysclid=mre2c0bf81198942107
ОтветImNikS
"Но я же русский и остаюсь российским спортсменом». Санек живет в России, тренируется у меня в частной академии. Его никто не финансировал, кроме мамы и папы" А маму и папу тоже никто не финансировал, а? "Патриот" хренов. https://www.sports.ru/figure-skating/1109645225-ledovoe-shou-plyushhenko-soyuz-chempionov-poluchilo-grant-na-50-mln-ru.html?ysclid=mre2c0bf81198942107
там не только гранты на шоу, там полное финансирование школы от государства
даже Саньку государство оплачивает проживание в домике

https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3328853.html
ОтветImNikS
"Но я же русский и остаюсь российским спортсменом». Санек живет в России, тренируется у меня в частной академии. Его никто не финансировал, кроме мамы и папы" А маму и папу тоже никто не финансировал, а? "Патриот" хренов. https://www.sports.ru/figure-skating/1109645225-ledovoe-shou-plyushhenko-soyuz-chempionov-poluchilo-grant-na-50-mln-ru.html?ysclid=mre2c0bf81198942107
.свой путь приводит в никуда
Не с того он начал свой путь,под чужой флаг ушёл.самурай оглы
ОтветАндрей Емельянов
Не с того он начал свой путь,под чужой флаг ушёл.самурай оглы
Хорошо хоть не от Афганистана решил сыночка на Олимпиаду оправить🤦🏻
Гном Гномыч:мой путь Азербайджанца
Господи, что за журналист брал интервью у этого чудесного семейства? Такое облизывание давненько не читала.
Ответfada
Господи, что за журналист брал интервью у этого чудесного семейства? Такое облизывание давненько не читала.
Журнаглист был голодный
Ответfada
Господи, что за журналист брал интервью у этого чудесного семейства? Такое облизывание давненько не читала.
Вадим Верник, брат актёра Игоря Верника
Если все читает, то советую сменить повара, у мальчика вечно лицо, как будто что-то очень невкусное во рту.
Наши хоккеисты играют в НХЛ и с сборной России. Они не играют за сборную Азербайджана. Всё оправдывается Плющенко
ОтветРубин2003
Наши хоккеисты играют в НХЛ и с сборной России. Они не играют за сборную Азербайджана. Всё оправдывается Плющенко
Как можно быть россиянином, любить свою страну, и при этом выступать за Азербайджан, с которым нет никаких эмоциональных связей? Это попахивает наемничеством.
Похоже до Санька дошло, что в футболе одному по полю не побегаешь. Всегда будут соперники в другой команде.
ОтветKaterina Sunny
Похоже до Санька дошло, что в футболе одному по полю не побегаешь. Всегда будут соперники в другой команде.
Да там и на скамейку посадить могут, и мяч отобрать. И папина протекция может не помочь
Вот если он сказал бы, что да, сын талантливый, но не тянет уровень сборной России, вообще вопросов не было бы
Но тупое сравнение с хоккеистами и футболистами, которые выступают за иностранные КЛУЬЫ это прямо бред. Они остаются гражданами России и выступают за сборную России 🤷‍♂️
Ишь ты, какую отмазку придумал "Я не хотел бы, чтобы мои спортсмены начинали играть за другие страны, но это касается тех, кто уже катался за нашу сборную"
Самоделкина, Жилина, Титова, Трофимова были членами сборной РФ, а Жилина в том числе и взрослой сборной. Что не помешало Плющенко перепродать их за бугор.
Как же достало лицемерие этой семейки...
ОтветЯгун Ягунини
Ишь ты, какую отмазку придумал "Я не хотел бы, чтобы мои спортсмены начинали играть за другие страны, но это касается тех, кто уже катался за нашу сборную" Самоделкина, Жилина, Титова, Трофимова были членами сборной РФ, а Жилина в том числе и взрослой сборной. Что не помешало Плющенко перепродать их за бугор. Как же достало лицемерие этой семейки...
Комментарий скрыт
ОтветMp
Комментарий скрыт
Самоделкина и Жилина катались на этапах ЮГП
Я все читаю
...
стараюсь не обращать внимания
________________
нет ли здесь какого-то противоречия?
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