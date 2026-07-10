Плющенко о своей академии: «Как частная школа фигурного катания мы номер один в России – по результатам и масштабу. У нас две арены, есть запрос от иностранных государств, двигаемся туда тоже»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко назвал свою академию «Ангелы Плющенко» лучшей частной школой фигурного катания в России «по результатам и масштабу».
«Когда я начал выигрывать соревнования, зарабатывать деньги, и деньги неплохие, я для себя уже тогда наметил, что хочу создать академию, школу. Была такая фигуристка, Мишель Кван, многократная чемпионка из Америки, она в свое время закончила с фигурным катанием и построила себе тренировочную ледовую арену. Я посмотрел на нее и подумал: а чем я хуже? Я тоже хочу, ха-ха.
Сейчас у нас уже две арены, прорабатываем еще вариант открытия в регионах тренировочных баз «Ангелы Плющенко». Есть запрос от некоторых иностранных государств, двигаемся туда тоже. Есть спрос, есть желание, а самое главное – есть результат. У нас частные школы, мы сами субсидируем, сами вкладываем, это наши частные деньги с Яной [Рудковской]. У нас есть результат: как частная школа фигурного катания мы – номер один по России и по результатам, и по масштабу. Сейчас на двух базах наших тренируется больше 350 спортсменов, буквально за короткое время.
Но этого бы не было, если бы в свое время меня не поддержал [губернатор Московской области] Андрей Юрьевич Воробьев, помог с землей. По его программе дети у нас из многодетных семей занимаются бесплатно. Нашей домашней арене будет только 6 лет.
В Москве поддержал и землей, и грантом [мэр] Сергей Семенович Собянин. Сейчас льда снова не хватает. У меня тренируют там две олимпийские чемпионки: Наталья Линичук – танцы, а Юля Липницкая – одиночное катание, и мы попросили еще землю у мэра. Ждем, он всегда за спорт, развитие и результаты», – рассказал Плющенко.
Комментарии
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Каток плюс домики и общежитие . Причем, с коммуникациями, которые дачникам и не снились. И никакая природоохранная зона не помеха.
Насколько я помню, не все дачники пережили этот беспредел. У кого-то сердце не выдержало.
Причем Яна там в первых рядах изгоняла пенсионеров. С воплями "я здесь власть".
Интернет помнит все.
А теперь они типа благотворители.
Цинизм уровня "бог".
А потом Гном за покатульки в шоу покупает квартиру на Патриках и футбольную команду из бедняков себе для потехи...
Но деньги свои, частные вкладывают))
Так что - "впервые в мире", да.
"они, редиски, С МЕНЯ деньги спросили. Это как вообще называется?"
"[губернатор Московской области] Андрей Юрьевич Воробьев, помог с землей"
Рассказали бы, сколько земля стоит, а то всё сами-сами. Земля, гранты, спонсирование государством малоимущих и многодетных.