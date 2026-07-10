Плющенко о своей академии: «Как частная школа фигурного катания мы номер один в России – по результатам и масштабу. У нас две арены, есть запрос от иностранных государств, двигаемся туда тоже»

Плющенко назвал свою академию лучшей частной школой для фигуристов в России.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко назвал свою академию «Ангелы Плющенко» лучшей частной школой фигурного катания в России «по результатам и масштабу».

«Когда я начал выигрывать соревнования, зарабатывать деньги, и деньги неплохие, я для себя уже тогда наметил, что хочу создать академию, школу. Была такая фигуристка, Мишель Кван, многократная чемпионка из Америки, она в свое время закончила с фигурным катанием и построила себе тренировочную ледовую арену. Я посмотрел на нее и подумал: а чем я хуже? Я тоже хочу, ха-ха.

Сейчас у нас уже две арены, прорабатываем еще вариант открытия в регионах тренировочных баз «Ангелы Плющенко ». Есть запрос от некоторых иностранных государств, двигаемся туда тоже. Есть спрос, есть желание, а самое главное – есть результат. У нас частные школы, мы сами субсидируем, сами вкладываем, это наши частные деньги с Яной [Рудковской]. У нас есть результат: как частная школа фигурного катания мы – номер один по России и по результатам, и по масштабу. Сейчас на двух базах наших тренируется больше 350 спортсменов, буквально за короткое время.

Но этого бы не было, если бы в свое время меня не поддержал [губернатор Московской области] Андрей Юрьевич Воробьев, помог с землей. По его программе дети у нас из многодетных семей занимаются бесплатно. Нашей домашней арене будет только 6 лет.

В Москве поддержал и землей, и грантом [мэр] Сергей Семенович Собянин. Сейчас льда снова не хватает. У меня тренируют там две олимпийские чемпионки: Наталья Линичук – танцы, а Юля Липницкая – одиночное катание, и мы попросили еще землю у мэра. Ждем, он всегда за спорт, развитие и результаты», – рассказал Плющенко.