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  4. Плющенко о своей академии: «Как частная школа фигурного катания мы номер один в России – по результатам и масштабу. У нас две арены, есть запрос от иностранных государств, двигаемся туда тоже»

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Плющенко о своей академии: «Как частная школа фигурного катания мы номер один в России – по результатам и масштабу. У нас две арены, есть запрос от иностранных государств, двигаемся туда тоже»
Плющенко назвал свою академию лучшей частной школой для фигуристов в России.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко назвал свою академию «Ангелы Плющенко» лучшей частной школой фигурного катания в России «по результатам и масштабу».

«Когда я начал выигрывать соревнования, зарабатывать деньги, и деньги неплохие, я для себя уже тогда наметил, что хочу создать академию, школу. Была такая фигуристка, Мишель Кван, многократная чемпионка из Америки, она в свое время закончила с фигурным катанием и построила себе тренировочную ледовую арену. Я посмотрел на нее и подумал: а чем я хуже? Я тоже хочу, ха-ха.

Сейчас у нас уже две арены, прорабатываем еще вариант открытия в регионах тренировочных баз «Ангелы Плющенко». Есть запрос от некоторых иностранных государств, двигаемся туда тоже. Есть спрос, есть желание, а самое главное – есть результат. У нас частные школы, мы сами субсидируем, сами вкладываем, это наши частные деньги с Яной [Рудковской]. У нас есть результат: как частная школа фигурного катания мы – номер один по России и по результатам, и по масштабу. Сейчас на двух базах наших тренируется больше 350 спортсменов, буквально за короткое время.

Но этого бы не было, если бы в свое время меня не поддержал [губернатор Московской области] Андрей Юрьевич Воробьев, помог с землей. По его программе дети у нас из многодетных семей занимаются бесплатно. Нашей домашней арене будет только 6 лет.

В Москве поддержал и землей, и грантом [мэр] Сергей Семенович Собянин. Сейчас льда снова не хватает. У меня тренируют там две олимпийские чемпионки: Наталья Линичук – танцы, а Юля Липницкая – одиночное катание, и мы попросили еще землю у мэра. Ждем, он всегда за спорт, развитие и результаты», – рассказал Плющенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: OK
logoАкадемия Плющенко
logoМишель Кван
logoЕвгений Плющенко
logoЯна Рудковская
logoЮлия Липницкая
Наталья Линичук

Комментарии

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Ну да, спасибо Воробьеву за бесплатную землю в элитном районе Подмосковья, откуда предварительно выгнали дачников, которые там по 20 лет жили и обустраивались. Дома у них отобрали, огороды, сады. Типа в этой природоохранной зоне дома строить нельзя. Можно только каток.
Каток плюс домики и общежитие . Причем, с коммуникациями, которые дачникам и не снились. И никакая природоохранная зона не помеха.
Насколько я помню, не все дачники пережили этот беспредел. У кого-то сердце не выдержало.
Причем Яна там в первых рядах изгоняла пенсионеров. С воплями "я здесь власть".
Интернет помнит все.
А теперь они типа благотворители.
Цинизм уровня "бог".
ОтветЯна Кул
Ну да, спасибо Воробьеву за бесплатную землю в элитном районе Подмосковья, откуда предварительно выгнали дачников, которые там по 20 лет жили и обустраивались. Дома у них отобрали, огороды, сады. Типа в этой природоохранной зоне дома строить нельзя. Можно только каток. Каток плюс домики и общежитие . Причем, с коммуникациями, которые дачникам и не снились. И никакая природоохранная зона не помеха. Насколько я помню, не все дачники пережили этот беспредел. У кого-то сердце не выдержало. Причем Яна там в первых рядах изгоняла пенсионеров. С воплями "я здесь власть". Интернет помнит все. А теперь они типа благотворители. Цинизм уровня "бог".
Ого. Что ж они все тогда притворяются такими белыми и пушистыми? Показывали бы дальше свой звериный оскал
ОтветTotal_90
Ого. Что ж они все тогда притворяются такими белыми и пушистыми? Показывали бы дальше свой звериный оскал
Это ты, Жень ?😂
Вы номер один в России по выклянчиванию грантов из гос.бюджета и по продаже российских фигуристов за бугор.
Частная школа на деньги государства. Окей окей
Это прелестно. Частное на госденьги из наших налогов.... Красиво мутят
А потом Гном за покатульки в шоу покупает квартиру на Патриках и футбольную команду из бедняков себе для потехи...
Ответ3a_3eHuT
Это прелестно. Частное на госденьги из наших налогов.... Красиво мутят А потом Гном за покатульки в шоу покупает квартиру на Патриках и футбольную команду из бедняков себе для потехи...
Ну куда наследнику без потешного полка!
Ответ3a_3eHuT
Это прелестно. Частное на госденьги из наших налогов.... Красиво мутят А потом Гном за покатульки в шоу покупает квартиру на Патриках и футбольную команду из бедняков себе для потехи...
Ха-ха-ха, ну ты то куда лезешь, болельщик частного хлуба?
Воробьёв помог с землёй. С инженерными сетями тоже наверное помогли. С стройка помогли.
Но деньги свои, частные вкладывают))
ну, больше "частных школ за государственный счёт" - и нету.
Так что - "впервые в мире", да.
ОтветБезызбежноНаКрасный
ну, больше "частных школ за государственный счёт" - и нету. Так что - "впервые в мире", да.
Не, погоди, они же своё бабло вкладывают! Государство - так... помогает только))
ОтветDwice
Не, погоди, они же своё бабло вкладывают! Государство - так... помогает только))
ну, про школу в Волгограде он сам расчехлился
"они, редиски, С МЕНЯ деньги спросили. Это как вообще называется?"
" В Москве поддержал и землей, и грантом [мэр] Сергей Семенович Собянин."
"[губернатор Московской области] Андрей Юрьевич Воробьев, помог с землей"
Рассказали бы, сколько земля стоит, а то всё сами-сами. Земля, гранты, спонсирование государством малоимущих и многодетных.
ОтветKaterina Sunny
" В Москве поддержал и землей, и грантом [мэр] Сергей Семенович Собянин." "[губернатор Московской области] Андрей Юрьевич Воробьев, помог с землей" Рассказали бы, сколько земля стоит, а то всё сами-сами. Земля, гранты, спонсирование государством малоимущих и многодетных.
Лапша для стада. У семейки денег как грязи, не зря она бывшего хорошенько доила.
"Прорабатываем еще открытия треноровочных баз в регионах, нашей частной школы, но не все регионы хотят выделять на это деньги"
Он хоть бы запоминал, что врет. То они сами всех детей малоимущих содержат, то Воробьев. Масштаб коррупции, кумовства, наглости, загребущести поражает.
ну так и двигайтесь туда, желательно всей семьей
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