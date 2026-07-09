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  4. Евгений Плющенко планирует открыть теннисную академию

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Евгений Плющенко планирует открыть теннисную академию
Евгений Плющенко планирует открыть теннисную академию.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что планирует открыть теннисную академию.

– Женя, у тебя невероятно насыщенная жизнь: Академия фигурного катания, тренерская деятельность, ледовые шоу, строительство новых ледовых дворцов.

– Я больше скажу, не только ледовых – мы запланировали открыть теннисную академию.

– Ничего себе!

– Да. И падел-академию. Уже две школы у нас работают, называются Angels of Padel. Мы хотим и дальше развивать это направление.

Падел сейчас – невероятно модная тема. Ну, это у нас, а вообще этому виду спорта 50–60 лет. Он пришел к нам из Мексики, Испании, Аргентины. Я думаю, большая перспектива у этого вида спорта. Мое предположение, что он станет олимпийским видом, – во всяком случае все к тому идет.

– Сам ты играешь в падел?

– Я только-только приехал домой, с 12 до 17 часов у нас был падел-турнир.

– То есть ты этим занимаешься вполне серьезно.

– Я почему решил открыть академию? Я сам увлекся и практически каждый день тренируюсь с тренером, играю турниры, мне очень нравится, и у меня получается. Хочу, чтобы тренеры были и наши, и испанцы; может, аргентинцев потом привезем, потому что они топовые ребята.

Лед льдом, но нужно двигаться дальше. Я уже столько не могу кататься на льду, как раньше. Все-таки очень много травм было, 18 операций серьезных. Так что если сейчас не тренироваться, то это все, кирдык, – рассказал Плющенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: OK
logoЕвгений Плющенко

Комментарии

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И шашлычную
Ответmold-cel
И шашлычную
Имени пашиняноглы, будет в нарды мастер класс показывать
Ответmold-cel
И шашлычную
Angels of shashlyck
Драмкружок, кружок по фото, а ещё мне петь охота.
Ответdima-dorozhkin
Драмкружок, кружок по фото, а ещё мне петь охота.
Эту, пусть не совсем точную цитату из стихотворения Агнии Барто, так же можно применить практически к любому высказыванию Алины Загитовой)
Ответdima-dorozhkin
Драмкружок, кружок по фото, а ещё мне петь охота.
+++++
Уже две школы у нас работают, называются Angels and Padles :)
Понятно чем младший сын будет заниматься, станется азербайджанским теннисистом
ОтветМаксим Столбов
Понятно чем младший сын будет заниматься, станется азербайджанским теннисистом
Или футболистом.
ОтветМаксим Столбов
Понятно чем младший сын будет заниматься, станется азербайджанским теннисистом
Скорее всего, всем сразу, фигурист, теннисист, футболист, баскетболист. Мультиспортсмен вообщем.
Все-таки понял, что ледовый тренер из него не получается …
ОтветRaphanus
Все-таки понял, что ледовый тренер из него не получается …
Придется переквалифицироваться в управдомы
ОтветRaphanus
Все-таки понял, что ледовый тренер из него не получается …
Комментарий скрыт
В Азербайджане?
За счёт халявного бюджетного финансирования ?
Заплатят за то что он рьяный Патриот ? Только вот какой страны.
Мало пилит на фигурном катании, хочет пилить и на теннисе?
бедный гном гномыч теперь еще и теннисом заниматься(
Видимо, Яна и Евгений чувствуют, что в теннисе вращаются большие деньги, и на амбициях родителей можно хорошо заработать.
ОтветMutabor59
Видимо, Яна и Евгений чувствуют, что в теннисе вращаются большие деньги, и на амбициях родителей можно хорошо заработать.
Вообще они пответру нос страются держать , но всн равно опаздывают.
Хотя теннистные корты под сдачу - наврное , всегда будет выгодно.
Странно вообще что они полезли в фк, когда в их случае напрашивался или футбол или большой теннис.
ОтветAnna Morgan
Вообще они пответру нос страются держать , но всн равно опаздывают. Хотя теннистные корты под сдачу - наврное , всегда будет выгодно. Странно вообще что они полезли в фк, когда в их случае напрашивался или футбол или большой теннис.
Полезли в фк потому, что в той сфере уже налажены связи. А дальше, после того, как пошли большие деньги, решили поучаствовать в других прибыльных видах спорта. Выходит, они предприниматели, пользующиеся вовсю государственной поддержкой, а не энтузиасты фк.
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