Евгений Плющенко планирует открыть теннисную академию.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что планирует открыть теннисную академию.

– Женя, у тебя невероятно насыщенная жизнь: Академия фигурного катания, тренерская деятельность, ледовые шоу, строительство новых ледовых дворцов.

– Я больше скажу, не только ледовых – мы запланировали открыть теннисную академию.

– Ничего себе!

– Да. И падел-академию. Уже две школы у нас работают, называются Angels of Padel. Мы хотим и дальше развивать это направление.

Падел сейчас – невероятно модная тема. Ну, это у нас, а вообще этому виду спорта 50–60 лет. Он пришел к нам из Мексики, Испании, Аргентины. Я думаю, большая перспектива у этого вида спорта. Мое предположение, что он станет олимпийским видом, – во всяком случае все к тому идет.

– Сам ты играешь в падел?

– Я только-только приехал домой, с 12 до 17 часов у нас был падел-турнир.

– То есть ты этим занимаешься вполне серьезно.

– Я почему решил открыть академию? Я сам увлекся и практически каждый день тренируюсь с тренером, играю турниры, мне очень нравится, и у меня получается. Хочу, чтобы тренеры были и наши, и испанцы; может, аргентинцев потом привезем, потому что они топовые ребята.

Лед льдом, но нужно двигаться дальше. Я уже столько не могу кататься на льду, как раньше. Все-таки очень много травм было, 18 операций серьезных. Так что если сейчас не тренироваться, то это все, кирдык, – рассказал Плющенко.