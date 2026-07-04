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  4. Плющенко о детстве: «Папа работал в Волгограде на трех работах, мы собирали бутылки. Тогда было такое время, безумие в стране»

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Плющенко о детстве: «Папа работал в Волгограде на трех работах, мы собирали бутылки. Тогда было такое время, безумие в стране»
Плющенко о детстве: папа работал на трех работах, мы собирали бутылки.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о трудностях в детстве.

«У меня не было мыслей, что я не хочу заниматься. В 11 лет я прожил полтора года без родителей. Я научился стирать, гладить, шить. Это было безумие. Я думаю, как бы я отправил Сашу в другой город? Смог бы я это сделать? Не знаю.

У нас была хорошая школа в Волгограде, я сказал, что хочу заниматься фигурным катанием, родители отправили меня в Санкт‑Петербург. Мама приехала через полтора года. Мы как‑то проснулись, я говорю: «Мам, что поесть?» А на столе было одно яблоко. Она говорит: «Яблоко съешь, больше есть нечего». Папа работал в Волгограде на трех работах, и мы были вынуждены купить билет, так как нам нечего было жрать.

Мы собирали бутылки. Тогда было такое время, безумие в стране. Было действительно тяжело. (Алексей) Мишин приехал и сказал: «Я вам помогу какое‑то время, ребенок талантливый, надо тренироваться». Мама не могла пойти на работу, нужна была прописка. Папа работал в Волгограде на трех работах. Мы старались и выбрались из этой ситуации», – сказал Плющенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoмужское катание
logoСборная России по фигурному катанию
logoЕвгений Плющенко
logoАлексей Мишин

Комментарии

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Надоел со своими бутылками. "В 15 лет купил четырехкомнатную квартиру, отцу — машину, сестре, племяннице — квартиру. Родители больше не работали". Все бы так "бедствовали"
ОтветMarinaEst
Надоел со своими бутылками. "В 15 лет купил четырехкомнатную квартиру, отцу — машину, сестре, племяннице — квартиру. Родители больше не работали". Все бы так "бедствовали"
Сдал бутылки и купил квартиру. Что не так?
ОтветMarinaEst
Надоел со своими бутылками. "В 15 лет купил четырехкомнатную квартиру, отцу — машину, сестре, племяннице — квартиру. Родители больше не работали". Все бы так "бедствовали"
На бутылках поднялся.
Господи, 80% населения собирало бутылки и жрать им было нечего, Евгений Викторович. Кто-то и сейчас после "бесплатого" обучения в вашем ПТУ вынужден довольствоваться малым. Надоел уже, святой великомученник. Прям он один был в таком положении в те времена.
"Папа работал в Волгограде на трех работах, и мы были вынуждены купить билет, так как нам нечего было жрать."

Ничего не понятно. Денег нет на еду, но есть на билет
ОтветРубин2003
"Папа работал в Волгограде на трех работах, и мы были вынуждены купить билет, так как нам нечего было жрать." Ничего не понятно. Денег нет на еду, но есть на билет
Может про лотерейный речь идёт
ОтветAlex Tarakanoff
Может про лотерейный речь идёт
Вы сделали сегодня мой вечер)))) спасибо)
Ева съела яблоко и ее выгнали из Рая , а Плющ съел яблоко и вышел за миллионершу.
ОтветLapo Elkann
Ева съела яблоко и ее выгнали из Рая , а Плющ съел яблоко и вышел за миллионершу.
И попал в рай к ангелам .
ОтветLapo Elkann
Ева съела яблоко и ее выгнали из Рая , а Плющ съел яблоко и вышел за миллионершу.
>> Ева съела яблоко

В этом утверждении сразу две неточности.
Надо же, бедненький какой. В настоящее время многие тоже
на 3-х работах работают. Не у всех жены бывшие родственницы московских мэров.
Заколебал про свои бутылки. Это, видимо, часть его имиджа.
Он до старости о них долдонить будет.
В который раз он эту историю рассказывает? В двадцатый? Самому не надоело? Хотя, о чем это я)
ОтветЯгун Ягунини
В который раз он эту историю рассказывает? В двадцатый? Самому не надоело? Хотя, о чем это я)
Если бы в 20 в сотый не меньше
ОтветЯгун Ягунини
В который раз он эту историю рассказывает? В двадцатый? Самому не надоело? Хотя, о чем это я)
Время идет, всё новые и новые поколения любителей ФК появляются, поэтому надо напоминать, пусть все знают)))))
Времена и сейчас не лучше, не думаю, что в настоящее время сын плотника может позволить себе заниматься фигурным катанием, даже в АкадЭмии Плющенко. Про бутылки- надоел, не все в то время их собирали, а бедные люди были во все времена.
ОтветАдриана
Времена и сейчас не лучше, не думаю, что в настоящее время сын плотника может позволить себе заниматься фигурным катанием, даже в АкадЭмии Плющенко. Про бутылки- надоел, не все в то время их собирали, а бедные люди были во все времена.
Он даже не первый сын плотника, который рассекает по воде
С этими бутылками он уже надоел.
В детстве бутылки собирал, а сейчас машины коллекционирует, альтруист наш.
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