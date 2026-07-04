Плющенко о детстве: «Папа работал в Волгограде на трех работах, мы собирали бутылки. Тогда было такое время, безумие в стране»

Плющенко о детстве: папа работал на трех работах, мы собирали бутылки.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о трудностях в детстве.

«У меня не было мыслей, что я не хочу заниматься. В 11 лет я прожил полтора года без родителей. Я научился стирать, гладить, шить. Это было безумие. Я думаю, как бы я отправил Сашу в другой город? Смог бы я это сделать? Не знаю.

У нас была хорошая школа в Волгограде, я сказал, что хочу заниматься фигурным катанием, родители отправили меня в Санкт‑Петербург. Мама приехала через полтора года. Мы как‑то проснулись, я говорю: «Мам, что поесть?» А на столе было одно яблоко. Она говорит: «Яблоко съешь, больше есть нечего». Папа работал в Волгограде на трех работах, и мы были вынуждены купить билет, так как нам нечего было жрать.

Мы собирали бутылки. Тогда было такое время, безумие в стране. Было действительно тяжело. (Алексей ) Мишин приехал и сказал: «Я вам помогу какое‑то время, ребенок талантливый, надо тренироваться». Мама не могла пойти на работу, нужна была прописка. Папа работал в Волгограде на трех работах. Мы старались и выбрались из этой ситуации», – сказал Плющенко.