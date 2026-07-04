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  4. Плющенко о своей академии: «Мы хотим воспитать олимпийских чемпионов. У нас есть малоимущие, дети многодетных родителей – мы полностью их финансируем и содержим»

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Плющенко о своей академии: «Мы хотим воспитать олимпийских чемпионов. У нас есть малоимущие, дети многодетных родителей – мы полностью их финансируем и содержим»
Плющенко: хотел бы воспитать олимпийских чемпионов в своей академии.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что хотел бы воспитать олимпийских чемпионов из своих подопечных. 

Спортсмен и его жена Яна Рудковская владеют академией «Ангелы Плющенко». 

«Конечно же, наша академия за профессиональный спорт, и мы хотим воспитать олимпийских чемпионов. Это частная история, наши собственные деньги. У нас есть малоимущие, дети многодетных родителей, талантливые дети, которые катаются бесплатно. Мы полностью их финансируем и содержим. Я этим горжусь.

Почему мы это сделали? Потому что когда мне было 11 лет и я переехал в Санкт‑Петербург, мы снимали коммунальные комнаты. Мне тогда очень помогли Антон Сихарулидзе и Артур Дмитриев, который недавно ушел.

У меня больше 300 детей катаются в двух школах. Мы начинали с начальной подготовки, ко мне приводили детей, и я с ними в 6 утра ходил. Я хотел посмотреть, смогу ли работать с детьми, нужно ли мне это. Было безумно тяжело, я тренировал с 6 утра до 6 вечера. Я отдавал всю энергию и не мог с этим справиться. Сейчас есть баланс.

Нужно доверять тренеру, потому что у меня есть талантливые спортсмены, но некоторые родители сходят с ума. Я говорю: «Давайте вы пойдете ко мне на работу, я буду платить вам зарплату, а вы будете тренировать своего ребенка».

Я даже на такое иду. И такое есть в других видах спорта. У меня мама была такая же. Она знала фигурное катание лучше Мишина. Но когда она доверилась Алексею Николаевичу, результат пошел», – сказал Плющенко. 

Означает ли переход Саши Плющенко, что у его родителей есть гражданство Азербайджана?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАкадемия Плющенко
logoСборная России по фигурному катанию
logoЕвгений Плющенко
logoденьги
logoЯна Рудковская

Комментарии

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сидеть на миллиардных грантах за счет госбюджета, чтобы копейки потратить на малоимущих фигуристов?
ОтветИван Терпеливый
сидеть на миллиардных грантах за счет госбюджета, чтобы копейки потратить на малоимущих фигуристов?
Чего они там тратят, даже за Сашу Плющенко область платила, вплоть за проживание в собственном доме, ага, побежали они кого-то обеспечивать
Азербайджан вам признателен, Евгений!
ОтветNoThanks
Азербайджан вам признателен, Евгений!
Сегодня в "Спорт - экспрессе" прошла информация. что уже 2-я теннисистка в этом году меняет гражданство - и никто не возбудился по этому поводу. А вас всё ещё дёргает, что бесперспективный 13-тилетний Саша Плющенко поменял гражданство?
ОтветЛариса Шевкун
Сегодня в "Спорт - экспрессе" прошла информация. что уже 2-я теннисистка в этом году меняет гражданство - и никто не возбудился по этому поводу. А вас всё ещё дёргает, что бесперспективный 13-тилетний Саша Плющенко поменял гражданство?
Мне вообще насрать )) просто эти теннисистки не затирают нам про патриотизм
Видимо он хочет подготовить олимпийских чемпионов для Армении, Азербайджана и Казахстана, но точно не для России.
ОтветЛюдмила Речапова_1116998204
Видимо он хочет подготовить олимпийских чемпионов для Армении, Азербайджана и Казахстана, но точно не для России.
Такой и для пиндосов будет готовить....
ОтветSVSH
Такой и для пиндосов будет готовить....
Нужен он там) Там и так справляются. Без него)
Но если ребенок захочет уйти из нашей академии, то мы будем у матери-одиночки вымогать два миллиона
Ага, подписывая с ними кабальные контракты.
И про финансирование, уже рассказали, что даже сына государство финансировало. Наверняка, и под малоимущих из бюджета получает.
Ни стыда, ни совести. Рудковские прикрываю свой бизнес патриотизмом, малоимущим, детьми, русскими сказками, а сами за счет этого, ведь это постоянное их объяснение для получения льготных кредитов, грантов, концессий и других гос. льгот выстроили империю в Горках и повесили табличку " Частная Академия, вход рубль, выход два" Не говоря уже о продаже (смене гражданства) своих воспитанников. Один вопрос, почему этого не видят контр. гос. органы, ведь как делается их бизнес всем известно 😡
Вы и держите этих "малоимущих", чтобы финансирование сосать у государства
А Яна знает, что у вас есть малоимущие? И, кстати, у всех разные представления о "малоимущности". У вас она до скольких (или от скольких) нулей?
Что-то Парсеговы вспомнились...
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