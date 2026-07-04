Плющенко о своей академии: «Мы хотим воспитать олимпийских чемпионов. У нас есть малоимущие, дети многодетных родителей – мы полностью их финансируем и содержим»

Плющенко: хотел бы воспитать олимпийских чемпионов в своей академии.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что хотел бы воспитать олимпийских чемпионов из своих подопечных.

Спортсмен и его жена Яна Рудковская владеют академией «Ангелы Плющенко».

«Конечно же, наша академия за профессиональный спорт, и мы хотим воспитать олимпийских чемпионов. Это частная история, наши собственные деньги. У нас есть малоимущие, дети многодетных родителей, талантливые дети, которые катаются бесплатно. Мы полностью их финансируем и содержим. Я этим горжусь.

Почему мы это сделали? Потому что когда мне было 11 лет и я переехал в Санкт‑Петербург, мы снимали коммунальные комнаты. Мне тогда очень помогли Антон Сихарулидзе и Артур Дмитриев, который недавно ушел.

У меня больше 300 детей катаются в двух школах. Мы начинали с начальной подготовки, ко мне приводили детей, и я с ними в 6 утра ходил. Я хотел посмотреть, смогу ли работать с детьми, нужно ли мне это. Было безумно тяжело, я тренировал с 6 утра до 6 вечера. Я отдавал всю энергию и не мог с этим справиться. Сейчас есть баланс.

Нужно доверять тренеру, потому что у меня есть талантливые спортсмены, но некоторые родители сходят с ума. Я говорю: «Давайте вы пойдете ко мне на работу, я буду платить вам зарплату, а вы будете тренировать своего ребенка».

Я даже на такое иду. И такое есть в других видах спорта. У меня мама была такая же. Она знала фигурное катание лучше Мишина. Но когда она доверилась Алексею Николаевичу, результат пошел», – сказал Плющенко.

Означает ли переход Саши Плющенко, что у его родителей есть гражданство Азербайджана?